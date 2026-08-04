Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Путешествие в места, помнящие древних людей и богов, православных святых и революционеров
Вас ждёт грандиозное путешествие по следам политссыльных и апостолов прошлых веков! Вы отправитесь к первому крупному порту на реке Лена. Увидите древнейшие наскальные рисунки — писаницы. Посетите места проживания революционеров и родину апостола Аляски и Америки. Поужинаете в церковной трапезной и узнаете, где обитает повелитель Верхоленья — Ажирай.
08:00-10:00 — встреча в Иркутске. Трансфер до посёлка Баяндай. Завтрак в одном из кафе местной кухни. 10:00-11:00 — посёлок Манзурка, где на поселении проживали революционеры Янсон, Петров и даже Фрунзе с Молотовым. Мы проедем по старинным улицам и увидим дома, помнящие многих знаменитых ссыльных. 11:00-11:30 — поездка к горе Фрунзе, возвышающейся над меандрами реки Манзурка. Здесь знаменитый революционер встречался со своими подельниками, обсуждая идеи мировой революции. 11:30-12:00 — дорога через живописное село Харбатово и небольшая остановка у незамерзающего даже в суровые морозы Хромовского ручья 12:00-12:30 — экскурсия по старинному посёлку Качуг — первому крупному порту на реке Лена. Здесь когда-то начиналась знаменитая плавучая ярмарка, уходящая на торги до Якутского заполярья. Мы посмотрим на дома, украшенные деревянной резьбой, и прогуляемся по подвесному мосту над Леной. 12:30-13:30 — обед в одном из лучших кафе Качуга 14:00-16:00 — экскурсия в культурно-просветительском центре им. святого Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга. Здесь сохранился деревянный дом 18 века, где прошло детство будущего православного подвижника. В Свято-Иннокентьевском храме, куда мы тоже зайдём, находится ковчег с частицей мощей Иннокентия, а также старинная икона Пресвятой Богородицы. 16:00-17:30 — поездка к Шишкинским писаницам на красных песчаниках Лены (1762 изображения на 298 плоскостях), выполненных жителями этих мест в период от эпохи позднего неолита до 19 века. По легендам, здесь обитает повелитель Верхоленья — Ажирай, которому и поныне местные племена приносят в жертву лучших быков и овец. 17:30-19:00 — посёлок Верхоленск. Он сохранил неповторимый колорит старинного сибирского села с многочисленными историческими постройками, которые помнят Троцкого и «железного Феликса» Дзержинского. Мы увидим столовую политссыльных и дом, где жил первый учитель-марксист Ленина. Побываем в грандиозном Воскресенском соборе на высоком берегу Лены, где служили когда-то священномученики Зосима Крылатский и Евгений Горьковский, после чего поужинаем в настоящей монастырской трапезной. 19:00-23:00 — возвращение в Иркутск
Организационные детали
Внимание! Это путешествие займёт не менее 15 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге. Общая дистанция — более 600 км
Для комфортной прогулки по Шишкинским писаницам вам понадобиться обувь на хорошем протекторе (это очень важно!)
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы
Дополнительные расходы
Входной билет с экскурсионным обслуживанием в культурно-просветительский центр им. святого Иннокентия — 150 руб.
Еда и напитки в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город.
Я люблю свою родину читать дальшеуменьшить
и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю.
Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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3
–
2
–
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1
Татьяна
Отличная экскурсия, на которой точно стоит побывать. Несмотря на долгую дорогу и местами неровный асфальт, поездка получилась замечательной. Александр делился информацией, рассказывал очень много интересного. А Анге мы посетили музей читать дальшеуменьшить
и узнали очень много о интересного и полезного. На писаницах разглядели рисунки из далекого прошлого. Полюбовались прекрасными природными видами и рекой Леной. Посетили прекрасный собор в Верхоленске. Очень рекомендую. Спасибо Александру за интересное и содержательное путешествие.
+2
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Елена
Невероятно шикарная экскурсия: интересные красивейшие необъятные пейзажи наполненные духовным смыслом .Атмосфера этого маршрута-это особое ощущение мировозрения,мы бы сказали:"Разрыв привычного для нас шаблона о привычном представлении о Сибири",переворот, переосмысление в сознинии! Абсолютно читать дальшеуменьшить
уверены,что, именно, благодаря гиду Александру,его глубоким знаниям об этих местах и стремлению узучать все новые и новые окрестности этой местности -эта зкскурсия прошла в моменте нашей жизни в прекрасной великолепной ноте восхищения! Александр, огромное вам спасибо от семьи Казанцевых из Краснодара! Вы -лучший гид региона! Будем стремиться ещё в последующие года побывать,именно,на ваших эксклюзивных маршрутах! Всего вам доброго,до новых встреч!
+1
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Е
Екатерина
Похоже, мы стали одними из первооткрывателей этого маршрута, о чем ни разу не пожалели! Нам удалось выполнить всю насыщенную программу, описанную в аннотации. Не надо пугаться длинной дороги - она читать дальшеуменьшить
очень красивая, виды потрясающие! Александр много и интересно рассказывал. Впечатлила фигура Иннокентия Вениаминова - удивительно, как много можно сделать за одну человеческую жизнь! Прогулка к Шишкинским писаницам оказалась настоящим приключением. Хочу отметить, что она требует хорошей физической формы и обязательно! специальной обуви (были в треккинговых ботинках - в самый раз). Но виды того стоят!
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П
Полина
Очень понравилась поездка с Александром. По нашему пожеланию добавили еще один день с ночевкой в Анге, экскурсию расширили. Не торопясь, успели посетить все указанные места и добавить новые достопримечательности (с. читать дальшеуменьшить
Шеметово и Тальминские писаницы). Спасибо за комфортный транспорт, мы путешествовали с бабушкой 75 лет, очень переживали за этот момент, но ей было удобно и хорошо.
Места красоты неописуемой и, к нашему удивлению, сервис на хорошем уровне (есть оплаты картами, достаточно мест переночевать и поесть, местные люди очень доброжелательные).
+2
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А
Александр
Экскурсия выше всяких похвал. Захватывает дух. Гид Александр просто мастер экстра класса. Подойдет тем кто любит Россию.
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Б
Бандалюк
В первую очередь это возможность посмотреть как живут люди в совершенно другом ритме и по-другому, в других природных условиях. Прекрасная природа, дальние перегоны (я это люблю), места, куда вы вряд ли доедите сами, но они того стоят. Конечно отдельно стоит отметить церковь (будущий монастырь) в Верхоленске и писаницу.
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