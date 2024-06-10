Мария — ваша команда гидов в Иркутске

Провели экскурсии для 93 туристов

читать дальше делюсь с гостями своими эмоциями и знаниями. Делать это профессионально мне помогают образование археолога, постоянное обучение в музеях Иркутска, всегда хорошее настроение и многолетний опыт путешествий и жизни в других странах.

Всем привет, я Мария. Для меня Иркутск и Байкал — это по любви! Я переехала в этот многогранный, полный контрастов, регион несколько лет назад. А теперь вместе с командой гидов