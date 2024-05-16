1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
«Во время джип-тура мы посетим легендарную деревню Хужир, где на священном мысе Бурхан живет хозяин Байкала»
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой
Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
«Возможно комбинирование джип-тура на Ольхон с джип-туром по Тажеранской степи с одной или двумя ночевками на острове Ольхон»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
«На комфортабельном джипе с внедорожной подготовкой»
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
«❄ В зимний сезон джип-тур проходит по льду Малого Моря Байкала: дополнительно вы сможете подняться к буддийской ступе на острове Огой, увидите гроты, метановые пузырьки, сокуи»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi L200»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники
Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас
«На внедорожниках отправимся на Шандагатайский вулкан — один из потухших вулканов Тункинской долины, последние извержения которого были зафиксированы 10 000 лет назад»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
24 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
«На берегу пересядем на джипы и продолжим движение по острову Ольхон, останавливаясь в самых живописных местах»
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур Байкал и Тажеранская степь: культура, природа, бурятская кухня
Исследуйте уникальные ландшафты Байкала и Тажеранской степи, погрузитесь в мир бурятской культуры
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске
«Гору Ёрд мы также увидим во время джип-тура»
Расписание: Ежедневно круглый год в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на Байкал и по всей Восточной Сибири
Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
«транспортные услуги на автомобилях от 3 до 20 мест, включая минивэны, микроавтобусы, джипы, универсалы и седаны»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария16 мая 2024Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
- ИИрина14 мая 2024Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
- ООлег24 апреля 2024Все прошло великолепно!
- ННина4 апреля 2024В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
- ЗЗилола1 апреля 2024Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
- ААнастасия28 марта 2024Дмитрий супер гид!!! Очень душевная экскурсия, увидели все и даже больше, нам понравилось!!!!!! Приедем еще в Аршан. Спасибо большое!
- AAngela25 марта 2024Александр несомненно обладает огромными знаниями о Байкале, о тропах, потайных гротах и владеет хорошими навыками вождения. Автомобиль был комфортным. Так
- ССергей23 марта 2024Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
- УУльяна19 марта 2024Большая благодарность Алексею за организацию тура и приятную поездку Очень волновались как будет всё организованно трансфер из аэропорта на жд
- ААлла17 марта 2024Экскурсия прошла замечательно. По времени всё и везде успели. Александр хороший рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Джиппинг»
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