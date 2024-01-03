Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири

Индивидуальный трансфер в Иркутске
Вам нужен комфортный и безопасный трансфер на Байкал? Тогда вы попали по адресу! Предлагаю качественное выполнение услуг и разумные цены.
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает:

  • транспортные услуги на автомобилях от 3 до 20 мест, включая минивэны, микроавтобусы, джипы, универсалы и седаны;
  • встретят вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале, организуем поездку по всей акватории Байкала.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от точки а в точку б
  • Бутылка воды на каждого пассажира
  • Санитарные остановки
  • Приятный водитель
Что не входит
  • Ожидание — 1000 рублей/час
  • Обед
  • Экскурсионное обслуживание
  • Съемка
  • Заезд в Бугульдейку — 5000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
Завершение: Посёлок Хужир, ул. Мира, д. 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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