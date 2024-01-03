Вам нужен комфортный и безопасный трансфер на Байкал? Тогда вы попали по адресу! Предлагаю качественное выполнение услуг и разумные цены.
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Описание
Что вас ожидает:
- транспортные услуги на автомобилях от 3 до 20 мест, включая минивэны, микроавтобусы, джипы, универсалы и седаны;
- встретят вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале, организуем поездку по всей акватории Байкала.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от точки а в точку б
- Бутылка воды на каждого пассажира
- Санитарные остановки
- Приятный водитель
- Что не входит
- Ожидание — 1000 рублей/час
- Обед
- Экскурсионное обслуживание
- Съемка
- Заезд в Бугульдейку — 5000 рублей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13Завершение: Посёлок Хужир, ул. Мира, д. 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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