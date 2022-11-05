Листвянка - ворота Байкала

Грамотно построенный маршрут: индивидуальная экскурсия в Листвянку на машине
Приглашаю вас в Листвянку — так с давних пор стали называть посёлок Лиственничное. Сюда проще и быстрее всего доехать из Иркутска, если вы хотите увидеть Байкал.

Мы проведём целый день на берегу самого большого в мире пресноводного озера, чтобы вы успели узнать о нём всё и зарядиться его энергией!
5
5 отзывов
Листвянка - ворота Байкала
Листвянка - ворота Байкала
Листвянка - ворота Байкала

Описание экскурсии

В рамках нашего байкальского приключения вас ожидают:

  • интересные легенды и старинные предания, связанные с местами силы Байкала;
  • панорамная смотровая, с которой открываются прекрасные виды на исток Ангары и само озеро;
  • уникальная композиция музея Байкала. Во время экскурсии, всего за час, вы узнаете как образовалось озеро, его размеры, историю освоения и другие интересные факты. Посмотрите в больших аквариумах на жителей байкальских вод: нерпу, разного вида рыб и рачков. А будет желание, отправитесь в виртуальное погружение на дно Байкала. Мы прогуляемся по байкальской набережной, посетим колоритный рыбный рынок, где вы сможете отведать рыбку горячего, холодного копчения и купить разнообразные сувениры. Важная информация • После заказа экскурсии напишите адрес вашей гостинцы, чтобы я могла заехать за вами.
  • Программу и маршрут экскурсии можно корректировать, в зависимости от ваших пожеланий и предпочтений.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исток реки Ангара
  • Смотровую площадку «Камень Черского»
  • Музей Байкала
  • Рыбный рынок
  • Набережную Байкала
Что включено
  • Переезд на автомобиле Иркутск-Листвянка-Иркутск,
  • Работа гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты:
  • Музей Байкала - 400 руб. /чел.,
  • Смотровая площадка - 400 руб. /чел.,
  • Обед, средний чек - 800 руб. /чел.
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  • По желанию экскурсию можно дополнить:
  • Катание на катере (летом) от 700 руб. /чел.
  • Катание на судне с воздушной подушкой хивус - 1000 руб. /чел.
  • Посещение нерпинария - 1000 руб. /чел.
  • Посещение этнографического музея под открытым небом «Тальцы» - экскурсия 1000 руб., стоимость входного билета 250 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Отдельное спасибо Елене за интересные рассказы и очень грамотно построенный маршрут, который получилось уложить даже в сжатые временные рамки)
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Е
Отдельное спасибо Елене за интересные рассказы и очень грамотно построенный маршрут, который получилось уложить даже в сжатые временные рамки)
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В
удалось все посмотреть, что планировали. Очень доброжелательная экскурсовод Елена. узнал для себя много нового
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В
удалось все посмотреть, что планировали. Очень доброжелательная экскурсовод Елена. узнал для себя много нового
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М
Елена прекрасный гид. Все прошло отлично! Спасибо за превосходное знакомство с Байкалом!
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