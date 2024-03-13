Будьте готовы увидеть за место острова настоящий хрустальный замок! Не смотря на зимний сезон, в наших сердцах будет жарко. Отправьтесь в незабываемое путешествие с людьми на той же волне, что и вы.
Будем восхищаться заснеженными панорамами, пробовать местные гастрономические изыски и любоваться звёздным небом Ольхона.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон - Скала Шаманка
Чувствуете волнительное предвкушение перед предстоящим путешествием?
Сегодня его усилит знакомство с компанией новых людей-единомышленников: встречаемся в иркутском аэропорту Иркутска, обмениваемся приветствиями с группой и гидом, и в путь!
Нас ждёт живописная дорога, а также переправа с материка на остров Ольхон.
Приготовьтесь покориться степным просторам, легендарным мысам, энергетике шаманских земель!
По пути при желании остановимся в местном кафе, чтобы попробовать байкальскую кухню.
Советуем обратить особое внимание на традиционные буузы – за 300 лет истории здесь их научились готовить просто великолепно.
После заселения в отель посёлка Хужир отправимся исследовать остров: вы познакомитесь с главными “визитными карточками”: мысом Бурхан и скалой Шаманкой, 13 священными столбами Сэргэ, Сарайским пляжем; узнаете особенности быта людей, отрезанных от “большой земли”.
А вечером встретим невероятный красочный байкальский закат.
Гарантировать мы это можем наверняка, ведь Ольхон – одно из самых солнечных мест на планете.
Включено: ужин.
Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон
Во второй день путешествия вы увидите мыс Хобой – одну из самых известных локаций Ольхона.
Это северная оконечность острова и очень зрелищная площадка на, так называемый, «большой Байкал» – самую широкую часть озера.
Именно отсюда вы увидите шикарную панораму на 80 км замёрзшей водной глади и скалы с ажурными оледенениями.
Перед такими масштабами любой ощутит себя мелкой пылинкой в невероятных масштабах стихии и почувствует частью мирозданья.
Не только интересная география является сильной стороной мыса.
По преданиям, именно здесь получил тайные знания первый шаман, поэтому Хобой считается местом силы.
Транспорт станет отдельной составляющей нашего приключения.
Из-за особенностей инфраструктуры Ольхона мы выберем УАЗик – самый надёжный автомобиль в местных условиях.
После насыщенной прогулки для вас накроют обед-пикник прямо на свежем воздухе.
А на обратной дороге заглянем в ещё несколько эффектных мест, чтобы наполнить память наших гаджетов большим количеством красивых кадров.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свободное время, дополнительные развлечения по желанию. Встреча заката на хивусе
Сегодня вы сможете полностью расслабиться и довериться своим желаниям, потому что день на острове предоставлен в ваше личное распоряжение!
Почувствуйте авантюрный дух исследователей древних земель!
Изучите окрестности Хужира, прогуляйтесь по прибрежному льду или покатайтесь на коньках.
Посетите музей Ольхона и попробуйте самую вкусную байкальскую уху в самобытных заведениях острова.
Сделайте сказочные фото на берегу Сарайского пляжа.
И не забывайте, на Байкале всегда можно заказать горячую сибирскую баньку с таёжными вениками – чудесное дополнение к без того прекрасному времяпрепровождению!
После – встретим закат среди царства льдов.
С берега нас заберёт ещё один необычный транспорт в этом туре – Хивус-10, судно на воздушной подушке.
Вы увидите те самые объёмные наледи, огромные наплески и сногсшибательные пещеры, фото которых украшают аккаунты мировых travel-блогеров.
Вечером лучи отражаются от всех ледяных поверхностей, заполняя окружающее пространство мягким свечением, и усиливая эффект невесомости.
Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и закаты на Байкале.
Для большей концентрации впечатлений, можете выбрать дополнительную экскурсию при бронировании тура:
- Подлёдная рыбалка;
- Коньки на льду Байкала;
- По льду на велосипедах;
- Конная прогулка;
- Посещение бурятской деревни.
Включено: завтрак, ужин.
Ольхон - Остров Огой - Ступа Просветления
В четвёртый день тура вы отправитесь к ещё одному месту силы, но на этот раз в южной части острова.
Речь идёт об острове Огой.
Для этого мы совершим переезд по льду и насладимся волшебными ледяными пейзажами вдоль острова: влага оседает на прибрежных скалах и создаёт обледенелые фигуры, украшает гроты.
После просмотра хоровода диковинных ледяных существ мы доберёмся до Огоя, где возвышается восьмиметровая священная буддийская Ступа Просветления.
При постройке сооружение заполнили реликвиями и священными письменами, поэтому в понимании представителей буддизма и местного населения оно имеет особое значение.
Они верят, что она способствует процветанию, а также исполняет желания, если её обойти семь раз.
После ужина соберёмся вместе, чтобы поиграть в настольные игры, приятно поболтать и обменяться впечатлениями.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Ольхон - Иркутск
В заключительное утро путешествия не теряйте оставшегося драгоценного времени и встаньте пораньше, чтобы встретить прекрасный байкальский рассвет, который, поверьте, не уступит по своей красоте увиденному закату.
После чего вас будет ждать сытный завтрак и обратная дорога в аэропорт Иркутска.
