Иркутск, с его богатой историей, предстанет перед вами в новом свете.
Вы узнаете, как город вырос из острога, увидите старейшую Спасскую церковь и прогуляетесь по улице Карла Маркса. В ходе экскурсии вы узнаете о купцах, декабристах и знаменитых людях, связанных с Иркутском.
Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и захватывающим, раскрывая тайны прошлого через архитектуру и старые фотографии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увлекательные истории о прошлом Иркутска
- 🏛️ Посещение исторических зданий и улиц
- 📸 Оживление истории через старые фотографии
- 🚶♂️ Прогулка по значимым местам города
- 🕰️ Узнайте о жизни декабристов и купцов
Что можно увидеть
- Спасская церковь
- Улица Карла Маркса
- Нижняя набережная
- Бульвар Гагарина
Описание экскурсии
Место основания Иркутска — вы узнаете, почему здесь появился острог и почему город так быстро вырос и стал одним из ключевых в Сибири.
Спасская церковь — старейшее каменное здание Иркутска, украшенное редкими наружными фресками.
Улица Карла Маркса — мы пройдём по главной парадной улице города. Я расскажу, как иркутские купцы строили роскошные особняки, принимали знаменитостей и какие сделки совершали.
Нижняя набережная и бульвар Гагарина — мы поговорим о стоянках древних племён, присоединении Дальнего Востока и роли Транссибирской магистрали в развитии региона.
По ходу прогулки я не буду утомлять вас датами, а сделаю акцент на ключевые факты, связанные с историей России, Сибири и глобальными процессами:
- Вы узнаете, чем торговали, как обогащались и разорялись иркутские купцы
- Какую роль в их бизнесе сыграл Чайный путь
- Выясните, как отбывали в ссылку декабристы, где жили и чем занимались в Иркутске
- Услышите о сибирско-американской кампании — как без капли крови дошли до Аляски и устроили там поселение
- Рассмотрите нарядные иркутские наличники
- Раскроете особенности сибирского деревянного зодчества
- Я расскажу, как с Иркутском связаны имена Чехова, Распутина, Гайдая и других знаменитых людей
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 5 км
- Рекомендуемый возраст участников 12+
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1548 ₽
|Дети до 12 лет
|1035 ₽
|Пенсионеры
|1395 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 253 туристов
Иркутянка, обожаю историю, искусство и походы. В 2010 году прошла обучение на гида, с тех пор веду индивидуальные и групповые экскурсии. Сама люблю посещать новые места и получать максимум впечатлений, поэтому рада тепло встретить гостей нашего города и вместе получить классные эмоции от знакомства с городом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
7 ноя 2025
Была впервые в Иркутске, выбрала данную экскурсию и не пожалела. Очень милая девушка Ирина, проводила экскурсию для меня одной. Беспокоилась, чтоб я не замерзла. Интересно рассказывала о знаковых людях города и архитектуре
I
Irina
7 ноя 2025
Очень интересная экскурсия! Ирина-замечательный гид!
Анастасия
19 окт 2025
Долго думали брать ли экскурсию или прогуляться самостоятельно, решили заглянуть на Трипстер и посмотреть, что предлагают. В итоге выбрали групповую экскурсию с Ириной, вот где реальность и отзывы совпали на
Григорий
14 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании, 2,5 часа пролетели в миг. Хорошая прогулка с Ириной. Рекомендую.
Г
Галина
9 окт 2025
Экскурсовод просто чудо! Много информации и открытий, поданы легко, интересно и с удовольствием. Группа состояла из меня одной, практически индивидуальная. Спасибо большое!
И
Ирина
8 окт 2025
Когда приезжаешь в незнакомый город, идея воспользоваться услугой гида - это лучшее решение. Прогулка была интересной, рекомендую! Город удивил. Лучше один раз увидеть!;)
Д
Донская
6 окт 2025
Была на экскурсии 5 октября с гидом Ириной. Получила огромное удовольствие от рассказа об истории Иркутска, от общения с замечательным человеком- профессионалом своего дела Ириной. Просто бесподобно. Несмотря на холодную
Ю
Юлия
4 окт 2025
Побывала на замечательной экскурсии с гидом Ириной. В Иркутске впервые и за почти 3 часа неспешей прогулки город представился очень многогранным, интересным, живым. С каждой новой улицей, зданием картинка становилась более яркой. Ирина легко и умело добавляла недостоющие фрагменты. Вроде завтра улетать, а в Иркутск уже хочется вернуться❤️ спасибо Ирине😉
Н
Надежда
30 сен 2025
Экскурсия очень содержательная, познавательная. Рассказывалось все очень легко, доходчиво. Экскурсовод очень понравилась, молодая, интересная, с юмором! Так получилось, что я оказалась одна на экскурсии. И не смотря на это, экскурсия в 2,5 часа состоялась для меня одной. Это очень порадовало! Спасибо организаторам! Для себя открыла много нового и интересного в истории нашего города.
Е
Елена
25 сен 2025
Побывали с мамой на экскурсии 25.09.2025, очень остались довольны - Ирина около 3-х часов рассказывала об Иркутске, истории, улицах, людях, домах и ещё много о чем. Бываем в Иркутске, но с его историей незнакомы, после экскурсии несколько иначе посмотрели на город. Ирина, огромное спасибо!
D
Dmitry
24 сен 2025
Настолько понравился рассказ про Иркутск, что забыл фотографировать красоты! Очень информативно и доходчиво, большое спасибо)
А
Андрей
19 сен 2025
Приятная и интересная прогулка, уделено внимание деталям, Ирина нет откажет в совете по организации самостоятельных маршрутов в регионе. Один небольшой минус в том, что нет микрофона/динамика, тк город живет, шум улиц и музыкантов никуда не делся
Всеволод
19 сен 2025
Очень приятный и неспешный маршрут по центру города. Все понравилось!
Единственное, что чуть отвлекало – иногда приходилось останавливаться у шумных дорог, из-за чего было трудновато воспринимать информацию, но это вкусовщина.
Анна
15 сен 2025
Прекрасный гид! Если приедем еще раз в Иркутск - с удовольствием еще раз погуляем с Ириной😊 довольны очень!
А
Анастасия
14 сен 2025
Очень насыщенная отличная экскурсия! Гид приятная в общении, интересно рассказывает, знает историю и охотно отвечает на вопросы. При этом повествование легкое, не перегружено нудными историческими датами)
Также Ирина может подсказать и посоветовать куда сходить, что ещё посмотреть. Благодарю!
