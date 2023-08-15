Шаман-тур в Усть-Орду

Индивидуальная экскурсия на машине в Усть-Ордынский национальный округ

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Шаман-тур – это поездка в Усть-Ордынский национальный округ, где вы можете познакомиться с местным народом – бурятами, посетить бурятский музей, буддийский дацан и посмотреть фолк-программу.
Шаман-тур в Усть-Орду
Шаман-тур в Усть-Орду
Шаман-тур в Усть-Орду
Шаман-тур в Усть-Орду
Шаман-тур в Усть-Орду
Шаман-тур в Усть-Орду
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Усть-Орда
  • Краеведческий музей Усть-Орды
  • Буддийский дацан
  • Этнопарк «Золотая Орда»
  • Качугский тракт
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Краеведческий музей истории бурят

Встретившись, мы отправимся на автомобиле из Иркутска в поселок Усть-Ордынский и посетим местный краеведческий музей, где вы увидите археологические артефакты древности, узнаете об истории возникновения бурятского народа, о культурных традициях и о шаманизме. Вы погрузитесь в древние легенды, посмотрите на мир через призму натурфилософии бурятского мира и прочувствуете бурятский исконных дух.

Буддийский дацан

Затем мы переместимся в буддийский дацан и осмотрим храм. Я расскажу вам об основных сооружениях на территории дацана, о храмовой службе и буддийских праздниках. При желании вы сможете купить благовония в храмовой лавке и получить прием у ламы. При храме есть кафе с национальной кухней и знаменитыми позами (буузами), где мы сможем пообедать.

Этнопарк бурятской культуры

В этнопарке для гостей проводится фолк-программа с обрядом встречи гостей, бурятскими песнями, легендами, танцами. Гости танцуют вместе с артистами в народном хороводном танце «Ехор». Это так зажигательно, что никто не остается равнодушным!

Организационные детали:

Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.

Важная информация:

Что включено:

  • Экскурсионное сопровождение;
  • Экскурсия о Бурятском автономном округе;
  • Знакомство с буддийской культурой, посещение дацана;
  • Поездка в этнокомплекс бурятской культуры;
  • Фото-точки на маршруте.

Что не включено:

  • Посещение бурятского музея (250 руб.);
  • Фольклорная программа встречи гостей по бурятским обычаям (6 000 руб. за группу, 100% предоплата);
  • Обед в кафе (600 руб.);
  • Трансфер Иркутск – Усть-Ордынский – Иркутск (1-2 чел. /6 400 руб., 3-6 чел. /8 900 руб., 20% предоплата).

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Экскурсия о Бурятском автономном округе
  • Знакомство с буддийской культурой, посещение дацана
  • Поездка в этнокомплекс бурятской культуры
  • Фото-точки на маршруте
Что не входит
  • Посещение бурятского музея (250 руб.)
  • Фольклорная программа встречи гостей по бурятским обычаям (6 000 руб. за группу, 100% предоплата)
  • Обед в кафе (600 руб.)
  • Трансфер Иркутск – Усть-Ордынский – Иркутск (1-2 чел. /6 400 руб., 3-6 чел. /8 900 руб., 20% предоплата)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь им. Кирова, Иркутск
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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