Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск

Индивидуальная экскурсия в Иркутске

Путешествие в места, помнящие древних людей и богов, православных святых и революционеров

Вас ждёт грандиозное путешествие по следам политссыльных и апостолов прошлых веков! Вы отправитесь к первому крупному порту на реке Лена. Увидите древнейшие наскальные рисунки — писаницы. Посетите места проживания революционеров и родину апостола Аляски и Америки. Поужинаете в церковной трапезной и узнаете, где обитает повелитель Верхоленья — Ажирай.
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Ближайшие даты:
8
дек
12
дек
16
дек
20
дек
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дек
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дек
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Описание

Что вас ожидает

08:00-10:00 — встреча в Иркутске. Трансфер до посёлка Баяндай. Завтрак в одном из кафе местной кухни.
10:00-11:00 — посёлок Манзурка, где на поселении проживали революционеры Янсон, Петров и даже Фрунзе с Молотовым. Мы проедем по старинным улицам и увидим дома, помнящие многих знаменитых ссыльных.
11:00-11:30 — поездка к горе Фрунзе, возвышающейся над меандрами реки Манзурка. Здесь знаменитый революционер встречался со своими подельниками, обсуждая идеи мировой революции.
11:30-12:00 — дорога через живописное село Харбатово и небольшая остановка у незамерзающего даже в суровые морозы Хромовского ручья
12:00-12:30 — экскурсия по старинному посёлку Качуг — первому крупному порту на реке Лена. Здесь когда-то начиналась знаменитая плавучая ярмарка, уходящая на торги до Якутского заполярья. Мы посмотрим на дома, украшенные деревянной резьбой, и прогуляемся по подвесному мосту над Леной.
12:30-13:30 — обед в одном из лучших кафе Качуга
14:00-16:00 — экскурсия в культурно-просветительском центре им. святого Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга. Здесь сохранился деревянный дом 18 века, где прошло детство будущего православного подвижника. В Свято-Иннокентьевском храме, куда мы тоже зайдём, находится ковчег с частицей мощей Иннокентия, а также старинная икона Пресвятой Богородицы.
16:00-17:30 — поездка к Шишкинским писаницам на красных песчаниках Лены (1762 изображения на 298 плоскостях), выполненных жителями этих мест в период от эпохи позднего неолита до 19 века. По легендам, здесь обитает повелитель Верхоленья — Ажирай, которому и поныне местные племена приносят в жертву лучших быков и овец.
17:30-19:00 — посёлок Верхоленск. Он сохранил неповторимый колорит старинного сибирского села с многочисленными историческими постройками, которые помнят Троцкого и «железного Феликса» Дзержинского. Мы увидим столовую политссыльных и дом, где жил первый учитель-марксист Ленина. Побываем в грандиозном Воскресенском соборе на высоком берегу Лены и поужинаем в настоящей церковной трапезной.
19:00-23:00 — возвращение в Иркутск

Организационные детали

  • Внимание! Это путешествие займёт не менее 15 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге. Общая дистанция — более 600 км
  • Для комфортной прогулки по Шишкинским писаницам вам понадобиться обувь на хорошем протекторе (это очень важно!)

Дополнительные расходы

  • Входной билет с экскурсионным обслуживанием в культурно-просветительский центр им. святого Иннокентия — 150 руб.
  • Еда и напитки в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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