Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)

Частный тур на остров Ольхон - уникальная возможность побывать в самом сердце Байкала, в месте...

Частный тур на остров Ольхон — уникальная возможность побывать в самом сердце Байкала, в месте удивительной красоты и энергетики.

Попробуете знаменитые бурятские позы, прокатитесь по бездорожью на УАЗах и сделаете уникальные фотографии Байкала!
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)

Что вы увидите 🤩

  • Харанцы
  • Песчанка
  • Мыс Сааган-Хушун (Три Брата)
  • Мыс Хобой
  • Мыс Шунтэ (Скала Любви)
  • п. Хужир
  • Сад Камней
  • Мыс Трезубец
  • озеро Ялга
  • Храм Казанской иконы Божией Матери
  • п. Усть-Ордынский
ДЕНЬ 1: Иркутск — остров Ольхон
Бурятский фольклор и посёлки Хужир и Усть-Ордынский
Встреча с гидом и водителем, выезд на остров Ольхон и остановка в посёлке Усть-Ордынский. Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь. Экскурсия даст вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину. После обеда в кафе бурятской кухни мы отправимся в п. Хужир (остров Ольхон), размещение в гостинице.
​Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населённый пункт, а заодно и центр туристической жизни — посёлок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.
Мыс Бурхан — одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале
Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.
ДЕНЬ 2: экскурсия по северу острова Ольхон

Что мы посетим:

  • Харанцы — смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил. Песчанка — красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключённых. Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
Мыс Хобой — самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! Далее мы отправимся на Мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописная скала в виде сердца. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
ДЕНЬ 3: Остров Ольхон — Иркутск
Экскурсия по южной части острова Ольхон
Сегодня мы посетим Сад Камней, мыс Трезубец и озеро Ялга и посетим Храм Казанской иконы Божией Матери, одного из красивейших мест в Иркутске.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель в Иркутске
 Что входит
  • Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
  • Услуги гида
  • Размещение в гостинице (2 ночи)
  • Обед (3)
  • Завтрак (2)
  • Бутилированная вода и снеки.
 Что не входит
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Ужины
  • Входные билеты в национальный парк
Важная информация
  • Уважаемый путешественник!
  • Пожалуйста, сообщите нам заранее адрес Вашей гостиницы в городе Иркутске.
  • Так же мы можем встретить Вас с аэропорта или ж/д вокзала.
Время проведения: Ежедневно в 10:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Галина М.
Галина М.
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