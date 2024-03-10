Туры от вашего отеля в Иркутске

Найдено 5 туров в категории «От вашего отеля» в Иркутске, цены от 19 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
19 500 за человека
На Байкал за загаром, походами и купанием
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
35 000 за человека
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
25 000 за человека
Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Поймать хариуса и приготовить из него ужин и увидеть знаковые байкальские локации
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 06:00
8 июля в 06:00
15 июля в 06:00
268 000 за человека
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
Порыбачить с моторной лодки, поймать окуня и щуку и пожить в палатке
Начало: Ваш отель в Иркутске, 06:00
8 июля в 06:00
15 июля в 06:00
150 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
  2. На Байкал за загаром, походами и купанием
  3. Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
  4. Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
  5. Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Краеведческий музей
  10. Сад камней
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 авторских туров от 19 500 до 268 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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