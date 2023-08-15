Индивидуальная экскурсия на машине в Усть-Ордынский национальный округ
Шаман-тур – это поездка в Усть-Ордынский национальный округ, где вы можете познакомиться с местным народом – бурятами, посетить бурятский музей, буддийский дацан и посмотреть фолк-программу.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Усть-Орда
- Краеведческий музей Усть-Орды
- Буддийский дацан
- Этнопарк «Золотая Орда»
- Качугский тракт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Краеведческий музей истории бурят
Встретившись, мы отправимся на автомобиле из Иркутска в поселок Усть-Ордынский и посетим местный краеведческий музей, где вы увидите археологические артефакты древности, узнаете об истории возникновения бурятского народа, о культурных традициях и о шаманизме. Вы погрузитесь в древние легенды, посмотрите на мир через призму натурфилософии бурятского мира и прочувствуете бурятский исконных дух.
Буддийский дацан
Затем мы переместимся в буддийский дацан и осмотрим храм. Я расскажу вам об основных сооружениях на территории дацана, о храмовой службе и буддийских праздниках. При желании вы сможете купить благовония в храмовой лавке и получить прием у ламы. При храме есть кафе с национальной кухней и знаменитыми позами (буузами), где мы сможем пообедать.
Этнопарк бурятской культуры
В этнопарке для гостей проводится фолк-программа с обрядом встречи гостей, бурятскими песнями, легендами, танцами. Гости танцуют вместе с артистами в народном хороводном танце «Ехор». Это так зажигательно, что никто не остается равнодушным!
Организационные детали:
Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.
Важная информация:
Что включено:
- Экскурсионное сопровождение;
- Экскурсия о Бурятском автономном округе;
- Знакомство с буддийской культурой, посещение дацана;
- Поездка в этнокомплекс бурятской культуры;
- Фото-точки на маршруте.
Что не включено:
- Посещение бурятского музея (250 руб.);
- Фольклорная программа встречи гостей по бурятским обычаям (6 000 руб. за группу, 100% предоплата);
- Обед в кафе (600 руб.);
- Трансфер Иркутск – Усть-Ордынский – Иркутск (1-2 чел. /6 400 руб., 3-6 чел. /8 900 руб., 20% предоплата).
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Экскурсия о Бурятском автономном округе
- Знакомство с буддийской культурой, посещение дацана
- Поездка в этнокомплекс бурятской культуры
- Фото-точки на маршруте
- Что не входит
- Посещение бурятского музея (250 руб.)
- Фольклорная программа встречи гостей по бурятским обычаям (6 000 руб. за группу, 100% предоплата)
- Обед в кафе (600 руб.)
- Трансфер Иркутск – Усть-Ордынский – Иркутск (1-2 чел. /6 400 руб., 3-6 чел. /8 900 руб., 20% предоплата)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь им. Кирова, ИркутскЗавершение: Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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