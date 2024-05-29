Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом

за всё до 5 чел.

13 500 ₽ за всё до 5 чел.

Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска

за всё до 19 чел.

от 23 890 ₽ за всё до 19 чел.

Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас

за всё до 4 чел.

7 000 ₽ за всё до 4 чел.

Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города

за всё до 3 чел.

6 250 ₽ за всё до 3 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории

за всё до 7 чел.

6 670 ₽ за всё до 7 чел.

Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники

за всё до 3 чел.

8 960 ₽ за всё до 3 чел.

История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта

за всё до 4 чел.

17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: У места вашего проживания в Иркутске

Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты

за всё до 3 чел.

5 500 ₽ за всё до 3 чел.

О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия

за всё до 3 чел.

6 700 ₽ за всё до 3 чел.

О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке

за всё до 9 чел.

6 500 ₽ за всё до 9 чел.

Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом

за всё до 10 чел.

4 500 ₽ за всё до 10 чел.

Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города

за всё до 10 чел.

2 600 ₽ за всё до 10 чел.

Начало: В сквере им. Кирова

Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии

за всё до 7 чел.

12 670 ₽ за всё до 7 чел.

Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день

за всё до 7 чел.

15 990 ₽ за всё до 7 чел.

Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области

🚗 На машине

Индивидуальная

3 часа 52 отзыва

Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас Начало: У Вашего отеля «Посетим Богоявлениский собор, который представляет собой образец сибирского барокко»

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности