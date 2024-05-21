1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки
Начало: Аэропорт
«Трансфер осуществляется на комфортабельном хэтчбеке Kia Soul»
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
15 часов
Аршан - Сибирская Швейцария
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Один день на Байкале: Малое море
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта по Иркутску
Добраться до любой точки города на комфортабельном авто в компании надежного и заботливого водителя
Начало: В аэропорту Иркутска
«Трансфер по городу в любое время — на Toyota Premio»
Сегодня в 13:00
Завтра в 05:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
«Вам нужен комфортный и безопасный трансфер на Байкал»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna21 мая 2024Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!
- ЛЛариса13 мая 2024Очень благодарна Виталине за познавательную, интересную и незабываемую экскурсию как профессиональному гиду за ее отличные знания, так и просто приятному
- ННелли25 апреля 2024Все понравилось! Максим рассказывал с интересом. Хороший водитель,- это важно Погода нас удивляла.
- ШШулаева13 апреля 2024Очень благодарны организаторам поездки на источники Тункинской долины. Группа не собралась, но экскурсию нам не отменили, а наоборот предложили ее,
- ЕЕлена17 марта 2024С экскурсоводом Евгением посмотрели три источника Тункинской долины и посёлок Аршан. Очень красивые виды на Байкал и на Саяны. Хотя
- ББорис27 февраля 2024Отличная экскурсия, очень красиво и интересно!
- ААнастасия16 сентября 2023Виталина очень приятный человек)) очень интересно рассказывала и возила на красивые места. Очень рекомендую этого гида ☺️ были с мамой вдвоем, мама вообще осталась в полном восторге ❤️
- ССергей9 июля 2023Понравилось все!!! Гид Виталина большой профессионал! Узнали и увидели очень много нового.
- ССветлана19 мая 2023Листвянка - знакомство с БайкаломПонравилось все. Виталина ответила на все вопросы грамотно и компетентно. Прекрасно водит машину.
- TToti7 мая 2023Иркутск - от истоков до наших днейПишем отзыв по нашей экскурсии: 1) вы очень располагающая к себе) разносторонняя, общительная! С вами не скучно на протяжении всей экскурсии 2) очень комфортное вождение, чистая машина 3) не могу назвать минусов) нам все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Трансфер" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Трансфер», 97 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август