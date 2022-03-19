Конец зимы и начало весны – это лучшее время для путешествий в эти места. В этот период погода становится благоприятной, солнце светит ярче и стихают ветра. Главная зимняя достопримечательность Байкала – это его лёд! Он восхитителен и удивительно красив в любую погоду, поражая своими многочисленными оттенками серого, голубого, синего, лазурного…

По преданию, если вокруг Ступы пройти три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется

Посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах

Все желающие смогут взять напрокат коньки или даже шипованные велосипеды

Экзотичное катание на великах по льду

Понаблюдаем за увлекательной подводной жизнью: увидим, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули

Программа тура по дням

1 день Город Иркутск – село Сахюрта – озеро Байкал

Сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью VIP) – до 10:00 по местному времени (МСК+5). Переезд на микроавтобусе в село Сахюрта (около 4-5 часов). Сегодня мы впервые увидим и прикоснемся к его величеству Льду, который здесь каждый день разный. На его цвет и прозрачность влияет не только солнечный свет, но и температура воздуха. Лёд здесь невероятно прозрачный, что позволяет наблюдать за увлекательной подводной жизнью: видно, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули. В течение недели будем жить в этой сказке, ходить в походы и восхищаться знаменитыми ледовыми гротами и скульптурами, которые создал Байкал! Вечером поселение на турбазе в селе Сахюрта.

2 день Остров Огой, Буддисткая ступа просветления

Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов Сэргэ. С утра едем на остров Огой. В походе по льду мы не только ходим, но и ездим на машине! Каждый год в этих местах прокладывают зимнюю трассу для движения транспорта, делают специальную разметку и наносят светоотражающую краску. За безопасностью дороги лично наблюдает МЧС. На острове Огой попадем в священное для буддистов место. Именно здесь поставлена Ступа Просветления, в которую вложены реликвии, привезенные из разных уголков мира. По преданию, если вокруг Ступы пройти три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется. Затем едем в самое сердце Байкала – на остров Ольхон. В поселке Хужир совершим поход на скалу Шаманка, погуляем по Сарайскому пляжу, увидим порт с разрисованными кораблями и сделаем фотографии 13 загадочных, шаманских столбов Сэргэ. В краеведческом музее находятся шаманские предметы, найденные в этих местах. Какой же зимний тур обойдется без посещения сувенирного рынка? Купить милые сердцу сувениры сможем сегодня в местном магазине. Активная часть треккинга: 5,3 км пешком, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов.

3 день Малое море, поход на мыс «Кобылья Голова», пролив Ольхонские ворота

После завтрака, идем на нашу первую зимнюю прогулку! Не удивляйтесь, мы будет именно ХОДИТЬ пешком по льду во время путешествия. В феврале толщина льда достигает 100-150 см, поэтому по озеру можно смело ходить пешком, бегать и даже ездить на автомобиле. Всю неделю мы живем возле Малого моря – это мелководный пролив, отделенный островом Ольхон от остального Байкала. Он соединяется с легендарным озером небольшим проливом под названием Ольхонские ворота. В этот день у нас по плану треккинг к мысу Кобылья голова, который в профиль имеет интересное сходство с лежащей лошадью. Сегодня впервые увидим заветные наплески льда и сделаем первые десятки фотографий! На вершине мыса Кобылья голова стоят необычные пирамидки Обо, обязательно поднимемся наверх и рассмотрим их поближе. Активная часть треккинга: 21 км / 15,8 км пешком (от отеля "Наратэй" / "Ветер странствий") перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 5-6 часов.

4 день Остров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдины

Мыс Хобой – обязательный пункт зимнего путешествия на Байкал. Это место окутано древними легендами и преданиями. «Музей Льда», «Царство Снежной королевы» – как только не называют наши туристы этот поход! Сегодня посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах. Также на мысе Хобой увидим знаменитые, голубые громадины-льдины. Это невероятное зрелище! Активная часть треккинга: 5,2 км пешком, перепад высот 450-510 м, продолжительность похода 8 часов.

5 день Большое море, Остров Ольхон, поход на Мыс Уншуй

С утра будем кататься по льду. Все желающие смогут взять напрокат коньки или даже шипованные велосипеды. Сегодня будет треккинг, выйдем на Большое море, к мысу Уншуй. На Большом море будем гулять по новым, весьма живописным окрестностям. Поднимемся на скалу, что расположена над мысом Уншуй – с её вершины будет очередной, потрясающий вид на ледовую гладь озера. Путешествие в эти места подарит вам новое слово – сокуи. Это ледяные наплески причудливой формы, которые появляются во время штормов. Поздней осенью сердитые волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они похожи на длинные шлейфы или закрученные по спирали длинные иголки. Активная часть треккинга: 14,1 км / 8,9 км пешком (от отеля "Наратэй" / "Ветер странствий"), перепад высот 450-500 м, продолжительность похода 6- 7 часов.

6 день Бугульдейка, треккинг в Мраморный карьер

Сегодня отправляемся в Бугульдейку! В поселке с таким юморным названием вновь совершим поход по льду и заглянем в местные бухты. Посмотрим на озеро с другого ракурса и познакомимся с мистической Мишкиной горой! Говорят, что на ней есть особые врата, из которых время от времени выходят духи. Также в этот день похода посетим еще одно удивительное место – Мраморный карьер. Когда-то в нем велась добыча ценного минерала, но сегодня работы остановлены. Поэтому сейчас сможем вдоволь нагуляться среди огромных, белоснежных и даже слегка футуристичных блоков мрамора. Здесь всегда получаются необычные фото! Активная часть треккинга: 4,5 км пешком, перепад высот 470-640 м, продолжительность похода 6-7 часов.

7 день Малое море, треккинг по заливу Мухор