Александр проводит ещё 5 экскурсий

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Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта

Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал

Александр
Александр – Гид из Иркутска
Дорога к порту Байкал — один из самых необычных маршрутов в окрестностях озера, и именно его нам предстоит исследовать.

Вы пройдете вдоль самой сложной железной дороги России и откроете её историю 📖, покорите мыс Баранчук, встретите на пути редчайшие памятники природы и увидите Байкал, сошедший с открыток царской эпохи.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта

Что вас ожидает

Дары Шаман-камню и путь к КБЖД
Из Иркутска по старинному «чайному пути» мы доедем до посёлка Листвянка, к берегу могучего Байкала. На мысе Рогатка мы пересядем в моторную лодку (а зимой сразу переправляемся в порт Байкал на пароме) и отправимся в мини-круиз до Шаман-камня, сделаем подношение даров священному месту. Затем по просторам озера доберемся до легендарной Кругобайкальской железной дороги (КБЖД).

Трекинг вдоль «золотой пряжки» Байкала
Вдоль железной дороги мы пройдем до первых тоннелей и вспомним о титаническом труде местных каменотесов. После дойдем до первой на КБЖД защитной галереи, поговорим об особенностях этой конструкции и, наконец, направимся в сторону порта Байкал, по пути любуясь живописным берегом с галечными пляжами. В самом посёлке, чтобы восполнить силы, мы остановимся на обед в одном из домов местных жителей.

Неизведанный порт
После обеда продолжим исследовать местность. Поднимемся на мыс Баранчук к великолепной Преображенской церкви, откуда откроется панорама, красовавшаяся на открытках царской России. По пути увидим единственный в мире завод по розливу байкальской воды без применения фильтров. По хребту, через живописный лес 🌳, прогуляемся к старинному английскому маяку и мраморной скале Любви: здесь вас ждет один из лучших видов на исток реки Ангары и Листвянку.

Если у нас останется свободное время до следующего парома, мы сможем заглянуть в музей 🖼 истории 📖 КБЖД в здании старинного вокзала. А после, переправившись через исток Ангары, отправимся обратно в Иркутск.

Организационные детали

  • Нам предстоит пройти пешком по галечной тропе от 9 до 13 км, поэтому обязательно наденьте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа.
  • На Байкале стремительно меняется погода, поэтому советую взять теплую куртку с ветро- и влагозащитой
  • Маршрут предполагает остановку на обед в местном кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
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Александр проводит ещё 5 экскурсий

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