Вы отправитесь в живописный посёлок Листвянка — ближайшую от города точку Байкала. По канатной дороге доберётесь до смотровой площадки, откуда открывается чудесный вид на озеро. Узнаете, почему исток вытекающей из Байкала реки никогда не замерзает. По желанию попробуете уху в кафе или омуля на рынке. И изучите аквариумы в местном музее.

Описание

Что вас ожидает

Легенда о Шаман-камне и канатная дорога

Листвянка интересна истоком реки Ангары — он никогда не замерзает, а его ширина составляет почти километр. Это единственная река, вытекающая из Байкала. Я расскажу, почему это место считается культовым у коренных народов, и поделюсь легендой о Шаман-камне.

Мы поднимемся на канатно-кресельном подъёмнике на обзорную площадку, откуда вы полюбуетесь озером и рекой с высоты птичьего полёта.

Обед в кафе или на рынке

В кафе с красивым интерьером, который больше похож на музейный, подают рыбу в разных вариантах — уху, филе в панировке, драники с рыбой и местную малосольную закуску сагудай. А на рынке можно взять омуля горячего копчения с пылу с жару.

Байкальский музей и дополнительные развлечения

В музее есть разные интерактивные программы, которые буду интересны и взрослым, и детям. Вы изучите основную экспозицию, узнаете больше об озере и полюбуетесь водными обитателями в аквариумах.

Также в посёлке работают нерпинарий, колесо обозрения, дайвинг-центр, прогулки на катерах на воздушной подушке. Вы можете заняться тем, что вам более интересно. Можно погулять по берегу или чистейшему льду Байкала.

По желанию на обратном пути в Иркутск можно заехать в посёлок Тальцы и посетить местный архитектурно-этнографический музей.

Организационные детали