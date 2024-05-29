1 чел.
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скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«Познакомимся и с храмовой архитектурой Иркутска: вы осмотрите белоснежную Спасскую церковь, красочный собор Казанской иконы Божией матери и собор Богоявления, а также Знаменский женский монастырь — один из старейших в Сибири»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«При желании посетим храм, который снимался в фильме «Звезда пленительного счастья»»
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
«Вы увидите место основания Иркутского острога, Спасский храм, собор Богоявления и Московские ворота»
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Далее я покажу Вечный огонь и подсвеченные фонарями старинные церкви: Знаменский монастырь, Спасскую церковь, собор Богоявления и бывший католический костел»
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
«Вы увидите главный собор Иркутска и узнаете о 12 святых, благословивших эту землю своей поступью»
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Вы услышите историю возникновения города, ознакомитесь с важнейшими достопримечательностями, нарядными церквями (Спасская, Богоявленский Собор, Польский Костел) и увидите место впадения р»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«Как известно, на территории древних мест силы часто возводились храмы»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
«Мы проедем и через святыни города: Спасскую церковь в стиле сибирского барокко, Богоявленский собор, часовню в честь взорванного Казанского Собора и Знаменский монастырь с могилами известных людей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Мы начнем с места основания Иркутского острога, вы увидите здесь первую каменную церковь города — Спасскую, Богоявленский кафедральный собор на берегу Ангары, Польский Костел»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«Памятник ему установлен на территории старейшего храма, прихожанами которого являлись и наши герои»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по историческому Иркутску с личным гидом
Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом
Начало: В районе улицы Карла Маркса
«Кроме того, не пропустим нарядную Крестовоздвиженскую церковь, бывший Римско-католический и Богоявленский соборы, памятник Ленину, Вечный огонь и Триумфальную арку»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Я покажу место основания иркутского острога, Спасскую церковь, Богоявленский собор и Московские ворота»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа, старейшее сохранившееся каменное строение города»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день
«В Ангарске мы посетим крупнейший в России музей часов и Свято-Троицкий кафедральный собор»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области
«В Ангарске я расскажу о втором по значению храме Иркутской епархии и раскрою тайны некогда крупнейшей в Азии промышленной зоны»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
15 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Посетим Богоявлениский собор, который представляет собой образец сибирского барокко»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Делаем остановку у самого красивого православного храма Иркутска, Казанской церкви, у самого красивого деревянного дома, украшенного затейливым кружевным узором»
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску
Начало: По согласованию с гидом
«Мы увидим храмы различных конфессий, полюбуемся невероятными видами с набережной Ангары»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По вехам истории Иркутска
Начало: Иркутск. Центр города
«Увидим площадь трёх церквей — Спасская, Польский Костёл, Собор Богоявления, прогуляемся по набережной Ангары»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по необычному Иркутску: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, посетив его исторический центр и знаковые места на комфортабельном автомобиле. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
«Увидим, а при желании посетим храмы различных конфессий»
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
«Богоявленский собор — главная святыня города, возродившаяся из небытия»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
«Посёлок Пивовариха и храм Покрова Пресвятой Богородицы»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
«Мы посетим Спасскую церковь с уникальной росписью на фасаде и собор Богоявления, притягивающий взгляды нарядным убранством»
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина29 мая 2024На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ММария29 мая 2024Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
- ССергей27 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
- ННаталья26 мая 2024В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
- ААнастасия20 мая 2024Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
- ММарина9 мая 2024Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.
- ЕЕлена8 мая 2024Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
- ННаталия6 мая 2024Отличная экскурсия
- ААнна1 мая 2024Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Соборы и храмы»
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