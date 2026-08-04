Описание экскурсии

08:00-10:00 — встреча в Иркутске. Трансфер до посёлка Баяндай. Завтрак в одном из кафе местной кухни.

10:00-11:00 — посёлок Манзурка, где на поселении проживали революционеры Янсон, Петров и даже Фрунзе с Молотовым. Мы проедем по старинным улицам и увидим дома, помнящие многих знаменитых ссыльных.

11:00-11:30 — поездка к горе Фрунзе, возвышающейся над меандрами реки Манзурка. Здесь знаменитый революционер встречался со своими подельниками, обсуждая идеи мировой революции.

11:30-12:00 — дорога через живописное село Харбатово и небольшая остановка у незамерзающего даже в суровые морозы Хромовского ручья

12:00-12:30 — экскурсия по старинному посёлку Качуг — первому крупному порту на реке Лена. Здесь когда-то начиналась знаменитая плавучая ярмарка, уходящая на торги до Якутского заполярья. Мы посмотрим на дома, украшенные деревянной резьбой, и прогуляемся по подвесному мосту над Леной.

12:30-13:30 — обед в одном из лучших кафе Качуга

14:00-16:00 — экскурсия в культурно-просветительском центре им. святого Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга. Здесь сохранился деревянный дом 18 века, где прошло детство будущего православного подвижника. В Свято-Иннокентьевском храме, куда мы тоже зайдём, находится ковчег с частицей мощей Иннокентия, а также старинная икона Пресвятой Богородицы.

16:00-17:30 — поездка к Шишкинским писаницам на красных песчаниках Лены (1762 изображения на 298 плоскостях), выполненных жителями этих мест в период от эпохи позднего неолита до 19 века. По легендам, здесь обитает повелитель Верхоленья — Ажирай, которому и поныне местные племена приносят в жертву лучших быков и овец.

17:30-19:00 — посёлок Верхоленск. Он сохранил неповторимый колорит старинного сибирского села с многочисленными историческими постройками, которые помнят Троцкого и «железного Феликса» Дзержинского. Мы увидим столовую политссыльных и дом, где жил первый учитель-марксист Ленина. Побываем в грандиозном Воскресенском соборе на высоком берегу Лены, где служили когда-то священномученики Зосима Крылатский и Евгений Горьковский, после чего поужинаем в настоящей монастырской трапезной.

19:00-23:00 — возвращение в Иркутск

Организационные детали

Внимание! Это путешествие займёт не менее 15 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге. Общая дистанция — более 600 км

Это путешествие займёт не менее 15 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге. Общая дистанция — более 600 км Для комфортной прогулки по Шишкинским писаницам вам понадобиться обувь на хорошем протекторе (это очень важно!)

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом

Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Дополнительные расходы