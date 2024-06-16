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Байкал — это всегда открытие. Зимой вас будет ждать пузырьковый лёд и его мелодия. Летом — прогулка по ароматным хвойным лесам.



И в любое время — посещение Большого Голоустного, Кудыкиной горы и обрядовых столбов сэргэ, разговоры о традициях и укладе жизни коренного населения. Вы насладитесь чистейшим воздухом и зарядитесь энергией Байкала — не на день, а на год вперёд!