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Вас ждет незабываемое путешествие в живописный мир этого священного места. Наш катер отправляется с п. Голоустное, по пути вы не оставите равнодушными эти завораживающие пейзажи. Мы посетим Бакланий камень, где вы сможете покормить чаек.



В одной из бухт Вас будет ждать вкусный обед на берегу Байкала. На выбор предоставляется скоростной катер, либо железный катер 🛥️