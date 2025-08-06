Увлекательная поездка из Иркутска в Листвянку: виды на Байкал, легенды о Шаман-камне и вкусная рыба. Идеально для семейного отдыха
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Иркутска в живописный посёлок Листвянка.
Здесь вас ждёт канатная дорога к смотровой площадке с потрясающим видом на Байкал и исток реки Ангары, который никогда не замерзает.
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легенды о Шаман-камне, возможность попробовать свежую рыбу в кафе или на рынке, а также посещение Байкальского музея с интерактивными программами сделают ваш день незабываемым. Отличный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой Байкала
Лучшие месяцы для поездки - с июня по сентябрь. В это время комфортно наслаждаться видами Байкала и посещать открытые площадки, что делает поездку незабываемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шаман-камень
Байкальский музей
Описание экскурсии
Легенда о Шаман-камне и канатная дорога
Листвянка интересна истоком реки Ангары — он никогда не замерзает, а его ширина составляет почти километр. Это единственная река, вытекающая из Байкала. Я расскажу, почему это место считается культовым у коренных народов, и поделюсь легендой о Шаман-камне.
Мы поднимемся на канатно-кресельном подъёмнике на обзорную площадку, откуда вы полюбуетесь озером и рекой с высоты птичьего полёта.
Обед в кафе или на рынке
В кафе с красивым интерьером, который больше похож на музейный, подают рыбу в разных вариантах — уху, филе в панировке, драники с рыбой и местную малосольную закуску сагудай. А на рынке можно взять омуля горячего копчения с пылу с жару.
Байкальский музей и дополнительные развлечения
В музее есть разные интерактивные программы, которые буду интересны и взрослым, и детям. Вы изучите основную экспозицию, узнаете больше об озере и полюбуетесь водными обитателями в аквариумах.
Также в посёлке работают нерпинарий, колесо обозрения, дайвинг-центр, прогулки на катерах на воздушной подушке. Вы можете заняться тем, что вам более интересно. Можно погулять по берегу или чистейшему льду Байкала.
По желанию на обратном пути в Иркутск можно заехать в посёлок Тальцы и посетить местный архитектурно-этнографический музей.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида
Дополнительные расходы: канатная дорога — 500 руб. в обе стороны, Байкальский музей — 400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети, заезд в Тальцы — 1000 руб., музей Тальцы — 250 руб. /чел., обед и дополнительные развлечения — по желанию
Поездка проходит на комфортабельном минивэне. Есть кресло для детей от 2 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 346 туристов
Работа гидом одновременно и моя основная, и моя любимая деятельность. Я родилась и выросла в Байкальском регионе. Сама постоянно исследую наш край, он действительно очень интересный и огромный. Не зря есть выражение «планета Байкал». С большой радостью делюсь с вами тем, что знаю сама. Для меня критерий успешности экскурсии — это вдохновлённые и счастливые глаза путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Тур в Листвянку с Ксенией оставил самые тёплые впечатления! Сразу видно, что она настоящий профессионал своего дела, которая любит свой регион и прекрасно его знает. Ксения очень интересный рассказчик, которого читать дальшеуменьшить
приятно слушать. В поездке всё было продумано до мелочей и очень комфортно. Ксения заранее забронировала нам прогулку на лодке с прозрачным дном, подсказала, где купить сувениры и местную продукцию, порекомендовала рестораны рядом с отелем и сделала для нас с мужем очень красивые фотографии! Огромное спасибо Ксении за наше первое знакомство с Байкалом – оно стало особенным благодаря ей! 😊
+1
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Элина
Это просто восторг! Интересно, ярко и восхитительно вкусное было приключение. Спасибо Ксении за душевное путешествие. было ощущение что ты общаешься со старой знакомой, так легко и интересно. Обязательно сходите пообедать читать дальшеуменьшить
на рынок омулем, непередаваемый колорит. Смотровая топчик - Такого золотого, даже горящего заката я ни где не видела! Один восторг. А сколько историй, необычных фактов было рассказано за этот день. 🤩 а ещё очень комфортная машина. А жопки нерпочек рулят
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И
Ирина
Путешествие прошло замечательно. Из Иркутска в Листвянку на минивене с комфортом. Гид Ксения все интересно рассказывает, отвечала на наши вопросы. От поездки мы получили большое удовольствие.
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Сергей
Хорошо продуманный маршрут, который легко можно подстроить под свои желания. Гид встретил в условленном месте, на протяжении всей экскурсии рассказывал о локациях, которые посещали. Грамотно распределили время по локациям, успели все!
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П
Павел
Мне всё очень понравилось. Экскурсия разнообразная. Ксюша умница, всё знает, всё рассказывает. Побывали во многих местах. Огромное спасибо!
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась! Гид Ксения рассказала очень много интересного. Места невероятно красивые! Особенно хочется отметить, насколько грамотно у неё построена речь и подача, слушать было очень приятно!
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