Что вас ожидает

Шаман-камень и Байкальский музей

Вы оцените знаменитый Шаман-камень — скалу на границы Байкала и Ангары, с которой связано множество таинственных историй. Заглянете в Байкальский музей, посвященный растительному и животному миру озера, его климату и гидрологии. А также увидите аквариумы с игривыми нерпами. Посетите рыбный рынок и по желанию отведаете копченого омуля.

Камень Черского и фантастические виды озера

Мы прогуляемся по живописному берегу Байкала, летом сможем в нем искупаться, а зимой — походить по толстому слою льда. Поднимемся на кресельном подъемнике на камень Черского и насладимся панорамой Ангары. Кроме того, я покажу мраморную стелу, посвященную драматургу Вампилову. Расскажу, как он связан с этими местами и какие еще знаменитые люди здесь бывали.

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