Бронируйте комфортный трансфер из Иркутска к озеру Байкал. Готов встретить вас в аэропорту, на ж/д вокзале или автовокзале. Также не проблема забрать вас из любой гостиницы или иной точки города. Листвянка – посёлок на берегу озера Байкал. Здесь для вас действуют нерпинарий, музей, рыбный рынок, различные кафе и сувенирные лавки, где можно приобрести памятные вещи.
Важная информация
- Курение, приём пищи и распитие спиртных напитков в автомобиле запрещено.
- Водитель может отказать в перевозке пассажиров в сильном алкогольном опьянении, либо потребовать дополнительную плату за подобную услугу.
- Расчет с водителем производится сразу после посадки в автомобиль.