Теперь мы можем вас поздравить, ведь вы осуществили мечту многих путешественников!
Но не станем прощаться, чтобы увидеться вновь на берегах Байкала уже летом.
Вы должны познакомиться со всеми контрастами великого озера!
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на Ольхоне.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, выбранной даты и условий бронирования, руб:
|Гостиница
|Даты
|2-хместное размещение
|Доплата за одноместное
|“Ольхонские терема”, стандарт
10-14 февраль;
21-25 февраля - мест нет;
|49 000
|8 000
|“Мелодия Ольхона”, стандарт, п. Харанцы
07-11 февраля;
17-21 февраля
21-25 февраля;
26 февраля - 1 марта;
02-06 марта
07-11 марта
11-15 марта;
|57 000
|10 500
|"LakePlace", комфорт
07-11 февраля;
16-20 февраля
23-27 февраля
27 февраля - 02 марта
11-15 марта
14-18 марта
|57 000
|12 000
|Гостиница “Ольхон Стори”
|20 - 24 марта
|57 000
|10 500
|Гостиница “Мелодия Ольхона” п. Харанцы, номера категории улучшенные
07-11 февраля;
17 - 21 февраля;
21 - 25 февраля;
26 февраля - 1 марта;
02 - 06 марта;
07 - 11 марта;
11 - 15 марта;
|64 000
|13 500
|“Ибис”, стандарт
|05-09 марта
|57 000
|12 000
|“Усадьба Бенчаровых”, стандарт
22-26 февраля;
6-10 марта
|54 000
|9 500
Варианты проживания
База отдыха «Ольхонские терема»
База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.
Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных домиках со всеми удобствами.
Расположение рядом с небольшим сосновым лесом. Двухместные номера со своим душем и туалетом. Выдают полотенца. Средств личной гигиены нет, телевизора нет.
Бойлер с горячей водой и микроволновка круглосуточно доступны в кафетерии. Там же в кафетерии могут выдать фен, если нужно.
Гостевой дом «LakePlace»
Размещение двух-трех-местное, удобства в номерах.
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. Гости могут пользоваться бесплатной частной парковкой. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро.
Гостинца «Мелодия Ольхона»
Гостевой дом «Мелодия Ольхона» расположен в поселке Харанцы.
В распоряжении гостей собственная ванная комната. В гостевом доме «Мелодия Ольхона» предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Усадьба Бенчарова
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир.
Гости могут отдохнуть на террасе.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На территории обустроена бесплатная частная парковка.
За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.
Отель «Ирбис»
Отель "Ирбис" располагается в Хужире, в непосредственной близости от красивейшего озера Байкал. Это прекрасный вариант для семейного или отдыха с друзьями. Для Вашего удобства работает круглосуточная стойка регистрации.
Размещение осуществляется в уютных и светлых номерах. В каждом установлена качественная мебель и современная техника.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, где подают традиционные блюда. Также имеется возможность разогреть или приготовить еду на общей кухне.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 231 км, а до аэропорта 226 км езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Встреча в аэропорту или на Ж/Д вокзале в Иркутске (время местное)
- Сопровождение гида
- Трансфер Иркутск-Ольхон
- Проживание в гостинице на Ольхоне, номер стандарт 4 ночи (душ и туалет в номере)
- Экскурсия на мыс Хобой на автомобиле УАЗе
- Часовая прогулка на закате на хивусе
- Экскурсия по островам Малого Моря, о. Огой на УАЗе
- Питание:1 день - ужин2 день - завтрак, обед-пикник, ужин3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак, обед-пикник, ужин5 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 3 день - завтрак, ужин
- 4 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 5 день - завтрак
- Трансфер по завершению тура в Иркутск к 19:00
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание:1 день - обед в кафе по дороге из Иркутска на остров Ольхон3 день - обед на о. Ольхон5 день - обед в кафе по дороге в Иркутск с острова Ольхон:
- 1 день - обед в кафе по дороге из Иркутска на остров Ольхон
- 3 день - обед на о. Ольхон
- 5 день - обед в кафе по дороге в Иркутск с острова Ольхон:
- Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
- Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
- Бафф или шарф (для защиты шеи).
- Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
- Флисовый джемпер.
- Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
- Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
- Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
- Перчатки непродуваемые + варежки.
Обувь:
- Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
- Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики
Дополнительно:
- Грелки / стельки химические для ног и рук.
- Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
- Очки солнцезащитные – обязательно.
- Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
- Помада гигиеническая.
- Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).
Pекомендовано:
- Средства личной гигиены.
- Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
- Сушилки для обуви.
- Фонарик.
- Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
На острове возможны перепады электричества, лучше иметь запас блока питания для телефона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки детям?
Скидка для детей до 12 лет – 5%.
Есть ли в туре мобильная связь?
Мобильная связь и интернет на острове есть (Теле 2, МТС точно), но на самом озере ее может не быть.
Можно ли будет в туре оплатить картой?
В большинстве случаев всё можно оплатить картой или переводом, но лучше взять немного наличных на случай, если не будет связи
Какие дороги на острове?
Дорога по острову - грунтовая, будет много трясти. Тем, кого укачивает, лучше приобрести специальное лекарство.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все локации, заявленные в программе мы посетили.