Предоставляю услуги трансфера на озеро Байкал из города Иркутска в посёлок Листвянка и обратно.



Готов встретить вас в аэропорту, на ж/д вокзале или автовокзале.



Также не проблема забрать вас из любой гостиницы или иной точки города.



Листвянка – посёлок на берегу озера Байкал.



Здесь для вас действуют нерпинарий, музей, рыбный рынок, различные кафе и сувенирные лавки, где можно приобрести памятные вещи.