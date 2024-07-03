Александр проводит ещё 5 экскурсий

Вы пройдете вдоль самой сложной железной дороги России и откроете её историю, покорите мыс Баранчук, встретите на пути редчайшие памятники природы и увидите Байкал, сошедший с открыток царской эпохи.
Описание экскурсии
Дары Шаман-камню и путь к КБЖД
Из Иркутска по старинному «чайному пути» мы доедем до посёлка Листвянка, к берегу могучего Байкала. На мысе Рогатка мы пересядем в моторную лодку (а зимой сразу переправляемся в порт Байкал на пароме) и отправимся в мини-круиз до Шаман-камня, сделаем подношение даров священному месту. Затем по просторам озера доберемся до легендарной Кругобайкальской железной дороги (КБЖД).
Неизведанный порт
Прибыв в порт Байкал, мы сначала сфотографируемся у старинного паровоза и поучимся переключать семафор царской эпохи, а затем поднимемся на мыс Баранчук к великолепной Преображенской церкви. Отсюда нам откроется панорама, красовавшаяся на открытках царской России. По хребту, через живописный лес, прогуляемся (3 км) к старинному английскому маяку и мраморной скале Любви: здесь вас ждёт один из лучших видов на исток реки Ангары и Листвянку. А по пути увидим единственный в мире завод по розливу байкальской воды без применения фильтров.
Трекинг вдоль Золотой пряжки Байкала
Спустившись в посёлок, мы пройдём 4 км вдоль железной дороги до первой противообвальной галереи. Вспомним о титаническом труде местных каменотёсов, поговорим об особенностях этой конструкции и, наконец, полюбуемся живописным берегом с галечными пляжами. Если останутся силы, дойдём и до первых двух тоннелей за Лиственничным разъездом (+4 км). Обратно мы вернёмся на комфортабельном поезде.
По прибытии на станцию сможем заглянуть в Музей истории КБЖД (бесплатный, не работает в среду и субботу) в здании старинного вокзала. После чего пообедаем на станции. А затем, переправившись через исток Ангары, отправимся обратно в Иркутск.
Организационные детали
- Нам предстоит пройти пешком по галечной тропе от 9 до 13 км, поэтому обязательно наденьте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа.
- На Байкале стремительно меняется погода, поэтому советую взять теплую куртку с ветро- и влагозащитой
- В ходе экскурсии мы пересекаем самый широкий исток реки в России на единственном в Иркутской области всесезонном пароме (120 ₽/чел). Количество мест на пароме ограничено (20 чел.). В случае большого количества пассажиров (в сезон с мая по октябрь либо в выходные дни) мы вынуждены нанимать катер за 500 ₽/чел.
- По желанию летом паром можно заменить на прогулку на катере до первого тоннеля (4000 ₽ на группу до 4 чел.) с круизом вдоль Шаман-камня
- Летом в ходе экскурсии мы можем пообедать у местных жителей (средний чек 500 ₽). Однако зимой мы проводим обед в формате пикника. Чай и горячую воду предоставляет гид. Туалеты и магазин есть только в порту Байкал
- С марта по май на тропу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовым. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У гида есть необходимые средства защиты и репелленты
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
- Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы