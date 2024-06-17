Вас ждет незабываемое путешествие в живописный мир этого священного места. Наш катер отправляется с п. Голоустное, по пути вы не оставите равнодушными эти завораживающие пейзажи. Мы посетим Бакланий камень, где вы сможете покормить чаек.
В одной из бухт Вас будет ждать вкусный обед на берегу Байкала. На выбор предоставляется скоростной катер, либо железный катер 🛥️
В одной из бухт Вас будет ждать вкусный обед на берегу Байкала. На выбор предоставляется скоростной катер, либо железный катер 🛥️
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Бакланий камень
- Бухта «Песчаная»
- Бухта «Бабушка»
- Бухта «Внучка»
Описание экскурсии
Самая теплая и живописная бухта Байкала — Песчаная. По другому "Байкальские Мальдивы" - песчаный пляж, лазурная вода и горячее солнце. Что вы увидите:Бакланий камень, бухта «Песчаная», бухта «Бабушка», бухта «Внучка» Важная информация: Внимание! В связи с высокой загрузкой на летний период после брони данной экскурсии потребуется внесение предоплаты в размере 1000р. /чел. По правилам данного сервиса внесение предоплаты через сайт невозможно. С Вами свяжется агент для подтверждения.
Каждый день в 8:00 отправление с Иркутска
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бакланий камень
- Бухта «Песчаная»
- Бухта «Бабушка»
- Бухта «Внучка»
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Разрешение на посещение нац. Парка
- Водный трансфер
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: ДК «Орбита», Советская
Завершение: ДК «Орбита»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00 отправление с Иркутска
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Трансфер отправляется с г. Иркутск
- ДК «Орбита»
- С собой взять немного теплых вещей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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