🚐 На микроавтобусе 15% скидка Групповая 3 часа 138 отзывов Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом Начало: В центре города «Мы покажем вам локации, которые хранят память о прошлом: от места, где находился острог, до старинных особняков и храмов» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 91 отзыв Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке Начало: У католического костела «Вы проедете по центральным улицам города, прогуляетесь по интересным местам и увидите его главные достопримечательности: стены и башни Спасской церкви, собор Богоявления, Белый дом, памятник Александру III и краеведческий музей» 7 345 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 108 отзывов Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска Начало: По желанию заказчика «При желании посетим храм, который снимался в фильме «Звезда пленительного счастья»» 13 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова «В историко-мемориальном комплексе «Музей декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов» от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом Начало: У вашего отеля «Вы посетите храм Казанской иконы Божией матери, рассмотрите исторические дома на центральной улице Карла Маркса и оцените необычное здание Краеведческого музея» от 7 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 33 отзыва Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 12 часов 24 отзыва Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас Начало: По договоренности от 23 890 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Иркутск: историческое путешествие с экспертом Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Иркутска, открывая его историю вместе с опытным историком Начало: В сквере им. Кирова или по договоренности «Посетите территорию Знаменского женского монастыря» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Иркутск: история, легенды и современность Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города «Вы увидите место основания Иркутского острога, Спасский храм, собор Богоявления и Московские ворота» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории Начало: В вашем отеле «Далее я покажу Вечный огонь и подсвеченные фонарями старинные церкви: Знаменский монастырь, Спасскую церковь, собор Богоявления и бывший католический костел» 6 250 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 45 отзывов Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней Начало: У вашего отеля «Вы услышите, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь» 17 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники «На территории Знаменского монастыря — старейшего в Приангарье — я напомню вам о декабристах, многие из которых похоронены на этой территории, и расскажу о «Колумбе российском»» 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 125 отзывов Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места Начало: Сквер Кирова «Иркутск запомнится вам величественными панорамами Ангары, храмами разных религий и купеческими особняками» от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 39 отзывов Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта «Мы побываем в Знаменском монастыре, где хранятся мощи сибирского святого и похоронены многие люди, которыми гордится Россия (декабристы, В» 8 960 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Большое Голоустное - сакральное место Байкала Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты Начало: У места вашего проживания в Иркутске «Мы проедем и через святыни города: Спасскую церковь в стиле сибирского барокко, Богоявленский собор, часовню в честь взорванного Казанского Собора и Знаменский монастырь с могилами известных людей» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Иркутск - столица Восточной окраины О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия «Далее мы направимся в Знаменское предместье, где на территории монастыря захоронены останки знаменитого иркутского купца «русского Колумба», как назвал его Державин, — Шелехова, положившего начало основанию колоний в Америке» 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Листвянка - туристическая столица Байкала Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири Начало: В вашем отеле в Иркутске «Затем вы осмотрите Никольскую церковь, которая в советское время стала настоящим музеем для икон и реликвий» 12 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ... «старейшая в России действующая синагога, мусульманская мечеть и католический костел» 8 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 180 отзывов Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом Начало: У вашего отеля в Иркутске 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой Начало: В центре Иркутска «Вы увидите место слияния трех рек, памятник Первопроходцам и Спасскую церковь, сохранившуюся со времен Иркутского острога» 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

Мини-группа 1 час 7 отзывов Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви «Церковь — действующая, поэтому экскурсии привязаны к началу утренней и вечерней служб» Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30 1 345 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Вкусы и запахи любимого Иркутска Знакомство с моим городом через его людей 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 9 отзывов Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц Начало: В сквере Кирова «Посетите буддийский храм Бодхидхарма и Монгольский рынок, где можно купить сувениры и местные травы» 7 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 5 отзывов Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы» Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом Начало: В районе сквера им. Кирова «На примере храмов разных конфессий увидите, как самобытна религиозная палитра края» 5 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями «Берег Ангары между Спасской церковью и Богоявленским собором» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака Открыть Иркутск, каким его видел Верховный правитель России, и узнать больше про белого адмирала «Я покажу вам и захудалую гостиницу, в номер которой лейтенант Колчак привёл свою избранницу в 1904 году, и древнюю Харлампиевскую церковь, где происходило венчание» 4 350 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя Начало: В районе остановки Лисиха «По вашему желанию, после осмотра кладбища мы можем съездить в иркутскую синагогу — старейшую в России — и прогуляться по аутентичным еврейским кварталам города» 5200 4 680 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 118 отзывов Иркутск от истоков до наших дней Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири Начало: Улица 3 июля «Вы пройдете по главным достопримечательностям Иркутска, увидите старинную Спасскую церковь – первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении» 6 490 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД «Вы увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров» 15 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке «Памятник ему установлен на территории старейшего храма, прихожанами которого являлись и наши герои» 6 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Знакомство с Байкалом за один день Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру «Зайдёте в прибрежную Святоникольскую церковь, где собраны иконы разных веков, пройдётесь по лучшему байкальскому пляжу рядом с рыбным рынком и при желании пообедаете самым вкусным местным омулем» 21 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Душевная прогулка по историческому Иркутску с личным гидом Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом Начало: В районе улицы Карла Маркса «Кроме того, не пропустим нарядную Крестовоздвиженскую церковь, бывший Римско-католический и Богоявленский соборы, памятник Ленину, Вечный огонь и Триумфальную арку» 6 500 ₽ за всё до 9 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 32 отзыва Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года Начало: В Иркутске по договоренности «После обеда при наличии времени вы посетите местную необыкновенную церковь, картинную галерею и краеведческий музей» 35 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Здравствуй, Иркутск Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города «Исторический центр запомнится вам чудесными храмами, старинными площадями и купеческими усадьбами» 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск «Байкальский музей, старинная церковь и рыбный рынок» 17 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 10 отзывов Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал 12 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прошлое и настоящее Иркутска Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова «Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа, старейшее сохранившееся каменное строение города» 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли Начало: сквер им. Кирова 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день «В Ангарске мы посетим крупнейший в России музей часов и Свято-Троицкий кафедральный собор» 12 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области «В Ангарске я расскажу о втором по значению храме Иркутской епархии и раскрою тайны некогда крупнейшей в Азии промышленной зоны» 15 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом Начало: У Спасской церкви «Рассмотрим Крестовоздвиженскую церковь в стиле «сибирское барокко» и полюбуемся деревянными доходными домами с резным декором» 3 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Иркутский острог и его окрестности Разглядеть места, где родилась столица Восточной Сибири, на современных городских улицах Начало: Возле Спасской церкви «Покажу вам памятное место, откуда началось строительство острога, и Спасскую церковь — единственное здание, сохранившееся со времен первых казаков и посадников» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска Посетить край живописных Саянских гор и целебных сибирских нарзанов Начало: В удобном для вас месте «Вы познакомитесь с их укладом жизни — религиозным и бытовым: посетите дацан, соорудите волшебную пирамиду «обо», попробуете буузы и оцените уникальные вещи на приграничном монгольском рынке» 22 600 ₽ за всё до 4 чел.