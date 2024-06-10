В Иркутске от каждой эпохи осталась частичка, которая может поведать удивительные вещи.
Мы станем связующим звеном между вами и историческим наследием, поможем расшифровать послания, оставленые повсюду — в деревянном кружеве, в названиях улиц, на фасадах памятников и надгробиях некрополей. Мы проедем по разным районам, погуляем у достопримечательностей и обсудим их историю.
Мы станем связующим звеном между вами и историческим наследием, поможем расшифровать послания, оставленые повсюду — в деревянном кружеве, в названиях улиц, на фасадах памятников и надгробиях некрополей. Мы проедем по разным районам, погуляем у достопримечательностей и обсудим их историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
О чём говорит Иркутск?
- Церковь Спаса Нерукотворного Образа поведает вам об основании города и его строительстве, о том, как православные русские казаки уживались с коренными народами и традициями шаманизма
- Центральная площадь расскажет о правлении графа Сперанского, о драматичном периоде 30-х годов 20 века, об ожидании визита американского президента в 60-х
- Старинный польский костёл, редкий представитель готического стиля в России, напомнит о жизни ссыльных польских повстанцев
- Тёмные воды Ангары и иркутские набережные хранят знания поистине древние — о первых людях и их попытках устроить быт на суровых землях
- От Знаменского монастыря вы услышите об основателе Русско-американской компании и декабристах, которые здесь похоронены, а также о Колчаке — в обители установлен единственный в мире памятник адмиралу
- Деревянные кварталы с резными наличниками поделятся фактами из жизни именитых ссыльных и богатого купечества
- Здание Русского географического общества в мавританском стиле расскажет о героях-исследователях Сибири и их научных подвигах
- Знаменитый 130-й квартал, он же Иркутская слобода, место-открыточка с чудными кружевными домами, неожиданно заговорит о животных, ведь именно здесь находится памятник бабру — зверю, изображённому на городском гербе
А ещё вы узнаете:
- Почему у нас самое дешёвое электричество
- Как живет город в морозы и почему не замерзает Ангара
- Почему в городе не строят высотные здания и многое другое
В конце экскурсии мы поделимся рекомендациями хороших кафе и ресторанов с традиционной кухней, баров, сувенирных лавок и мест для самостоятельных прогулок.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате на легковом авто
- Длительность 3,5–4 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 93 туристов
Всем привет, я Мария. Для меня Иркутск и Байкал — это по любви! Я переехала в этот многогранный, полный контрастов, регион несколько лет назад. А теперь вместе с командой гидовЗадать вопрос
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