Александр проводит ещё 5 экскурсий

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Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта

Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
Дорога к порту Байкал — один из самых необычных маршрутов в окрестностях озера, и именно его нам предстоит исследовать.

Вы пройдете вдоль самой сложной железной дороги России и откроете её историю, покорите мыс Баранчук, встретите на пути редчайшие памятники природы и увидите Байкал, сошедший с открыток царской эпохи.
5
16 отзывов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта

Описание экскурсии

Дары Шаман-камню и путь к КБЖД

Из Иркутска по старинному «чайному пути» мы доедем до посёлка Листвянка, к берегу могучего Байкала. На мысе Рогатка мы пересядем в моторную лодку (а зимой сразу переправляемся в порт Байкал на пароме) и отправимся в мини-круиз до Шаман-камня, сделаем подношение даров священному месту. Затем по просторам озера доберемся до легендарной Кругобайкальской железной дороги (КБЖД).

Неизведанный порт

Прибыв в порт Байкал, мы сначала сфотографируемся у старинного паровоза и поучимся переключать семафор царской эпохи, а затем поднимемся на мыс Баранчук к великолепной Преображенской церкви. Отсюда нам откроется панорама, красовавшаяся на открытках царской России. По хребту, через живописный лес, прогуляемся (3 км) к старинному английскому маяку и мраморной скале Любви: здесь вас ждёт один из лучших видов на исток реки Ангары и Листвянку. А по пути увидим единственный в мире завод по розливу байкальской воды без применения фильтров.

Трекинг вдоль Золотой пряжки Байкала

Спустившись в посёлок, мы пройдём 4 км вдоль железной дороги до первой противообвальной галереи. Вспомним о титаническом труде местных каменотёсов, поговорим об особенностях этой конструкции и, наконец, полюбуемся живописным берегом с галечными пляжами. Если останутся силы, дойдём и до первых двух тоннелей за Лиственничным разъездом (+4 км). Обратно мы вернёмся на комфортабельном поезде.

По прибытии на станцию сможем заглянуть в Музей истории КБЖД (бесплатный, не работает в среду и субботу) в здании старинного вокзала. После чего пообедаем на станции. А затем, переправившись через исток Ангары, отправимся обратно в Иркутск.

Организационные детали

  • Нам предстоит пройти пешком по галечной тропе от 9 до 13 км, поэтому обязательно наденьте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа.
  • На Байкале стремительно меняется погода, поэтому советую взять теплую куртку с ветро- и влагозащитой
  • В ходе экскурсии мы пересекаем самый широкий исток реки в России на единственном в Иркутской области всесезонном пароме (120 ₽/чел). Количество мест на пароме ограничено (20 чел.). В случае большого количества пассажиров (в сезон с мая по октябрь либо в выходные дни) мы вынуждены нанимать катер за 500 ₽/чел.
  • По желанию летом паром можно заменить на прогулку на катере до первого тоннеля (4000 ₽ на группу до 4 чел.) с круизом вдоль Шаман-камня
  • Летом в ходе экскурсии мы можем пообедать у местных жителей (средний чек 500 ₽). Однако зимой мы проводим обед в формате пикника. Чай и горячую воду предоставляет гид. Туалеты и магазин есть только в порту Байкал
  • С марта по май на тропу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовым. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У гида есть необходимые средства защиты и репелленты
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
  • Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину
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и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Наталья
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы попали в очень интересное место. Это храм, построенный местным жителем на своем участке. Стройка,
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правда, ещё в разгаре, но сам храм уже действует. И там есть на что посмотреть. Но когда мы уходили, хозяйка нас окликнула и пригласила в музей, который находится на территории их участка. Это оказалась частная коллекция, которая просто ошеломила нас. Там столько интересных вещей! И оказалось, что люди содержат гостиницу, которая сама является продолжением музея. Вместо запланированных 15 минут посещения храма мы остались там как минимум на час. Хозяйка рассказала много интересного про сам храм и коллекцию. И всё не хотели уходить. Было очень интересно. Потом продолжили прогулку по КБЖД. Но самым впечатляющим был именно музей с коллекцией винтажных вещей и храм. Там была коляска, изготовленная в 1789 году, которая использовалась при съемках фильма "Звезда пленительного счастья", и куча других интересных вещей. Это место действительно стоит посетить! Спасибо Александру за прекрасные часы, проведенные на его экскурсии, и уникальную возможность побывать в таком месте!

Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы+2
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы
Это была вторая экскурсия с Александром. И это было не просто здорово, это было великолепно! Мы
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Ирина
Хочу сказать большое спасибо Александру,очень образованный,воспитанный молодой человек,если хотите много узнать вам точно к Александру!!!
Хочу сказать большое спасибо Александру,очень образованный,воспитанный молодой человек,если хотите много узнать вам точно к Александру!!!
Хочу сказать большое спасибо Александру,очень образованный,воспитанный молодой человек,если хотите много узнать вам точно к Александру!!!
Хочу сказать большое спасибо Александру,очень образованный,воспитанный молодой человек,если хотите много узнать вам точно к Александру!!!
Хочу сказать большое спасибо Александру,очень образованный,воспитанный молодой человек,если хотите много узнать вам точно к Александру!!!
Хочу сказать большое спасибо Александру,очень образованный,воспитанный молодой человек,если хотите много узнать вам точно к Александру!!!
Хочу сказать большое спасибо Александру,очень образованный,воспитанный молодой человек,если хотите много узнать вам точно к Александру!!!
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Е
Все прошло на "УРА"! Красота неописуемая! Познакомились с историей возведения туннелей и арок, а так же насладились видами Байкала. Удалось даже увидеть 4 нерп, которые плескались не далеко от берега!
Все прошло на "УРА"! Красота неописуемая! Познакомились с историей возведения туннелей и арок, а так же
Все прошло на "УРА"! Красота неописуемая! Познакомились с историей возведения туннелей и арок, а так же
Все прошло на "УРА"! Красота неописуемая! Познакомились с историей возведения туннелей и арок, а так же
Все прошло на "УРА"! Красота неописуемая! Познакомились с историей возведения туннелей и арок, а так же
Все прошло на "УРА"! Красота неописуемая! Познакомились с историей возведения туннелей и арок, а так же
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Юрий
Огромное спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Кто любит ходить пешком, то это для Вас! Рекомендую любителям экстрима
Огромное спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Кто любит ходить пешком, то это для Вас! Рекомендую любителям экстрима
Огромное спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Кто любит ходить пешком, то это для Вас! Рекомендую любителям экстрима
Огромное спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Кто любит ходить пешком, то это для Вас! Рекомендую любителям экстрима
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Геннадий
Не смотря на дождь, все понравилось. Спасибо Александру за вкусный чай.
Не смотря на дождь, все понравилось. Спасибо Александру за вкусный чай.
Не смотря на дождь, все понравилось. Спасибо Александру за вкусный чай.
Не смотря на дождь, все понравилось. Спасибо Александру за вкусный чай.
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Е
Удивительное, волшебное путешествие! Я очень рада и счастлива, что выбрала Александра! Мы прогулялись по порту, дошли до первой галереи, на обратном пути зашли в небольшую церковь, которая стала чуть ли
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не самым главным впечатлением! Удивительная церковь, в которой хранится более сотни мощей святых!!! И они мироточат! Своими глазами наблюдала процесс. Рядом с церковью есть любопытный музей, в котором огромное количество интересной утвари, раритетная карета и колоритная машина. Хозяева музея - настоятели церкви, уникальные люди. Там время как будто остановилось. Мы также посетили ещё одну церковь, где батюшка позволил позвонить в колокола, это был удивительный опыт. Не говорю даже о видах, которые нас сопровождали весь день. Мы остались в полном восторге, рекомендую Александра от всей души, он очень много рассказал познавательного о местности, культуре, истории, даже когда мы ехали по дороге, и вокруг был один лес, мы заслушивались. Машина очень комфортная, чай вкусный. В общем, это было идеально до всех мелочей!

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