Александр проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Дары Шаман-камню и путь к КБЖД

Из Иркутска по старинному «чайному пути» мы доедем до посёлка Листвянка, к берегу могучего Байкала. На мысе Рогатка мы пересядем в моторную лодку (а зимой сразу переправляемся в порт Байкал на пароме) и отправимся в мини-круиз до Шаман-камня, сделаем подношение даров священному месту. Затем по просторам озера доберемся до легендарной Кругобайкальской железной дороги (КБЖД).

Трекинг вдоль «золотой пряжки» Байкала

Вдоль железной дороги мы пройдем до первых тоннелей и вспомним о титаническом труде местных каменотесов. После дойдем до первой на КБЖД защитной галереи, поговорим об особенностях этой конструкции и, наконец, направимся в сторону порта Байкал, по пути любуясь живописным берегом с галечными пляжами. В самом посёлке, чтобы восполнить силы, мы остановимся на обед в одном из домов местных жителей.

Неизведанный порт

После обеда продолжим исследовать местность. Поднимемся на мыс Баранчук к великолепной Преображенской церкви, откуда откроется панорама, красовавшаяся на открытках царской России. По пути увидим единственный в мире завод по розливу байкальской воды без применения фильтров. По хребту, через живописный лес 🌳, прогуляемся к старинному английскому маяку и мраморной скале Любви: здесь вас ждет один из лучших видов на исток реки Ангары и Листвянку.

Если у нас останется свободное время до следующего парома, мы сможем заглянуть в музей 🖼 истории 📖 КБЖД в здании старинного вокзала. А после, переправившись через исток Ангары, отправимся обратно в Иркутск.

Организационные детали