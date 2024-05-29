Храмы и соборы Иркутска с гидом

Найдено 25 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«Познакомимся и с храмовой архитектурой Иркутска: вы осмотрите белоснежную Спасскую церковь, красочный собор Казанской иконы Божией матери и собор Богоявления, а также Знаменский женский монастырь — один из старейших в Сибири»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
108 отзывов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«При желании посетим храм, который снимался в фильме «Звезда пленительного счастья»»
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500 за всё до 5 чел.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890 за всё до 19 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
«Вы увидите место основания Иркутского острога, Спасский храм, собор Богоявления и Московские ворота»
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Далее я покажу Вечный огонь и подсвеченные фонарями старинные церкви: Знаменский монастырь, Спасскую церковь, собор Богоявления и бывший католический костел»
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
«Вы увидите главный собор Иркутска и узнаете о 12 святых, благословивших эту землю своей поступью»
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670 за всё до 7 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Вы услышите историю возникновения города, ознакомитесь с важнейшими достопримечательностями, нарядными церквями (Спасская, Богоявленский Собор, Польский Костел) и увидите место впадения р»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«Как известно, на территории древних мест силы часто возводились храмы»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
«Мы проедем и через святыни города: Спасскую церковь в стиле сибирского барокко, Богоявленский собор, часовню в честь взорванного Казанского Собора и Знаменский монастырь с могилами известных людей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Мы начнем с места основания Иркутского острога, вы увидите здесь первую каменную церковь города — Спасскую, Богоявленский кафедральный собор на берегу Ангары, Польский Костел»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«Памятник ему установлен на территории старейшего храма, прихожанами которого являлись и наши герои»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700 за всё до 3 чел.
Душевная прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Душевная прогулка по историческому Иркутску с личным гидом
Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом
Начало: В районе улицы Карла Маркса
«Кроме того, не пропустим нарядную Крестовоздвиженскую церковь, бывший Римско-католический и Богоявленский соборы, памятник Ленину, Вечный огонь и Триумфальную арку»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 9 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Я покажу место основания иркутского острога, Спасскую церковь, Богоявленский собор и Московские ворота»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа, старейшее сохранившееся каменное строение города»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600 за всё до 10 чел.
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день
«В Ангарске мы посетим крупнейший в России музей часов и Свято-Троицкий кафедральный собор»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 670 за всё до 7 чел.
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области
«В Ангарске я расскажу о втором по значению храме Иркутской епархии и раскрою тайны некогда крупнейшей в Азии промышленной зоны»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
15 990 за всё до 7 чел.
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Посетим Богоявлениский собор, который представляет собой образец сибирского барокко»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Делаем остановку у самого красивого православного храма Иркутска, Казанской церкви, у самого красивого деревянного дома, украшенного затейливым кружевным узором»
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Иркутску
Начало: По согласованию с гидом
«Мы увидим храмы различных конфессий, полюбуемся невероятными видами с набережной Ангары»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
По вехам истории Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По вехам истории Иркутска
Начало: Иркутск. Центр города
«Увидим площадь трёх церквей — Спасская, Польский Костёл, Собор Богоявления, прогуляемся по набережной Ангары»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, посетив его исторический центр и знаковые места на комфортабельном автомобиле. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за человека
Обзорная прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
«Увидим, а при желании посетим храмы различных конфессий»
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Старинные храмы Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
«Богоявленский собор — главная святыня города, возродившаяся из небытия»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Красивейшее озеро Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
«Посёлок Пивовариха и храм Покрова Пресвятой Богородицы»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900 за всё до 6 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
«Мы посетим Спасскую церковь с уникальной росписью на фасаде и собор Богоявления, притягивающий взгляды нарядным убранством»
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
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    рассказывала информативно и с любовью к истории своего края! Отличный формат для людей которые приехали в первый раз в Иркутск. Нас было четыре человека - все остались довольны!!!

  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
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    Иркутск. Все слушали с удовольствием, было интересно погрузиться в историю. Заранее были учтены все наши пожелания. Большое спасибо Ольге и Дмитрию за знакомство с этим чудесным местом.

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
    Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
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    единую логическую цепь и охватывающим все периоды его развития. Мы ранее уже бывали в Иркутске, посещали различные музеи, но только после экскурсии с Натальей все кусочки знаний встали на свое место. Как будто пазл сошелся)) Наталья прекрасный собеседник и профессиональный историк, поэтому отвечает на вопросы, касающиеся не только истории Иркутска, но и всей нашей страны. Экскурсия проходит на вместительном комфортабельном автомобиле с кондиционером и панорамным обзором. По желанию маршрут легко перестраивается под ваши интересы и везде Наталья находит какие-то интересные факты и истории из жизни города. Дополнительно мы с Натальей посетили музей «на свалке» - это что-то невообразимое!! Очень круто и совершенно неожиданно. Ничего подобного нигде в стране нет! Однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличная экскурсия
    Отличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсия
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
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    огородов и плотным слоем навоза на сколько хватает взгляда. Но в Тункинской долине просто волшебный вид на восточный хребет Саянов. Была возможность окунуться в горячий источник, который дарит земля долины. Покормить моралов. Думала моралы будут за забором - подходишь и кормишь, НО заходим на ферму и олени ходят среди гостей, как на вечеринке. Вечером разразилась буря со снегом, смена погоды молниеносная. Буря впечатлений, море эмоций, воспоминания на всю жизнь. Хочется вернуться. Спасибо гиду Максиму за этот день.

    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеемЭкскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Соборы и храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  2. Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
  3. Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
  4. Иркутск: история, легенды и современность
  5. Ночной Иркутск на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 1 700 до 23 890 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 649 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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