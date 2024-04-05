В этом туре вы познакомитесь с главными локациями Ольхона – побываете на живописном севере и магическом юге, будете жить в его центре. Вы увидите скалу Шаманка, столбы Сэргэ.
Узнаете, какие виды открываются с мыса Хобой, чем так впечатляет всех гостей скульптура "Хранитель Байкала", что такое "Сад Камней" и многое другое. За 4 дня путешествия вы узнаете настоящий Ольхон и прекрасный в своем природном великолепии Байкал.
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Дорога на Ольхон
Из Иркутска на групповом трансфере вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу в летнее время (или когда сходит лед) и по ледовой переправе зимой, весной, когда ледовый покров уже недостаточно плотный, а паром еще не ходит, перемещаются на хивусах (переправа на хивусах в счет тура не входит и оплачивается туристами самостоятельно).
До переправы ваш путь ляжет по "Марсианской дороге", как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.
Экскурсия на мыс Хобой
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как "клык", и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или "Три брата") – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Увидите своими глазами необычную и впечатляющую творение известного скульпторе Даши Намдакова “Хранитель Байкала” – это его дар Байкалу.
Смотрится скульптура необычайно аутентично и величественно!
Вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон, не входит в стоимость), отдыху.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
Экскурсия по югу Ольхона
После завтрака в гостинице вы отправитесь исследовать юг большого острова Ольхон.
Старт экскурсии утром в 10 часов.
Маршрут этой экскурсии пролегает по южной степной части острова.
Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однородная на первый взгляд степь.
Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.
На смотровой площадке "Полевой стан" вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты.
После вы отправитесь к озеру Ханхой, известное также как озеро Ялга.
Совсем недалеко от озера находится "Сад камней" – место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой, примечательная особенность которого выступающие из земли большие и малые груды камней, уложенные в своего рода башенки.
Далее Вы увидите одинокую березу на Ольхоне.
На первый взгляд, совершенно обыденное место.
Но это только на первый взгляд!
Это уникальный памятник природы, с которым также связывают легенду.
Ее вы узнаете во время экскурсии, сохраним пока интригу!
Дальше в программе тура предусмотрено посещение высоких скальников в степи, называемых "Трезубец" или "Руины Замка".
Обязательно попробуйте на них взобраться: перед вами откроется вид на степь, а с другой стороны на Байкал.
Еще вы увидите самую солнечную часть острова – падь Халзаны, погуляете у озера в форме сердца.
В середине дня вас будет ждать сытный обед-пикник на свежем воздухе, а завершится экскурсия лицезрением Большого моря и возвращением в Хужир.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, экскурсия, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.
За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или базе отдыха на Ольхоне (3 ночи).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Стандарт – варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
- Комфорт – проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|39 000
|48 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|12 000
|18 000
В туре возможно подселение. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Варианты проживания
Кемпинг-отель «Ольхон»
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Байкал терра
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Вилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон
Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансферы на протяжении всего тура
- Завтраки в гостевом доме
- Экскурсия в северную часть острова
- Обед-пикник на мысе Хобой / в южной части острова Ольхон
- Проживание
- Вход в Национальный парк
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Переправа на хивусе (необходимость зависит от ледовой обстановки)
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
- теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос (по желанию);
- бинокль (по желанию).
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Будет ли мобильная связь во время тура?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Важно!
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
- повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
- кормление диких животных;
- разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
- использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
- использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
- завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сейчас продолжаю размещать посты в ВК о Байкале. Проживаю всё эмоции заново. Так классно!
Ещё раз спасибо всем огромное за возможность побывать и так полно почувствовать Байкал, прожить его. Благодарю гидов Катю и Илью за совместные путешествия! И обязательно передайте слова благодарности всем нашим водителям - они так любят Ольхон, так хотят рассказать о нем, так гордятся им, что прям заряжают Ольхоном! Спасибо огромнейшее от мамы и дочки Чернышевых!