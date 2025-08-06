Лучшие месяцы для поездки - с июня по сентябрь. В это время комфортно наслаждаться видами Байкала и посещать открытые площадки, что делает поездку незабываемой.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Иркутска в живописный посёлок Листвянка.Здесь вас ждёт канатная дорога к смотровой площадке с потрясающим видом на Байкал и исток реки Ангары, который никогда не замерзает.Увлекательные

легенды о Шаман-камне, возможность попробовать свежую рыбу в кафе или на рынке, а также посещение Байкальского музея с интерактивными программами сделают ваш день незабываемым. Отличный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой Байкала

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Описание экскурсии

Легенда о Шаман-камне и канатная дорога

Листвянка интересна истоком реки Ангары — он никогда не замерзает, а его ширина составляет почти километр. Это единственная река, вытекающая из Байкала. Я расскажу, почему это место считается культовым у коренных народов, и поделюсь легендой о Шаман-камне.

Мы поднимемся на канатно-кресельном подъёмнике на обзорную площадку, откуда вы полюбуетесь озером и рекой с высоты птичьего полёта.

Обед в кафе или на рынке

В кафе с красивым интерьером, который больше похож на музейный, подают рыбу в разных вариантах — уху, филе в панировке, драники с рыбой и местную малосольную закуску сагудай. А на рынке можно взять омуля горячего копчения с пылу с жару.

Байкальский музей и дополнительные развлечения

В музее есть разные интерактивные программы, которые буду интересны и взрослым, и детям. Вы изучите основную экспозицию, узнаете больше об озере и полюбуетесь водными обитателями в аквариумах.

Также в посёлке работают нерпинарий, колесо обозрения, дайвинг-центр, прогулки на катерах на воздушной подушке. Вы можете заняться тем, что вам более интересно. Можно погулять по берегу или чистейшему льду Байкала.

По желанию на обратном пути в Иркутск можно заехать в посёлок Тальцы и посетить местный архитектурно-этнографический музей.

Организационные детали