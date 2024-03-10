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Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
35 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Поймать хариуса и приготовить из него ужин и увидеть знаковые байкальские локации
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 06:00
8 июля в 06:00
15 июля в 06:00
268 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
Порыбачить с моторной лодки, поймать окуня и щуку и пожить в палатке
Начало: Ваш отель в Иркутске, 06:00
8 июля в 06:00
15 июля в 06:00
150 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана10 марта 2024Мне понравилось. Все,что было запланировано,посмотрела! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «От вашего отеля»
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- Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
- На Байкал за загаром, походами и купанием
- Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
- Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
- Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
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