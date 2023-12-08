Путешествие в места, помнящие древних людей и богов, православных святых и революционеров
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даты
Описание
Что вас ожидает
08:00-10:00 — встреча в Иркутске. Трансфер до посёлка Баяндай. Завтрак в одном из кафе местной кухни.
10:00-11:00 — посёлок Манзурка, где на поселении проживали революционеры Янсон, Петров и даже Фрунзе с Молотовым. Мы проедем по старинным улицам и увидим дома, помнящие многих знаменитых ссыльных.
11:00-11:30 — поездка к горе Фрунзе, возвышающейся над меандрами реки Манзурка. Здесь знаменитый революционер встречался со своими подельниками, обсуждая идеи мировой революции.
11:30-12:00 — дорога через живописное село Харбатово и небольшая остановка у незамерзающего даже в суровые морозы Хромовского ручья
12:00-12:30 — экскурсия по старинному посёлку Качуг — первому крупному порту на реке Лена. Здесь когда-то начиналась знаменитая плавучая ярмарка, уходящая на торги до Якутского заполярья. Мы посмотрим на дома, украшенные деревянной резьбой, и прогуляемся по подвесному мосту над Леной.
12:30-13:30 — обед в одном из лучших кафе Качуга
14:00-16:00 — экскурсия в культурно-просветительском центре им. святого Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга. Здесь сохранился деревянный дом 18 века, где прошло детство будущего православного подвижника. В Свято-Иннокентьевском храме, куда мы тоже зайдём, находится ковчег с частицей мощей Иннокентия, а также старинная икона Пресвятой Богородицы.
16:00-17:30 — поездка к Шишкинским писаницам на красных песчаниках Лены (1762 изображения на 298 плоскостях), выполненных жителями этих мест в период от эпохи позднего неолита до 19 века. По легендам, здесь обитает повелитель Верхоленья — Ажирай, которому и поныне местные племена приносят в жертву лучших быков и овец.
17:30-19:00 — посёлок Верхоленск. Он сохранил неповторимый колорит старинного сибирского села с многочисленными историческими постройками, которые помнят Троцкого и «железного Феликса» Дзержинского. Мы увидим столовую политссыльных и дом, где жил первый учитель-марксист Ленина. Побываем в грандиозном Воскресенском соборе на высоком берегу Лены и поужинаем в настоящей церковной трапезной.
19:00-23:00 — возвращение в Иркутск
Организационные детали
- Внимание! Это путешествие займёт не менее 15 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге. Общая дистанция — более 600 км
- Для комфортной прогулки по Шишкинским писаницам вам понадобиться обувь на хорошем протекторе (это очень важно!)
Дополнительные расходы
- Входной билет с экскурсионным обслуживанием в культурно-просветительский центр им. святого Иннокентия — 150 руб.
- Еда и напитки в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.