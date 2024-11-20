Музей истории Русско-Американской компании На автомобиле мы отправимся из Иркутска в Шелеховский район и посетим музей истории Русско-Американской компании. В музее экскурсовод осветит легендарную быль об освоении Аляски русскими промышленниками, о создании крупнейшей на севере Тихого океана торгово-транспортной компании Российской империи! Вы увидите подлинные предметы русской купеческой культуры XIX в. А также узнаете о связях России и Японии в то далекое время. Экскурсия-прогулка по г. Шелехов После музея мы прогуляемся по современному г. Шелехов, основанному в 1960-х гг. как город при крупном промышленном гиганте - Иркутском алюминиевом заводе и осмотрим его основные достопримечательности. Мы сделаем небольшую остановку в одном из кафе города, чтобы подкрепиться кофе и легким перекусом, а затем отправимся в гости к сибирском хаски. Поездка на собачьих упряжках сибирских хаски Это невероятное захватывающее зрелище и высшая шкала эмоций! Сила гончих собак поражает, а вы только успевайте уклоняться на поворотах! После поездки можно будет сделать несколько памятных фотографий этих красивых собак! После всей программы вернемся в Иркутск. Важная информация • Экскурсия проводится в период снежного покрова (декабрь-март).

• Экскурсию проводит гид, аккредитованный по Иркутской области. Что включено:

рассказ в пути о Восточной Сибири • история Сибирского тракта • авто-пешая экскурсия по г. Шелехов (1 час) • осмотр знаковых мест молодого города XX в.

• посещение нового храма Святых апостолов • фото-точки на маршруте Что не включено: