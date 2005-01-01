Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Дорога к ледяным пузырькам

Из Иркутска мы отправимся в бухту поселка Большое Голоустное, где можно встретить одну из самых завораживающих и волшебных фактур Байкала — тысячи метановых пузырьков, застывших в синей толще льда! По пути к бухте вы сможете прокатиться на упряжке с веселыми маламутами и перекусить в местном кафе. А после прогулки по космическому льду среди пузырьков мы поедем дальше, к месту установки лагеря.

Вечер в лагере на Байкале!

Время подбирается к 16 часам, а наш лагерь уже разбит. Теперь, когда рядом поджидает теплая палатка, вы угоститесь приветственным алкогольным коктейлем с байкальским льдом и выберете себе занятие по душе. Сможете покататься по ледяным просторам на озерных коньках, посвятить себя фотографии 📸, пробурить во льду лунку, чтобы выпить 🍹 чистейшей воды, или просто прогуляться 👣 по космическому льду. А вечером вас ждет приготовленный гидом ужин из байкальской рыбы и потрясающие ночные пейзажи Байкала: в ясную погоду густая звёздная россыпь Млечного пути раскинется над нами как на ладони.

Ночевка в теплой палатке

Пришло время расположиться на удобных раскладушках в зимней кемпинговой палатке: внутри она уже обогрета дровяной печкой, за огнем в которой тщательно будет следить гид (даже ночью). Температура в палатке ⛺ позволит вам с комфортом переночевать: даже если за бортом будет −30 градусов, внутри — +10. Но при желании вы можете захватить теплый спальник или арендовать его у нас.

Около 8 утра вы встретите чудесный байкальский рассвет, позавтракаете, а затем у вас будет еще пара часов, чтобы пройтись по льду и запечатлеть озерные пейзажи, пока гид собирает лагерь. На обратном пути в Иркутск заглянем в деревню Большое Голоустное, чтобы прогуляться и пообедать в кафе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

С января по март

Большое Голоустное находится в 120 км от Иркутска, время в пути — 2 часа

Гид из нашей команды заберёт вас от места проживания и доставит обратно

Что входит в стоимость

2-дневный трансфер на джипе с опытным гидом-водителем-инструктором

Аренда оборудования: зимней кемпинговой палатки с дровяной печкой и дровами, раскладушек, коньков, ледоруба

Ужин и завтрак на 1 человека, а также по бутылке байкальской воды на человека

Дополнительно оплачивается

Питание в лагере, если в группе больше 1 человека: 1500 руб. /чел. (ужин, завтрак)

Питание в кафе в Большом Голоустном

По желанию — катание на собачьей упряжке и аренда зимнего спальника

Экипировка