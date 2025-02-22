Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Байкалу: вас ждёт путешествие к острову Ольхон, где можно увидеть замёрзшие метановые пузырьки. Вечером разбиваем лагерь на льду, где можно кататься на коньках, фотографировать и наслаждаться звёздным небом. Ночёвка в тёплой палатке с ужином из байкальской рыбы и утренним рассветом на льду. Это уникальная возможность насладиться зимней природой Байкала и почувствовать его величие

Описание экскурсии

Дорога к ледяным пузырькам

Из Иркутска мы отправимся к острову Ольхон, где можно встретить одну из самых завораживающих и волшебных фактур Байкала — тысячи метановых пузырьков, застывших в синей толще льда! По пути месту ночёвки вы сможете перекусить в местном кафе и посетить знаменитые ледяные гроты. А после прогулки по космическому льду среди пузырьков мы поедем дальше, к месту установки лагеря.

Вечер в лагере на Байкале!

Время подбирается к 16 часам, а наш лагерь уже разбит. Теперь, когда рядом поджидает теплая палатка, вы угоститесь приветственным алкогольным коктейлем с байкальским льдом и выберете себе занятие по душе. Сможете покататься по ледяным просторам на озерных коньках, посвятить себя фотографии, пробурить во льду лунку, чтобы выпить чистейшей воды, или просто прогуляться по космическому льду. А вечером вас ждет приготовленный гидом ужин из байкальской рыбы и потрясающие ночные пейзажи Байкала: в ясную погоду густая звёздная россыпь Млечного пути раскинется над нами как на ладони.

Ночевка в теплой палатке

Пришло время расположиться на удобных раскладушках в зимней кемпинговой палатке: внутри она уже обогрета дровяной печкой, за огнем в которой тщательно будет следить гид (даже ночью). Температура в палатке позволит вам с комфортом переночевать: даже если за бортом будет −30 градусов, внутри — +10. Но при желании вы можете захватить теплый спальник или арендовать его у нас.

Около 8 утра вы встретите чудесный байкальский рассвет, позавтракаете, а затем у вас будет еще пара часов, чтобы пройтись по льду и запечатлеть озерные пейзажи, пока гид собирает лагерь. На обратном пути в Иркутск сделаем остановку на обед.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

С января по март

Остров Ольхон находится в 250 км от Иркутска, время в пути — около 4 часов

Гид из нашей команды заберёт вас от места проживания и доставит обратно

Что входит в стоимость

2-дневная поездка вдоль побережья Ольхона до мыса Хобой, осмотр ледовых достопримечательностей

Услуги опытного гида-водителя-инструктора по устройству лагеря, приготовлению ужина и завтрака

Аренда оборудования: зимней кемпинговой палатки с дровяной печкой и дровами, раскладушек, коньков (2 пары), ледобура

Ужин и завтрак на 1 человека, а также по бутылке байкальской воды на человека

Дополнительно оплачивается

Питание в лагере, если в группе больше 1 человека: 1500 руб. /чел. (ужин, завтрак)

Питание в кафе по дороге

По желанию — катание на хивусе (судно на воздушной подушке) и аренда зимнего спальника (500 руб.)

Экипировка