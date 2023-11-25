Познакомиться с Байкалом, узнать легенду о Шаман-камне и побывать в музее
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Что вас ожидает
Легенда о Шаман-камне и канатная дорога
Листвянка интересна истоком реки Ангары — он никогда не замерзает, а его ширина составляет почти километр. Это единственная река, вытекающая из Байкала. Я расскажу, почему это место считается культовым у коренных народов, и поделюсь легендой о Шаман-камне.
Мы поднимемся на канатно-кресельном подъёмнике на обзорную площадку, откуда вы полюбуетесь озером и рекой с высоты птичьего полёта.
Обед в кафе или на рынке
В кафе с красивым интерьером, который больше похож на музейный, подают рыбу в разных вариантах — уху, филе в панировке, драники с рыбой и местную малосольную закуску сагудай. А на рынке можно взять омуля горячего копчения с пылу с жару.
Байкальский музей и дополнительные развлечения
В музее есть разные интерактивные программы, которые буду интересны и взрослым, и детям. Вы изучите основную экспозицию, узнаете больше об озере и полюбуетесь водными обитателями в аквариумах.
Также в посёлке работают нерпинарий, колесо обозрения, дайвинг-центр, прогулки на катерах на воздушной подушке. Вы можете заняться тем, что вам более интересно. Можно погулять по берегу или чистейшему льду Байкала.
По желанию на обратном пути в Иркутск можно заехать в посёлок Тальцы и посетить местный архитектурно-этнографический музей.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 500 руб. в обе стороны, Байкальский музей — 400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети, заезд в Тальцы — 1000 руб., музей Тальцы — 250 руб. /чел., обед и дополнительные развлечения — по желанию
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне. Есть кресло для детей от 2 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центральной части Иркутска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.