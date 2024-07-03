Александр проводит ещё 5 экскурсий

Дорога к порту Байкал — один из самых необычных маршрутов в окрестностях озера, и именно его нам предстоит исследовать. Вы пройдете вдоль самой сложной железной дороги России и откроете её историю, покорите мыс Баранчук, встретите на пути редчайшие памятники природы и увидите Байкал, сошедший с открыток царской эпохи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дары Шаман-камню и путь к КБЖД

Из Иркутска по старинному «чайному пути» мы доедем до посёлка Листвянка, к берегу могучего Байкала. На мысе Рогатка мы пересядем в моторную лодку (а зимой сразу переправляемся в порт Байкал на пароме) и отправимся в мини-круиз до Шаман-камня, сделаем подношение даров священному месту. Затем по просторам озера доберемся до легендарной Кругобайкальской железной дороги (КБЖД).

Неизведанный порт

Прибыв в порт Байкал, мы сначала сфотографируемся у старинного паровоза и поучимся переключать семафор царской эпохи, а затем поднимемся на мыс Баранчук к великолепной Преображенской церкви. Отсюда нам откроется панорама, красовавшаяся на открытках царской России. По хребту, через живописный лес, прогуляемся (3 км) к старинному английскому маяку и мраморной скале Любви: здесь вас ждёт один из лучших видов на исток реки Ангары и Листвянку. А по пути увидим единственный в мире завод по розливу байкальской воды без применения фильтров.

Трекинг вдоль Золотой пряжки Байкала

Спустившись в посёлок, мы пройдём 4 км вдоль железной дороги до первой противообвальной галереи. Вспомним о титаническом труде местных каменотёсов, поговорим об особенностях этой конструкции и, наконец, полюбуемся живописным берегом с галечными пляжами. Если останутся силы, дойдём и до первых двух тоннелей за Лиственничным разъездом (+4 км). Обратно мы вернёмся на комфортабельном поезде.

По прибытии на станцию сможем заглянуть в Музей истории КБЖД (бесплатный, не работает в среду и субботу) в здании старинного вокзала. После чего пообедаем на станции. А затем, переправившись через исток Ангары, отправимся обратно в Иркутск.

Организационные детали