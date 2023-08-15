Краеведческий музей истории бурят

Встретившись, мы отправимся на автомобиле из Иркутска в поселок Усть-Ордынский и посетим местный краеведческий музей, где вы увидите археологические артефакты древности, узнаете об истории возникновения бурятского народа, о культурных традициях и о шаманизме. Вы погрузитесь в древние легенды, посмотрите на мир через призму натурфилософии бурятского мира и прочувствуете бурятский исконных дух.

Буддийский дацан

Затем мы переместимся в буддийский дацан и осмотрим храм. Я расскажу вам об основных сооружениях на территории дацана, о храмовой службе и буддийских праздниках. При желании вы сможете купить благовония в храмовой лавке и получить прием у ламы. При храме есть кафе с национальной кухней и знаменитыми позами (буузами), где мы сможем пообедать.

Этнопарк бурятской культуры

В этнопарке для гостей проводится фолк-программа с обрядом встречи гостей, бурятскими песнями, легендами, танцами. Гости танцуют вместе с артистами в народном хороводном танце «Ехор». Это так зажигательно, что никто не остается равнодушным!

Организационные детали:

Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.

Важная информация:

Что включено:

Экскурсионное сопровождение;

Экскурсия о Бурятском автономном округе;

Знакомство с буддийской культурой, посещение дацана;

Поездка в этнокомплекс бурятской культуры;

Фото-точки на маршруте.

Что не включено: