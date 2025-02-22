Наталья проводит ещё 4 экскурсии

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Ночь на льду Байкала и поездка до мыса Хобой

Погрузитесь в атмосферу зимнего Байкала: ледяные пузырьки, звездное небо и уютная палатка ждут вас на острове Ольхон
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Байкалу: вас ждёт путешествие к острову Ольхон, где можно увидеть замёрзшие метановые пузырьки.

Вечером разбиваем лагерь на льду, где можно кататься на коньках, фотографировать и наслаждаться звёздным небом. Ночёвка в тёплой палатке с ужином из байкальской рыбы и утренним рассветом на льду. Это уникальная возможность насладиться зимней природой Байкала и почувствовать его величие
5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Ночёвка на льду Байкала
  • 🌌 Звёздное небо и Млечный путь
  • ⛸ Катание на коньках по льду
  • 🔥 Уютная палатка с печкой
  • 🐟 Ужин из байкальской рыбы
  • 📸 Фотосессия на фоне льда
Ночь на льду Байкала и поездка до мыса Хобой
Ночь на льду Байкала и поездка до мыса Хобой
Ночь на льду Байкала и поездка до мыса Хобой

Что можно увидеть

  • Ледяные гроты
  • Метановые пузырьки

Описание экскурсии

Дорога к ледяным пузырькам

Из Иркутска мы отправимся к острову Ольхон, где можно встретить одну из самых завораживающих и волшебных фактур Байкала — тысячи метановых пузырьков, застывших в синей толще льда! По пути месту ночёвки вы сможете перекусить в местном кафе и посетить знаменитые ледяные гроты. А после прогулки по космическому льду среди пузырьков мы поедем дальше, к месту установки лагеря.

Вечер в лагере на Байкале!

Время подбирается к 16 часам, а наш лагерь уже разбит. Теперь, когда рядом поджидает теплая палатка, вы угоститесь приветственным алкогольным коктейлем с байкальским льдом и выберете себе занятие по душе. Сможете покататься по ледяным просторам на озерных коньках, посвятить себя фотографии, пробурить во льду лунку, чтобы выпить чистейшей воды, или просто прогуляться по космическому льду. А вечером вас ждет приготовленный гидом ужин из байкальской рыбы и потрясающие ночные пейзажи Байкала: в ясную погоду густая звёздная россыпь Млечного пути раскинется над нами как на ладони.

Ночевка в теплой палатке

Пришло время расположиться на удобных раскладушках в зимней кемпинговой палатке: внутри она уже обогрета дровяной печкой, за огнем в которой тщательно будет следить гид (даже ночью). Температура в палатке позволит вам с комфортом переночевать: даже если за бортом будет −30 градусов, внутри — +10. Но при желании вы можете захватить теплый спальник или арендовать его у нас.

Около 8 утра вы встретите чудесный байкальский рассвет, позавтракаете, а затем у вас будет еще пара часов, чтобы пройтись по льду и запечатлеть озерные пейзажи, пока гид собирает лагерь. На обратном пути в Иркутск сделаем остановку на обед.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С января по март
  • Остров Ольхон находится в 250 км от Иркутска, время в пути — около 4 часов
  • Гид из нашей команды заберёт вас от места проживания и доставит обратно

Что входит в стоимость

  • 2-дневная поездка вдоль побережья Ольхона до мыса Хобой, осмотр ледовых достопримечательностей
  • Услуги опытного гида-водителя-инструктора по устройству лагеря, приготовлению ужина и завтрака
  • Аренда оборудования: зимней кемпинговой палатки с дровяной печкой и дровами, раскладушек, коньков (2 пары), ледобура
  • Ужин и завтрак на 1 человека, а также по бутылке байкальской воды на человека

Дополнительно оплачивается

  • Питание в лагере, если в группе больше 1 человека: 1500 руб. /чел. (ужин, завтрак)
  • Питание в кафе по дороге
  • По желанию — катание на хивусе (судно на воздушной подушке) и аренда зимнего спальника (500 руб.)

Экипировка

  • Верхняя одежда — теплая непродуваемая куртка (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, непродуваемые варежки, теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой, солнечные очки, ледоступы
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе)
  • В марте также рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3755 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения джип-поездок в условиях
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байкальского бездорожья. Наши гиды расскажут с душой о крае, покажут самые красивые локации. Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров). Путешествия на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Сергей
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых палатках - это эксклюзивное путешествие, вызывающее взрыв эмоций, мощный адреналин и море ощущений и
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позитива!! Всё было организовано до мелочей, Наталья задолго до поездки предоставляла всю важную информацию, держала с нами постоянную связь накануне и во время поездки, давала рекомендации и советы по посещению самых красивых мест. Сергей - опытный гид, водитель, очень ответственный человек всей душой переживающий за то, чтобы наше путешествие по сказочному Байкалу запомнилось навсегда, показывал нам все самые красивые локации - и даже те, куда не возят массово туристов. Отлично водит машину, отлично готовит уху из омуля! Отменный рассказчик и просто - хороший, душевный человек, побольше бы таких!! Спасибо от всего сердца, что показали и рассказали нам про ваш край, Байкал, людей и обычаи. Сам лагерь состоял из тёплых спец. палаток обогреваемых печками - спальная, кухня-столовая, туалет, всё оборудовано самым необходимым, по еде - всё необходимое, уха, чай, вкусный сытный завтрак. Сергей с Даниилом быстро всё установили и следили за подогревом нашей палатки регулярно всю ночь. А ещё нам повезло с погодой - солнце все дни, нет ветра. Ночь накрывала звёздным небом и слышался « разговор» Байкала - трес и стук льда, как буд-то ледяной царь бьёт посохом по льду. . Сказочно! Шоу- программа в бурятском посёлке Баяндей, лепка поз, самые красивые гроты, наплески, узорчатые льды, катание на хивусе, коктейль « Поцелуй Байкала» - всё прекрасно. У Наталья, Сергей, Даниил - спасибо вам огромное! У вас и у нас всё- всё получилось как говорят лучше не бывает! Успехов вам, процветания, много новым клиентов. А мы возможно ещё к вам обратимся по поездке в Монголию, и конечно будем вас рекомендовать нашим друзьям и знакомым!

Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых+2
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых
Выражаем огромную благодарность организаторам тура Наталье и Сергею! Тур на озеро Байкал с ночёвкой в тёплых
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Екатерина
Экскурсия потрясающая, впечатлений море и сама ночевка очень запоминающаяся!

Ребята Сергей и Александр встретили в аэропорту, предложили проверенное место, где лучше позавтракать, было вкусно, взяли даже собой в дорогу ещё местной
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самсы:)
Так началось наше погружение в атмосферу Байкала. Ночевка на льду организована на высшем уровне - классные юрты, печка, раскладушки и все необходимое для сна. Очень прикольное ощущение, когда с мороза заходишь в юрту и чувствуешь тепло и запах печки, романтика. Ночью тишина, лед как живой звучит, все это создает какую-то почти атмосферу какой-то нереальности происходящего.

Еда заслуживает отдельного внимания - она просто офигенная) Вечером была очень вкусная уха, а с утра очень вкусный завтрак - каша, сосиски и хлеб, сделанные на костре, мёд, чай - очень душевно! А потом был ещё обед с копчений рыбой! В общем голодными здесь вы точно не останетесь, будете ещё вспоминать, как было вкусно)

С утра, после ночевки, мы катались на ватрушке, прицепленной к джипу, потом катались на коньках, смотрели красивые гроты. Впечатлений от каждого события очень много:) Сергей и Александр - очень душевные, внимательно относятся ко всем пожеланиям и все делают, чтобы гостям было хорошо.

Спасибо большое за организацию, локации, атмосферу и настроение!

Теперь в планах - летний Байкал!

Экскурсия потрясающая, впечатлений море и сама ночевка очень запоминающаяся!
Экскурсия потрясающая, впечатлений море и сама ночевка очень запоминающаяся!
Экскурсия потрясающая, впечатлений море и сама ночевка очень запоминающаяся!
Экскурсия потрясающая, впечатлений море и сама ночевка очень запоминающаяся!
Экскурсия потрясающая, впечатлений море и сама ночевка очень запоминающаяся!
Экскурсия потрясающая, впечатлений море и сама ночевка очень запоминающаяся!
Экскурсия потрясающая, впечатлений море и сама ночевка очень запоминающаяся!
Экскурсия потрясающая, впечатлений море и сама ночевка очень запоминающаяся!
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Евгения
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он полностью удался!!! Про красоту зимнего Байкала все знают) Расскажу про сам лагерь: палатки большие
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и теплые! Нас было 2ое взрослых и два ребёнка (7и 6 лет). Всё поместились с комфортом в палатку. Детям было очень комфортно и весело, а ведь у младшей дочери диагноз ДЦП и никаких проблем не возникло. Туалет в отдельной тёплой палатке. Кухня/столовая в отдельной тёплой палатке. Сергей выберет лучшее место для лагеря чтобы ледяной ветер не дул на лагерь. Сергей ОЧЕНЬ интересный рассказчик, а как готовит😍 Уха из омуля, омуль на мангале, омуль замороженный (не помню как называется) все просто великолепно!!!! Невероятно внимательный и добрый человек. Любит и знает свой край. Ночью очень много звёзд! Столько звёзд я ещё не видела. Лёд очень громко трещит)) Ощущение ледяной пустыни. И такая тишина!!! Очень рекомендую эту экскурсию! С детьми не бойтесь, они получат массу радости и незабываемых эмоций!) Ещё рекомендую экскурсию 2 дня на Ольхоне тоже у Сергея.

Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он+2
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он
Были на экскурсии в феврале 2022г. Это был сюрприз для мужа на день рождения и он
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Ольга
Это не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещение мест закрытых для обычных туристов с потрясающим размещением в центре острова на ночевку.
Наталья всегда
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на связи, все объяснила. Нашим гидом был Сергей. Нас забрали из места проживания в городе и мы поехали на потрясающие локации где видно всю красоту Байкала, все виды и звуки льда! Катались на коньках по идеально прозрачному льду, где нет ни машин ни людей (позже у нас была возможность сравнить пейзажи куда нас отвез Сергей и куда едут обычные экскурсии- это совершенно разные впечатления и виды). После активных прогулок мы поехали по льду на место ночевки. Около небольшого острова, пока разбивали лагерь у нас была возможность погулять, на острове и в округе не было ни души. И опять были все прелести природы, без следов активного прибывания туристов. После прогулки нас уже ждал теплый лагерь из трех палаток: спальня, кухня, туалет. Все помещения отапливались, в туалетной палатке был биотуалет, в спальной раскладушки, теплые коврики и спальные мешки, кухонная палатка со столом и стульями. Сергей приготовил для нас потрясающий ужин из свежего омуля (уху и рыбу на мангале). Ночью потрясающие звезды и треск озера. Спать в палатке очень тепло и комфортно. Потом потрясающий рассвет и уже готовый теплый завтрак. На второй день мы прокатились по основным туристическим местам вокруг острова Ольхон и после опять поехали в места куда туристические группы уже не едут, увидеть потрясающие виды. Сергей очень внимательно относится к пожеланиям туристов и можно поменять программу посещения! Мы хотели избежать массового скопления людей, увидеть то, что не показывают туристам в групповых турах - и Сергей полностью воплотил наши желания, именно в тех местах куда нас отвезли можно было полностью насладиться природой зимнего Байкала в тишине. По дороге в первый день и второй заезжали в хорошие кафе с очень вкусной едой на обед.
Мы хотим сказать большое спасибо Наталье и Сергею за такую потрясающую возможность погрузиться и полностью прочувствовать всю сказку Байкала. Этот тур очень комфортный, ночевка в лагере - лучше 5* отеля. Нас не покидало ощущение, что в местах кроме нас нет больше ни кого. Этот тур однозначно подойдет всем без исключения, чтобы не было сожаления, что вы что-то не успели и не увидели.

Это не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещение
Это не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещение
Это не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещение
Это не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещение
Это не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещение
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Я
Наша поездка превзошла все наши ожидания! Все было отлично. Наталья всегда была на связи и рассказала нам все нюансы до поездки. Наш водитель Николай по дороге рассказал много исторических фактов,
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которые мы никогда не знали. Спасибо за чудесное место для обеда! Сергей выложился на все 200 процентов: палатки очень уютные, теплые. Мы посмотрели самый лучший лед, почти расстроились, что в эту поездку было так много снега. Но все получилось! Спасибо за все! Желаем вам удачи и всего самого доброго и наилучшего.

A magical experience where time seems to stop. The Baikal is a beautiful roaring creature. The sound of the ice moving is always present. Sergei, surely one of the friendliest and kindest guides ever, will be happy to share his love for what has become my favorite place on the planet around the wood stove with a bowl of the devine soup he just cooked. There is simply nowhere else like it.

强烈推荐!

Наша поездка превзошла все наши ожидания! Все было отлично. Наталья всегда была на связи и рассказала
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Татьяна
Это феерия, сказка, это то самое приключение, которое будешь вспоминать всю оставшуюся жизнь! Я второй раз на зимнем Байкале, лёд, простор, рассветы и закаты, вроде бы, были уже увидены/пережиты и
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сфотографированы. Но Сергей и Николай подарили нам иное: живой Байкал, который разговаривает с вами всю ночь легким потрескиванием, звездное небо невероятной красоты, уют тёплой палатки (да-да, тёплой!), вкуснейшая уха, коньки, керлинг… . Об этом не надо читать - это надо пережить. Мы были вчетвером (48/25/31/11 лет), интересно и комфортно было всем, все бытовые вопросы решены на высшем уровне (есть теплый(!!) туалет. Гиды - очень заботливые и опытные люди, феноменальные рассказчики (ждите вечерних посиделок за ужином). Новое, качественное оборудование (палатки, печки, спальники), поэтому за комфорт переживать не стоит. Это приключение дает возможность прикоснуться к первозданной природе и людям, которые далеки от походной жизни, и людям, для которых «дым костра создаёт уют». Спасибо огромное за идею и ее воплощение!!!!! Фотографии мы привезли феерические, а впечатления - на всю жизнь! Спасибо Наталье, Сергею и Николаю!!!!

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