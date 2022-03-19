Сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью VIP) – до 10:00 по местному времени (МСК+5).
Переезд на микроавтобусе в село Сахюрта (около 4-5 часов).
Сегодня мы впервые увидим и прикоснемся к его величеству Льду, который здесь каждый день разный.
На его цвет и прозрачность влияет не только солнечный свет, но и температура воздуха.
Лёд здесь невероятно прозрачный, что позволяет наблюдать за увлекательной подводной жизнью: видно, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули.
В течение недели будем жить в этой сказке, ходить в походы и восхищаться знаменитыми ледовыми гротами и скульптурами, которые создал Байкал!
Вечером поселение на турбазе в селе Сахюрта.
Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов Сэргэ.
С утра едем на остров Огой.
В походе по льду мы не только ходим, но и ездим на машине!
Каждый год в этих местах прокладывают зимнюю трассу для движения транспорта, делают специальную разметку и наносят светоотражающую краску.
За безопасностью дороги лично наблюдает МЧС.
На острове Огой попадем в священное для буддистов место.
Именно здесь поставлена Ступа Просветления, в которую вложены реликвии, привезенные из разных уголков мира.
По преданию, если вокруг Ступы пройти три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Затем едем в самое сердце Байкала – на остров Ольхон.
В поселке Хужир совершим поход на скалу Шаманка, погуляем по Сарайскому пляжу, увидим порт с разрисованными кораблями и сделаем фотографии 13 загадочных, шаманских столбов Сэргэ.
В краеведческом музее находятся шаманские предметы, найденные в этих местах.
Какой же зимний тур обойдется без посещения сувенирного рынка?
Купить милые сердцу сувениры сможем сегодня в местном магазине.
Активная часть треккинга: 5,3 км пешком, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов.
После завтрака, идем на нашу первую зимнюю прогулку!
Не удивляйтесь, мы будет именно ХОДИТЬ пешком по льду во время путешествия.
В феврале толщина льда достигает 100-150 см, поэтому по озеру можно смело ходить пешком, бегать и даже ездить на автомобиле.
Всю неделю мы живем возле Малого моря – это мелководный пролив, отделенный островом Ольхон от остального Байкала.
Он соединяется с легендарным озером небольшим проливом под названием Ольхонские ворота.
В этот день у нас по плану треккинг к мысу Кобылья голова, который в профиль имеет интересное сходство с лежащей лошадью.
Сегодня впервые увидим заветные наплески льда и сделаем первые десятки фотографий!
На вершине мыса Кобылья голова стоят необычные пирамидки Обо, обязательно поднимемся наверх и рассмотрим их поближе.
Активная часть треккинга: 21 км / 15,8 км пешком (от отеля "Наратэй" / "Ветер странствий") перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 5-6 часов.
Мыс Хобой – обязательный пункт зимнего путешествия на Байкал.
Это место окутано древними легендами и преданиями.
«Музей Льда», «Царство Снежной королевы» – как только не называют наши туристы этот поход!
Сегодня посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах.
Также на мысе Хобой увидим знаменитые, голубые громадины-льдины.
Это невероятное зрелище!
Активная часть треккинга: 5,2 км пешком, перепад высот 450-510 м, продолжительность похода 8 часов.
С утра будем кататься по льду.
Все желающие смогут взять напрокат коньки или даже шипованные велосипеды.
Сегодня будет треккинг, выйдем на Большое море, к мысу Уншуй.
На Большом море будем гулять по новым, весьма живописным окрестностям.
Поднимемся на скалу, что расположена над мысом Уншуй – с её вершины будет очередной, потрясающий вид на ледовую гладь озера.
Путешествие в эти места подарит вам новое слово – сокуи.
Это ледяные наплески причудливой формы, которые появляются во время штормов.
Поздней осенью сердитые волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками.
Они похожи на длинные шлейфы или закрученные по спирали длинные иголки.
Активная часть треккинга: 14,1 км / 8,9 км пешком (от отеля "Наратэй" / "Ветер странствий"), перепад высот 450-500 м, продолжительность похода 6- 7 часов.
Сегодня отправляемся в Бугульдейку!
В поселке с таким юморным названием вновь совершим поход по льду и заглянем в местные бухты.
Посмотрим на озеро с другого ракурса и познакомимся с мистической Мишкиной горой!
Говорят, что на ней есть особые врата, из которых время от времени выходят духи.
Также в этот день похода посетим еще одно удивительное место – Мраморный карьер.
Когда-то в нем велась добыча ценного минерала, но сегодня работы остановлены.
Поэтому сейчас сможем вдоволь нагуляться среди огромных, белоснежных и даже слегка футуристичных блоков мрамора.
Здесь всегда получаются необычные фото!
Активная часть треккинга: 4,5 км пешком, перепад высот 470-640 м, продолжительность похода 6-7 часов.
С утра идем в поход, встречать новый день на озере Байкал!
Поднимемся на невысокую горку, чтобы полюбоваться панорамой и запечатлеть очередной, потрясающий рассвет.
Затем идем гулять в залив Мухор.
Активная часть треккинга: 4,2 км пешком, перепад высот 450-460 м, продолжительность маршрута 2-3 часа.
Сегодня прощаемся с зимним Байкалом и его потрясающим льдом.
Трансфер на микроавтобусе в г. Иркутск.
16:00-16:30 по местному времени (МСК+5) – прибытие в г. Иркутск (аэропорт), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут зимнего похода может быть изменен.
Тур предусматривает проживание в поселке Сахюрта на базе отдыха «Ветер странствий» или отеле «Наратэй».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|двух-, трехместное (номер Стандарт)
|доплата за одноместное (номер Стандарт)
|на даты 06 - 12 марта 2022 возможно размещение на базе отдыха «Ветер странствий» в благоустроенном гостевом доме с кухней студией
|52 000
|13 000
|58 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Мобильная связь по маршруту: ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок мобильная связь зачастую отсутствует. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, но 4G у МТС, Мегафона и Теле2. На Малом Море и Ольхоне из-за особенности местности мобильный интернет не везде принимает сигнал.
Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости).
Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 10:00 по местному времени (МСК+5).
Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 16:00-16:30 по местному времени (МСК+5).
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Иркутск можно остановиться в мини-гостинице «Маяк» или гостинице «Сказка». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1000-1400 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
На заезды 06 февраля - 12 февраля 2022 и 13 февраля - 19 февраля 2022 предоставляется скидка 2 600 руб. при покупке тура до 27.12.2021
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут – получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!