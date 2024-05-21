Трансфер в Иркутске

Найдено 6 экскурсий в категории «Трансфер» в Иркутске, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки
Начало: Аэропорт
«Трансфер осуществляется на комфортабельном хэтчбеке Kia Soul»
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 4 чел.
Целебные источники Тункинской долины
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500 за человека
Аршан - Сибирская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
15 часов
14 отзывов
Аршан - Сибирская Швейцария
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Один день на Байкале: Малое море
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Один день на Байкале: Малое море
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000018 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта по Иркутску
Добраться до любой точки города на комфортабельном авто в компании надежного и заботливого водителя
Начало: В аэропорту Иркутска
«Трансфер по городу в любое время — на Toyota Premio»
Сегодня в 13:00
Завтра в 05:30
2 000 за всё до 3 чел.
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
«Вам нужен комфортный и безопасный трансфер на Байкал»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
    Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!
  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Аршан - Сибирская Швейцария
    Очень благодарна Виталине за познавательную, интересную и незабываемую экскурсию как профессиональному гиду за ее отличные знания, так и просто приятному
    читать дальше

    человеку с чувством юмора, слушать было одно удовольствие, время пролетело незаметно, я очень довольна, это идеальная экскурсия! Очень рекомендую, не пожалеете!!!

  • Н
    Нелли
    25 апреля 2024
    Целебные источники Тункинской долины
    Все понравилось! Максим рассказывал с интересом. Хороший водитель,- это важно Погода нас удивляла.
  • Ш
    Шулаева
    13 апреля 2024
    Целебные источники Тункинской долины
    Очень благодарны организаторам поездки на источники Тункинской долины. Группа не собралась, но экскурсию нам не отменили, а наоборот предложили ее,
    читать дальше

    но на другом автомобиле и с другим сопровождением. Мы не отказались и не пожалели. Дмитрий новый гид перезвонил нам в течении десяти минут, и бонусом было то, что утром за нами заехал и до места сбора мы добрались с комфортом. Прихватив еще двоих экскурсантов, мы с комфортом отправились в путь. Дорога до п. Култук хорошая, местность красивейшая. Дмитрий по дороге рассказывал о местах где мы проезжаем, об истории Иркутска. Погода подкинула и туман, и дождя, а в Култуке выглянуло солнце. Впечатлив нас видами с перевала на Байкал и окружающий ландшафт. Но это все цветочки. Главное ждало впереди - это Саянские гольцы. Дмитрий очень много и интересно рассказывал о тех местах где мы проезжали. Мы посетили в Аршане дацан, источники, рынок. Воздух - не надышишься. Вода чудесная. Купание в источниках добавило положительных эмоций. Но вишенкой на торте была отбратная дорога. Дмитрий привез нас в восхитительное место. Это жерло древнего вулкана, казалась сейчас появятся динозавры, но появился только любопытный суслик. И все это в непосредственной близости от гряды седых Саян. Ну и,конечно, маралья ферма. Кормили маралов, любовались окрестностями. Хотелось остаться в этой красоте. Обратная дорога было такой же комфортной и познавательной. Спасибо Дмитрию. Благодарность Евгению и всей фирме Спутник. Вы делаете благое дело. Хабаровчане.

  • Е
    Елена
    17 марта 2024
    Целебные источники Тункинской долины
    С экскурсоводом Евгением посмотрели три источника Тункинской долины и посёлок Аршан. Очень красивые виды на Байкал и на Саяны. Хотя
    читать дальше

    нам немножко не повезло с погодой, вершины гор были закрыты облачностью, но это даже придавало им больше шарма и загадочности. Посетили дацан и посмотрели каменную реку, место где в 2014 г. сошли с гор селевые потоки камней, стихийное бедствие…. Также посетили п. Жемчуг, где приняли ванны горячего источника под открытым небом. Экскурсия прошла в спокойном темпе, никто никого не подгонял, и она не была перегружена излишней информацией. Хочу поблагодарить экскурсовода Евгения за профессионализм и знание своего дела.

  • Б
    Борис
    27 февраля 2024
    Аршан - Сибирская Швейцария
    Отличная экскурсия, очень красиво и интересно!
  • А
    Анастасия
    16 сентября 2023
    Аршан - Сибирская Швейцария
    Виталина очень приятный человек)) очень интересно рассказывала и возила на красивые места. Очень рекомендую этого гида ☺️ были с мамой вдвоем, мама вообще осталась в полном восторге ❤️
  • С
    Сергей
    9 июля 2023
    Один день на Байкале: Малое море
    Понравилось все!!! Гид Виталина большой профессионал! Узнали и увидели очень много нового.
  • С
    Светлана
    19 мая 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Понравилось все. Виталина ответила на все вопросы грамотно и компетентно. Прекрасно водит машину.
  • T
    Toti
    7 мая 2023
    Иркутск - от истоков до наших дней
    Пишем отзыв по нашей экскурсии: 1) вы очень располагающая к себе) разносторонняя, общительная! С вами не скучно на протяжении всей экскурсии 2) очень комфортное вождение, чистая машина 3) не могу назвать минусов) нам все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
  2. Целебные источники Тункинской долины
  3. Аршан - Сибирская Швейцария
  4. Один день на Байкале: Малое море
  5. Трансфер из аэропорта по Иркутску
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Трансфер" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Трансфер», 97 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам