Экскурсия в музей истории Русско-Американской компании, пешая экскурсия-прогулка по г. Шелехов и катание на собачьих упряжках сибирских хаски.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Музей истории Русско-Американской компании На автомобиле мы отправимся из Иркутска в Шелеховский район и посетим музей истории Русско-Американской компании. В музее экскурсовод осветит легендарную быль об освоении Аляски русскими промышленниками, о создании крупнейшей на севере Тихого океана торгово-транспортной компании Российской империи! Вы увидите подлинные предметы русской купеческой культуры XIX в. А также узнаете о связях России и Японии в то далекое время. Экскурсия-прогулка по г. Шелехов После музея мы прогуляемся по современному г. Шелехов, основанному в 1960-х гг. как город при крупном промышленном гиганте - Иркутском алюминиевом заводе и осмотрим его основные достопримечательности. Мы сделаем небольшую остановку в одном из кафе города, чтобы подкрепиться кофе и легким перекусом, а затем отправимся в гости к сибирском хаски. Поездка на собачьих упряжках сибирских хаски Это невероятное захватывающее зрелище и высшая шкала эмоций! Сила гончих собак поражает, а вы только успевайте уклоняться на поворотах! После поездки можно будет сделать несколько памятных фотографий этих красивых собак! После всей программы вернемся в Иркутск. Важная информация • Экскурсия проводится в период снежного покрова (декабрь-март).
• Экскурсию проводит гид, аккредитованный по Иркутской области. Что включено:
рассказ в пути о Восточной Сибири • история Сибирского тракта • авто-пешая экскурсия по г. Шелехов (1 час) • осмотр знаковых мест молодого города XX в.
• посещение нового храма Святых апостолов • фото-точки на маршруте Что не включено:
- трансфер Иркутск - Шелеховский район - Иркутск: 7 800 руб. (для группы 1-2 чел.), 10 400 руб. (для группы 3-6 чел.), 50% предоплата • посещение музея Русской Аляски, экскурсия по музею (250 руб.);
- катание в декабре - марте на собачьих упряжках сибирских хаски, 2 км. (3 000 руб. /чел., 100% предоплата) • обед в кафе (800 руб.).
нояб / дек / янв / февр / март / апр понедельник - суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Шелехов
- Музей ИМ.Г.И. Шелехова
- Сибирские хаски
- Храм Святых апостолов
- Проспект Петра Красильникова
- Верстовой столб
- Сибирский тракт
- Памятник Г.И. Шелехову
Что включено
- Рассказ в пути о Восточной Сибири
- История Сибирского тракта
- Авто-пешая экскурсия по г. Шелехов (1 час)
- Осмотр знаковых мест молодого города XX в.
- Посещение нового храма Святых апостолов
- Фото-точки на маршруте
Что не входит в цену
- Посещение музея Русской Аляски, экскурсия по музею (250 руб.)
- Катание в декабре - марте на собачьих упряжках сибирских хаски, 2 км (3 000 руб. /чел., 100% предоплата)
- Обед в кафе (800 руб.)
- Трансфер Иркутск - Шелеховский район - Иркутск: 7 500 руб. (для группы 1-2 чел.), 10 400 руб. (для группы 3-6 чел.), 50% предоплата
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: нояб / дек / янв / февр / март / апр понедельник - суббота
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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