Байкал — это всегда открытие. Зимой вас будет ждать пузырьковый лёд и его мелодия. Летом — прогулка по ароматным хвойным лесам.
И в любое время — посещение Большого Голоустного, Кудыкиной горы и обрядовых столбов сэргэ, разговоры о традициях и укладе жизни коренного населения. Вы насладитесь чистейшим воздухом и зарядитесь энергией Байкала — не на день, а на год вперёд!
И в любое время — посещение Большого Голоустного, Кудыкиной горы и обрядовых столбов сэргэ, разговоры о традициях и укладе жизни коренного населения. Вы насладитесь чистейшим воздухом и зарядитесь энергией Байкала — не на день, а на год вперёд!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Голоустненский тракт. Выясним, почему он известен как Великий чайный путь.
- Посёлок Пивовариха и храм Покрова Пресвятой Богородицы.
- Гора Шаманка (не та, что на Ольхоне). Поговорим о культуре шаманизма в Прибайкалье.
- Большое и Малое Голоустное. Обсудим уклад жизни и традиции коренных жителей западного Прибайкалья.
- Свято-Никольский храм. Вы узнаете, какую роль играет церковь в мировоззрении моряков.
- Озеро Байкал. Вспомним историю торгово-экономических отношений с Россией и Азией через восточные ворота Байкала.
- Кудыкина гора (Белая) — поднимемся наверх и полюбуемся панорамными видами побережья.
В зимнее время вы увидите знаменитый байкальский лёд и услышите его мелодию. Летом посетим сухое озеро, которое наполняется раз в 4 года, прогуляемся по лесу с чистейшим воздухом, а также увидим Мужской и Женский камни, возле которых можно загадать желания.
Организационные детали
- В стоимоть входит: трансфер из Иркутска на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica, услуги гида. Питание и сувениры вы оплачиваете самостоятельно.
- Можно провести экскурсию для большего числа людей (до 7 человек) — подробности в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 38 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Марина, я живу в Иркутске. Меня вдохновляет наш регион: Байкал, Бурятия, долины и горы. Люблю путешествия в новые места, особенно природные. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
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