Покататься на джипах в Иркутске

Найдено 11 экскурсий в категории «Джиппинг» в Иркутске, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
«Во время джип-тура мы посетим легендарную деревню Хужир, где на священном мысе Бурхан живет хозяин Байкала»
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340 за всё до 4 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
22 отзыва
Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой
Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
«Возможно комбинирование джип-тура на Ольхон с джип-туром по Тажеранской степи с одной или двумя ночевками на острове Ольхон»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
55 отзывов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
«На комфортабельном джипе с внедорожной подготовкой»
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
«❄ В зимний сезон джип-тур проходит по льду Малого Моря Байкала: дополнительно вы сможете подняться к буддийской ступе на острове Огой, увидите гроты, метановые пузырьки, сокуи»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000 за всё до 5 чел.
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi L200»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000 за всё до 3 чел.
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники
Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас
«На внедорожниках отправимся на Шандагатайский вулкан — один из потухших вулканов Тункинской долины, последние извержения которого были зафиксированы 10 000 лет назад»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
24 500 за всё до 3 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
32 отзыва
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
«На берегу пересядем на джипы и продолжим движение по острову Ольхон, останавливаясь в самых живописных местах»
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990 за всё до 7 чел.
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Джип-тур Байкал и Тажеранская степь: культура, природа, бурятская кухня
Исследуйте уникальные ландшафты Байкала и Тажеранской степи, погрузитесь в мир бурятской культуры
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске
«Гору Ёрд мы также увидим во время джип-тура»
Расписание: Ежедневно круглый год в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
«транспортные услуги на автомобилях от 3 до 20 мест, включая минивэны, микроавтобусы, джипы, универсалы и седаны»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    16 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
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    что паром на остров еще не пошел, а другого способа добраться нет. А зря! И вместо о. Ольхона нас повезли по береговым достопримечательностям Байкала. Все было классно! Водитель, он же гид, Андрей, мастер своего дела! По дороге, по горам, по пескам водит отлично. По пути на точку, и обратно, рассказывал интересные истории о тех местах, где проезжали. Также нас завозили в уютное кафе с этнической кухней (впервые попробовали Тарасун (бурятская настойка на кумысе) и Арбин (конская печень), очень понравилось) На Байкале посетили красивые видовые площадки, несколько мысов, и милый залив, где повстречали табун лошадей. Было очень интересно! Спасибо большое!

    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что такЭто восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так
  • О
    Олег
    24 апреля 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Все прошло великолепно!
  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и
  • З
    Зилола
    1 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
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    на три дня по Ольхону очень тонко передал любовь, красоту и историю Байкала. Мы в полном восторге! Благодарим вас и желаем благополучия в вашем прекрасном деле!

    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей
  • А
    Анастасия
    28 марта 2024
    Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
    Дмитрий супер гид!!! Очень душевная экскурсия, увидели все и даже больше, нам понравилось!!!!!! Приедем еще в Аршан. Спасибо большое!
    Дмитрий супер гид!!! Очень душевная экскурсия, увидели все и даже больше, нам понравилось!!!!!! Приедем еще в Аршан. Спасибо большое!Дмитрий супер гид!!! Очень душевная экскурсия, увидели все и даже больше, нам понравилось!!!!!! Приедем еще в Аршан. Спасибо большое!Дмитрий супер гид!!! Очень душевная экскурсия, увидели все и даже больше, нам понравилось!!!!!! Приедем еще в Аршан. Спасибо большое!Дмитрий супер гид!!! Очень душевная экскурсия, увидели все и даже больше, нам понравилось!!!!!! Приедем еще в Аршан. Спасибо большое!Дмитрий супер гид!!! Очень душевная экскурсия, увидели все и даже больше, нам понравилось!!!!!! Приедем еще в Аршан. Спасибо большое!Дмитрий супер гид!!! Очень душевная экскурсия, увидели все и даже больше, нам понравилось!!!!!! Приедем еще в Аршан. Спасибо большое!
  • A
    Angela
    25 марта 2024
    Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
    Александр несомненно обладает огромными знаниями о Байкале, о тропах, потайных гротах и владеет хорошими навыками вождения. Автомобиль был комфортным. Так
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    как поездка по времени занимает около 15 часов, то это немаловажно. По дороге обратно, Александр большей частью молчал, мы слушали музыку. Возможно это из-за усталости и необходимости внимания к дороге. А так было неплохо.

  • С
    Сергей
    23 марта 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
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    вы окунетесь в историю Байкала и его текущую жизнь, и ещё, к тому же Андрей ещё и джиппер с Большой буквы. . Андрей заехал за нами на Toyota Prado 78, вы не представляете, что мы,"мы" - громко сказанно, что Андрей вместе с авто преодолевали любые сопки и преграды, чтобы познакомить нас с природой и очень часто нетурестичнского Байкала! Научит правильно бурханить, коренные жители Байкала - буряты. Не буду описывать основные локации, они описаны ранее, Хочу лишь посоветовать всем, что поездку лучше брать на несколько дней, т. к.. 700 км за день и само возращение обратно пытаются неаелироать восторг и впечатления от увиденного и прочуственного.

  • У
    Ульяна
    19 марта 2024
    Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
    Большая благодарность Алексею за организацию тура и приятную поездку Очень волновались как будет всё организованно трансфер из аэропорта на жд
    читать дальше

    вокзал, так как нас было двое, но все прошло удачно-это и отличает тур операторов и копанию в целом-а имеено точность и организованность,так же все документы на тур были посланы во время. Вероника отвечала на звонки без промедления и кнсультировала меня по возникающим вопросам. Очень внимательное сопровождение Гид Алексей - это просто уникальный человек,прекрасно рассказывал про историю Аршана, давал,подробную путеводную информацию. Помогал даже после экскурсии, и мы душевно провели с ним время. Отдых и приятное путешествие было просто сказка. Спасибо еще раз большое.

    Большая благодарность Алексею за организацию тура и приятную поездку Очень волновались как будет всё организованно трансферБольшая благодарность Алексею за организацию тура и приятную поездку Очень волновались как будет всё организованно трансферБольшая благодарность Алексею за организацию тура и приятную поездку Очень волновались как будет всё организованно трансферБольшая благодарность Алексею за организацию тура и приятную поездку Очень волновались как будет всё организованно трансферБольшая благодарность Алексею за организацию тура и приятную поездку Очень волновались как будет всё организованно трансферБольшая благодарность Алексею за организацию тура и приятную поездку Очень волновались как будет всё организованно трансферБольшая благодарность Алексею за организацию тура и приятную поездку Очень волновались как будет всё организованно трансфер
  • А
    Алла
    17 марта 2024
    Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
    Экскурсия прошла замечательно. По времени всё и везде успели. Александр хороший рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Джиппинг»

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  5. К острову Ольхон - по льду Байкала
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  2. Набережная
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  6. Ангара
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  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
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