Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск — Листвянка

Индивидуальный трансфер на Байкал

Предоставляю услуги трансфера на озеро Байкал из города Иркутска в посёлок Листвянка и обратно.

Готов встретить вас в аэропорту, на ж/д вокзале или автовокзале.

Также не проблема забрать вас из любой гостиницы или иной точки города.

Листвянка – посёлок на берегу озера Байкал.

Здесь для вас действуют нерпинарий, музей, рыбный рынок, различные кафе и сувенирные лавки, где можно приобрести памятные вещи.
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск — Листвянка
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск — Листвянка
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск — Листвянка
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск — Листвянка

Что вы увидите 🤩

  • Живописная дорога из Иркутска в посёлок Листвянка
  • Исток реки Ангара
  • Шаман-камень
  • Озеро Байкал
  • Музеи
  • Нерпинарий
Бронируйте комфортный трансфер из Иркутска к озеру Байкал. Готов встретить вас в аэропорту, на ж/д вокзале или автовокзале. Также не проблема забрать вас из любой гостиницы или иной точки города. Листвянка – посёлок на берегу озера Байкал. Здесь для вас действуют нерпинарий, музей, рыбный рынок, различные кафе и сувенирные лавки, где можно приобрести памятные вещи.
Важная информация
  • Курение, приём пищи и распитие спиртных напитков в автомобиле запрещено.
  • Водитель может отказать в перевозке пассажиров в сильном алкогольном опьянении, либо потребовать дополнительную плату за подобную услугу.
  • Расчет с водителем производится сразу после посадки в автомобиль.
🚩 Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
🏁 Место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске или Листвянке
 Что входит
  • Трансфер Иркутск – Листвянка.
 Что не входит
  • Услуги гида – 2500 рублей
  • Услуги фотосъёмки – от 1000 рублей
  • Ожидание – 1 час/500 рублей.
Важная информация
  • Курение, приём пищи и распитие спиртных напитков в автомобиле запрещено.
  • Водитель может отказать в перевозке пассажиров в сильном алкогольном опьянении, либо потребовать дополнительную плату за подобную услугу.
  • Расчет с водителем производится сразу после посадки в автомобиль.
Время проведения: Любой день
  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Иван М.
Иван М.
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Иван М. проводит ещё 10 экскурсий

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