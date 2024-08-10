Программа тура по дням
Из Сибири с любовью
Добро пожаловать в Сибирь!
Сбор группы в аэропорту, на ж/д и автовокзале Иркутска с 8:30 до 9:30 по местному времени.
Перед началом нашего путешествия вас встретит город Иркутск – столица Восточной Сибири.
Именно отсюда начинается любой тур на Байкал.
Первый день нашего тура будет наполнен эмоциями, открытиями, и, конечно, встречей с Байкалом.
Главная цель на сегодня – поселок Листвянка – ближайшая от Иркутска точка на карте озера Байкал.
Но прежде мы обязательно заедем познакомится с историей освоения Прибайкалья в архитектурно-этнографический комплекс "Тальцы".
Здесь собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья начиная с 17 века и заканчивая 20 веком постройки.
Знакомство с культурой и бытом коренных народностей Сибири пройдет под рассказы опытного местного гида, который откроет многие древние секреты этой местности.
На обед мы остановимся в ресторане с панорамным видом на Ангару и Шаман-камень.
Прибыв в Листвянку, мы зайдем на экскурсию в Байкальский лимнологический музей, где вы узнаете самую достоверную и актуальную информацию о формировании великого озера, его флоре и фауне, и даже, сможете отследить колебания земной коры в режиме онлайн на мониторе настоящего сейсмографа.
Еще одним важным пунктом нашей сегодняшней программы – посещение смотровой площадки “Камень Черского” и поднятие на нее на канатной дороге.
Со смотровой открывается потрясающий вид на исток Ангары и хребет Хамар-Дабан.
Отдохнуть после насыщенного дня и поделиться впечатлениями вы сможете в комфортной гостинице на берегу, где группа разместится сразу после окончания экскурсий.
70 км, 8 часов с учетом экскурсий.
Бирюзовые бухты
Сегодняшний день обещает быть полным ярких моментов и живописных пейзажей.
Так давайте не будем долго нежиться в кровати, а уже после завтрака отправимся на встречу с бухтой Песчаной.
Быстроходный катер пронесет нас вдоль южного побережья и доставит в самое красивое место на Байкале.
Это место называют Байкальской Ривьерой не зря, ведь здесь невероятного цвета лазурная вода, песчаные дюны, а вместо пальм вековые сосны и кедры.
Мелкий белый песок, прозрачная гладь Байкала, в которой отражается небо, и тёплая вода превращают бухту в идеальное место для неспешного и созерцательного отдыха.
Прогулявшись по ближайшим бухточкам с интересными названиями: Синичка, Бабушка, Внучка, и насладившись панорамой озера, можно просто отдохнуть на пляже в обществе легкого байкальского бриза и шума волн.
Ближе к ужину мы вернемся в Листвянку.
Ужин пройдет в ресторане отеля.
160 км, 7-8 часов с высадкой на берег (из них 4 часа по воде), быстроходный катер.
КБЖД - столетние тоннели и мосты
Кругобайкальская железная дорога – тупиковый участок Транссиба.
Уникальный памятник архитектуры, который повторяет природный ландшафт, дополняет его, делая возможным увидеть озеро Байкал из окна поезда.
Еще около столетия назад это была стратегически важная часть железнодорожного пути, соединяющая центральную Россию с Дальним Востоком и Сибирью.
После строительства Иркутской ГЭС и образования иркутского водохранилища этот участок стал тупиковым, а железнодорожные грузы стали возить по новой южной ветке.
Много интересных фактов вы узнаете в сегодняшней водной экскурсии вдоль КБЖД, увидите каменные тоннели и галереи, сделаете множество шикарных снимков, прогуляетесь по вековым шпалам и рельсам.
После обеда, когда вы вернетесь в Листвянку, у вас останется время на то, чтобы познакомится с поселком, заглянуть на сувенирный и рыбный рынок.
Встретить закат на колесе обозрения, а когда взойдут звезды, отправиться их наблюдать в астрофизическую обсерваторию на вершине ближайшего холма (за доп. плату).
80 км, 5 часов с двумя высадками на берег (из них 2,5 часа по воде), быстроходный катер.
Земля шаманов
После завтрака мы отправляемся покорять самый большой остров на Байкале – Ольхон.
Дорога предстоит неблизкая, но разнообразная и живописная.
Для начала, на границе с бурятской землей нас встретит настоящий шаман, и под его чутким руководством мы попросим местных духов о нашем легком путешествии, благоприятной погоде и поучаствуем в шаманском обряде очищения.
На обед мы заедем в этнокафе, где нас будет ждать сет из блюд бурятской кухни (не входит в стоимость).
Нам остается ровно половина пути до пос. Хужир.
Тажеранские степи, пролив Ольхонские Ворота, переправа на пароме – всё осталось позади, и вот мы ступаем на сакральную землю Ольхона.
Здесь уже заметна разница в окружающей нас природе: неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим “ползающие” по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.
