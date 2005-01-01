Наталья проводит ещё 4 экскурсии

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Ночь на льду Байкала

Переночевать в сердце великого озера и полюбоваться звездами над небом Сибири

Наталья
Наталья – представитель из Иркутска
Морозная сибирская ночь, мириады звезд, теплая палатка и лед глубочайшего озера в мире — приготовьтесь погрузиться в зимнюю сказку Байкала! Мы отправимся к поселку Большое Голоустное, у берега которого застыли во льду тысячи пузырьков.

А затем проедем дальше, чтобы разбить зимний лагерь, покататься на коньках, встретить закат и остаться наедине с великим озером.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4190037 710 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала

Что вас ожидает

Дорога к ледяным пузырькам
Из Иркутска мы отправимся в бухту поселка Большое Голоустное, где можно встретить одну из самых завораживающих и волшебных фактур Байкала — тысячи метановых пузырьков, застывших в синей толще льда! По пути к бухте вы сможете прокатиться на упряжке с веселыми маламутами и перекусить в местном кафе. А после прогулки по космическому льду среди пузырьков мы поедем дальше, к месту установки лагеря.

Вечер в лагере на Байкале!
Время подбирается к 16 часам, а наш лагерь уже разбит. Теперь, когда рядом поджидает теплая палатка, вы угоститесь приветственным алкогольным коктейлем с байкальским льдом и выберете себе занятие по душе. Сможете покататься по ледяным просторам на озерных коньках, посвятить себя фотографии 📸, пробурить во льду лунку, чтобы выпить 🍹 чистейшей воды, или просто прогуляться 👣 по космическому льду. А вечером вас ждет приготовленный гидом ужин из байкальской рыбы и потрясающие ночные пейзажи Байкала: в ясную погоду густая звёздная россыпь Млечного пути раскинется над нами как на ладони.

Ночевка в теплой палатке
Пришло время расположиться на удобных раскладушках в зимней кемпинговой палатке: внутри она уже обогрета дровяной печкой, за огнем в которой тщательно будет следить гид (даже ночью). Температура в палатке ⛺ позволит вам с комфортом переночевать: даже если за бортом будет −30 градусов, внутри — +10. Но при желании вы можете захватить теплый спальник или арендовать его у нас.

Около 8 утра вы встретите чудесный байкальский рассвет, позавтракаете, а затем у вас будет еще пара часов, чтобы пройтись по льду и запечатлеть озерные пейзажи, пока гид собирает лагерь. На обратном пути в Иркутск заглянем в деревню Большое Голоустное, чтобы прогуляться и пообедать в кафе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С января по март
  • Большое Голоустное находится в 120 км от Иркутска, время в пути — 2 часа
  • Гид из нашей команды заберёт вас от места проживания и доставит обратно

Что входит в стоимость

  • 2-дневный трансфер на джипе с опытным гидом-водителем-инструктором
  • Аренда оборудования: зимней кемпинговой палатки с дровяной печкой и дровами, раскладушек, коньков, ледоруба
  • Ужин и завтрак на 1 человека, а также по бутылке байкальской воды на человека

Дополнительно оплачивается

  • Питание в лагере, если в группе больше 1 человека: 1500 руб. /чел. (ужин, завтрак)
  • Питание в кафе в Большом Голоустном
  • По желанию — катание на собачьей упряжке и аренда зимнего спальника

Экипировка

  • Верхняя одежда — теплая непродуваемая куртка (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, непродуваемые варежки, теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, солнечные очки, ледоступы
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе)
  • В марте также рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала
Ночь на льду Байкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т. д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии... Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.
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Наталья проводит ещё 4 экскурсии

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