Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска

Посетить старинный поселок Листвянка, подняться на камень Черского и услышать местные легенды

«Станция Лиственничная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту», — писал о Листвянке Чехов.

Это по-настоящему волшебное место на берегу «сибирского моря», где вы ощутите мощь Байкала, побываете в посвященном ему музее и заглянете на рыбный рынок.

А еще прокатитесь на кресельном подъемнике к камню Черского и увидите с высоты исток Ангары!
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска

Что вас ожидает

Шаман-камень и Байкальский музей

Вы оцените знаменитый Шаман-камень — скалу на границы Байкала и Ангары, с которой связано множество таинственных историй. Заглянете в Байкальский музей, посвященный растительному и животному миру озера, его климату и гидрологии. А также увидите аквариумы с игривыми нерпами. Посетите рыбный рынок и по желанию отведаете копченого омуля.

Камень Черского и фантастические виды озера

Мы прогуляемся по живописному берегу Байкала, летом сможем в нем искупаться, а зимой — походить по толстому слою льда. Поднимемся на кресельном подъемнике на камень Черского и насладимся панорамой Ангары. Кроме того, я покажу мраморную стелу, посвященную драматургу Вампилову. Расскажу, как он связан с этими местами и какие еще знаменитые люди здесь бывали.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Peugeot 408 или Honda Stream. По запросу я могу установить детские кресла.
  • Входные билеты не включены в стоимость: кресельный подъемник — 400 р. взрослые, 250 р. дети, до 4 лет бесплатно, Байкальский музей — 310 р. взрослые, 190 р. дети
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алина
Алина
Меня зовут Алина, я профессиональный гид и коренная иркутянка. Состою в едином реестре экскурсоводов (гидов) Агентства по туризму Иркутской области. Увлекаюсь историей родного края, люблю читать, играю в бильярд и плаваю в Байкале в любое время года. Встречу вас в Сибири с теплом!
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Алина проводит ещё 1 экскурсию

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