Добравшись до отеля в Хужире и немного отдохнув, мы пойдем встречать закат на священный мыс Бурхан – самое посещаемое место на Ольхоне.
300 км, 7-8 часов в пути с остановками, автомобиль Hyundai Starex / Toyota Hiace.
Хобой - что за «зверь» такой?
После завтрака в гостинице мы отправимся на автомобильную экскурсию, которая сегодня полностью займет наше внимание и время.
На высоко проходимом автомобиле мы проедем по ольхонскому бездорожью, познакомимся с легендами и историями острова, насладимся масштабами и видами озера.
Все самые популярные достопримечательности северной части острова не останутся без нашего посещения.
Урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой, мыс Шунтэ Левый и таинственная скульптура Хранителя Байкала.
Обед на свежем воздухе, приготовленный из байкальского омуля, дополнит нашу картину экскурсии.
Ближе к вечеру немного уставшие, но счастливые мы вернемся в отель.
Если останется время можно прогуляться по поселку в поисках самого лучшего сувенира.
80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.
Буддийские святыни
После завтрака мы покидаем остров Ольхон для того, чтобы успеть увидеть красоты южной части Малого Моря.
Вас ждет водная экскурсия на о. Огой – священное для буддистов всего мира место.
Здесь установлена буддийская Ступа Просветления, обитает эндемик Байкала – мышь-полевка, можно увидеть небольшой кусочек гранатового песка вдоль берега.
Сакральное и уникальное место, где обязательно стоит побывать и загадать свое самое заветное желание.
После экскурсии мы отправляемся в Иркутск.
По прибытии в город вас ждет заселение в гостиницу в историческом центре.
60 км по воде, 3 часа с высадкой на берег (из них 2 часа по воде), быстроходный катер 230 км по дороге, 5 часов в пути с остановками, автомобиль Hyundai Starex / Toyota Hiace.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|149 000
|158 000
|Одноместное
|180 000
|194 000
- Стандарт: благоустроенные номера 4* – пос. Листвянка, г. Иркутск, благоустроенные номера 3* – о. Ольхон;
- Комфорт: благоустроенные номера 4*.
Подселение не предусматривается.
Скидки в туре:
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|134 100 (скидка 14 900)
|142 200 (скидка 15 800)
|Одноместное
|162 000 (скидка 18 000)
|174 600 (скидка 19 400)
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Звезда кочевника» 3
Комфортные дома из рубленного дерева представляют уютные номера со всеми удобствами для незабываемого отдыха, включая собственную ванную комнату и средства личной гигиены.
Ресторан порадует гостей вкусной изысканной пищей, а также возможна доставка продуктов. Подготовлена зона барбекю для отдыхающих.
Поблизости находятся Краеведческий музей имени Н. М. Ревякина, пляж Сарайский, Церковь иконы Божией Матери Державная. Также для отдыхающих есть множество развлечений: баня, настольный теннис, пешие и конная прогулки, аренда велосипедов и многое другое.
Гостиница «Villa Malina» 4
Villa Malina Olkhon Baikal — это отель с 4 звездами на первой линии города Хужир. В распоряжении гостей терраса, ресторан и бар. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
В Villa Malina Olkhon Baikal во всех номерах имеется платяной шкаф. В номерах Villa Malina Olkhon Baikal установлен бесплатный Wi-Fi, а также имеется собственная ванная комната.
Из окон некоторых номеров открывается вид на бассейн. Гостям Villa Malina Olkhon Baikal предоставляются постельное белье и полотенца. Сотрудники стойки регистрации, говорящие на английском и на русском, предоставят гостям информацию о регионе.
Гостиница «Порт Ольхон» 3
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа – Хужир – в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы.
К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом. Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Все трансферы на маршруте
- Выбранное размещение в гостиницах: стандарт: благоустроенные номера 4* - пос. Листвянка, г. Иркутск, благоустроенные номера 3* - о. Ольхон комфорт: благоустроенные номера 4
- Стандарт: благоустроенные номера 4* - пос. Листвянка, г. Иркутск, благоустроенные номера 3* - о. Ольхон
- Комфорт: благоустроенные номера 4
- Все экскурсии по программе
- Услуги гида
- Питание, указанное в программе (завтраки 2-7 день, обеды 1-3, 5 день, ужины 1-5 день)
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
- Билеты в музеи
- Встреча с шаманкой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Улучшенное размещение
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Сувенирная и алкогольная продукция
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
На водных экскурсиях – быстроходные катера Yamaha fr-25/26/27.
На экскурсии по Ольхону в 5 день – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- пенсионеры 5%.
Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|134 100 (скидка 14 900)
|142 200 (скидка 15 800)
|Одноместное
|162 000 (скидка 18 000)
|174 600 (скидка 19 400)
Как подобрать билеты?
В первый день тура нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура можно брать обратные билеты на любое время.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Есть ли скидки детям в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;