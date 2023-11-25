Путешествие в посёлок Листвянка

Индивидуальная экскурсия в Иркутске

Познакомиться с Байкалом, узнать легенду о Шаман-камне и побывать в музее

Вы отправитесь в живописный посёлок Листвянка — ближайшую от города точку Байкала. По канатной дороге доберётесь до смотровой площадки, откуда открывается чудесный вид на озеро. Узнаете, почему исток вытекающей из Байкала реки никогда не замерзает. По желанию попробуете уху в кафе или омуля на рынке. И изучите аквариумы в местном музее.
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
Путешествие в посёлок Листвянка
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Описание

Что вас ожидает

Легенда о Шаман-камне и канатная дорога

Листвянка интересна истоком реки Ангары — он никогда не замерзает, а его ширина составляет почти километр. Это единственная река, вытекающая из Байкала. Я расскажу, почему это место считается культовым у коренных народов, и поделюсь легендой о Шаман-камне.

Мы поднимемся на канатно-кресельном подъёмнике на обзорную площадку, откуда вы полюбуетесь озером и рекой с высоты птичьего полёта.

Обед в кафе или на рынке

В кафе с красивым интерьером, который больше похож на музейный, подают рыбу в разных вариантах — уху, филе в панировке, драники с рыбой и местную малосольную закуску сагудай. А на рынке можно взять омуля горячего копчения с пылу с жару.

Байкальский музей и дополнительные развлечения

В музее есть разные интерактивные программы, которые буду интересны и взрослым, и детям. Вы изучите основную экспозицию, узнаете больше об озере и полюбуетесь водными обитателями в аквариумах.

Также в посёлке работают нерпинарий, колесо обозрения, дайвинг-центр, прогулки на катерах на воздушной подушке. Вы можете заняться тем, что вам более интересно. Можно погулять по берегу или чистейшему льду Байкала.

По желанию на обратном пути в Иркутск можно заехать в посёлок Тальцы и посетить местный архитектурно-этнографический музей.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 500 руб. в обе стороны, Байкальский музей — 400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети, заезд в Тальцы — 1000 руб., музей Тальцы — 250 руб. /чел., обед и дополнительные развлечения — по желанию
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне. Есть кресло для детей от 2 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центральной части Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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