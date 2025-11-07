Иркутск, с его богатой историей, предстанет перед вами в новом свете. Вы узнаете, как город вырос из острога, увидите старейшую Спасскую церковь и прогуляетесь по улице Карла Маркса. В ходе экскурсии вы узнаете о купцах, декабристах и знаменитых людях, связанных с Иркутском. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и захватывающим, раскрывая тайны прошлого через архитектуру и старые фотографии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Место основания Иркутска — вы узнаете, почему здесь появился острог и почему город так быстро вырос и стал одним из ключевых в Сибири.

Спасская церковь — старейшее каменное здание Иркутска, украшенное редкими наружными фресками.

Улица Карла Маркса — мы пройдём по главной парадной улице города. Я расскажу, как иркутские купцы строили роскошные особняки, принимали знаменитостей и какие сделки совершали.

Нижняя набережная и бульвар Гагарина — мы поговорим о стоянках древних племён, присоединении Дальнего Востока и роли Транссибирской магистрали в развитии региона.

По ходу прогулки я не буду утомлять вас датами, а сделаю акцент на ключевые факты, связанные с историей России, Сибири и глобальными процессами:

Вы узнаете, чем торговали, как обогащались и разорялись иркутские купцы

Какую роль в их бизнесе сыграл Чайный путь

Выясните, как отбывали в ссылку декабристы, где жили и чем занимались в Иркутске

Услышите о сибирско-американской кампании — как без капли крови дошли до Аляски и устроили там поселение

Рассмотрите нарядные иркутские наличники

Раскроете особенности сибирского деревянного зодчества

Я расскажу, как с Иркутском связаны имена Чехова, Распутина, Гайдая и других знаменитых людей

Организационные детали