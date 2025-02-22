Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Вечером разбиваем лагерь на льду, где можно кататься на коньках, фотографировать и наслаждаться звёздным небом. Ночёвка в тёплой палатке с ужином из байкальской рыбы и утренним рассветом на льду. Это уникальная возможность насладиться зимней природой Байкала и почувствовать его величие
6 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Ночёвка на льду Байкала
- 🌌 Звёздное небо и Млечный путь
- ⛸ Катание на коньках по льду
- 🔥 Уютная палатка с печкой
- 🐟 Ужин из байкальской рыбы
- 📸 Фотосессия на фоне льда
Что можно увидеть
- Ледяные гроты
- Метановые пузырьки
Описание экскурсии
Дорога к ледяным пузырькам
Из Иркутска мы отправимся к острову Ольхон, где можно встретить одну из самых завораживающих и волшебных фактур Байкала — тысячи метановых пузырьков, застывших в синей толще льда! По пути месту ночёвки вы сможете перекусить в местном кафе и посетить знаменитые ледяные гроты. А после прогулки по космическому льду среди пузырьков мы поедем дальше, к месту установки лагеря.
Вечер в лагере на Байкале!
Время подбирается к 16 часам, а наш лагерь уже разбит. Теперь, когда рядом поджидает теплая палатка, вы угоститесь приветственным алкогольным коктейлем с байкальским льдом и выберете себе занятие по душе. Сможете покататься по ледяным просторам на озерных коньках, посвятить себя фотографии, пробурить во льду лунку, чтобы выпить чистейшей воды, или просто прогуляться по космическому льду. А вечером вас ждет приготовленный гидом ужин из байкальской рыбы и потрясающие ночные пейзажи Байкала: в ясную погоду густая звёздная россыпь Млечного пути раскинется над нами как на ладони.
Ночевка в теплой палатке
Пришло время расположиться на удобных раскладушках в зимней кемпинговой палатке: внутри она уже обогрета дровяной печкой, за огнем в которой тщательно будет следить гид (даже ночью). Температура в палатке позволит вам с комфортом переночевать: даже если за бортом будет −30 градусов, внутри — +10. Но при желании вы можете захватить теплый спальник или арендовать его у нас.
Около 8 утра вы встретите чудесный байкальский рассвет, позавтракаете, а затем у вас будет еще пара часов, чтобы пройтись по льду и запечатлеть озерные пейзажи, пока гид собирает лагерь. На обратном пути в Иркутск сделаем остановку на обед.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- С января по март
- Остров Ольхон находится в 250 км от Иркутска, время в пути — около 4 часов
- Гид из нашей команды заберёт вас от места проживания и доставит обратно
Что входит в стоимость
- 2-дневная поездка вдоль побережья Ольхона до мыса Хобой, осмотр ледовых достопримечательностей
- Услуги опытного гида-водителя-инструктора по устройству лагеря, приготовлению ужина и завтрака
- Аренда оборудования: зимней кемпинговой палатки с дровяной печкой и дровами, раскладушек, коньков (2 пары), ледобура
- Ужин и завтрак на 1 человека, а также по бутылке байкальской воды на человека
Дополнительно оплачивается
- Питание в лагере, если в группе больше 1 человека: 1500 руб. /чел. (ужин, завтрак)
- Питание в кафе по дороге
- По желанию — катание на хивусе (судно на воздушной подушке) и аренда зимнего спальника (500 руб.)
Экипировка
- Верхняя одежда — теплая непродуваемая куртка (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, непродуваемые варежки, теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, солнечные очки, ледоступы
- Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе)
- В марте также рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ребята Сергей и Александр встретили в аэропорту, предложили проверенное место, где лучше позавтракать, было вкусно, взяли даже собой в дорогу ещё местной
Наталья всегда