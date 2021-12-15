с 15.12.21 по 01.04.22 с 09:00

Зимний Ольхон (индивидуальная)

Голубой лёд, снежные пещеры и озеро Байкал - это увлекательное путешествие ждет именно Вас

Голубой лёд, снежные пещеры и озеро Байкал — это увлекательное путешествие ждет именно Вас!
Зимний Ольхон (индивидуальная)
Зимний Ольхон (индивидуальная)
Зимний Ольхон (индивидуальная)
Зимний Ольхон (индивидуальная)
Зимний Ольхон (индивидуальная)
Зимний Ольхон (индивидуальная)

ДЕНЬ 1: Иркутск — остров Ольхон

  • Уважаемые путешественники! Наша экскурсия начинается в 10:00 — мы выезжаем из аэропорта г. Иркутска на остров Ольхон; Если Вы приезжаете ранее даты начала тура, пожалуйста, сообщите нам адрес Вашей гостиницы и наш водитель заберет Вас с 09:00-09:40 утра.
  • 10:00 — встреча с гидом и водителем, выезд на остров Ольхон. Время в пути — примерно 6 часов
  • 11:00 — остановка в поселке Усть-Ордынский
Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь, а п. Усть-Ордынский славится традиционной бурятской культурой, которая передается из поколения в поколение. Экскурсия даст Вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину
  • 13:30 — Обед в кафе бурятской кухни
  • 15:00 — Прибытие в п. Хужир (остров Ольхон), размещение в гостинице.
  • Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населенный пункт, а заодно и центр туристической жизни — поселок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.
  • 16:00-17:30 — Экскурсия в одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале — скалу Шаманка (также известную как мыс Бурхан).
  • Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.
  • Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: обед
​​ДЕНЬ 2: экскурсия по северу острова Ольхон
​• 10:00-16:00 — экскурсия начинается в 10 утра: на проходит на внедорожниках по чистейшему льду Байкала

Места, которые мы посетим:

    ​• Харанцы: смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил
    ​• Песчанка: красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключенных
    ​• Мыс Сааган-Хушун (Три Брата): мраморные скалы, покрытые красными лишайниками
    ​• Мыс Хобой: самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала
    ​• Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
    • 16:00 — возвращение в Хужир
    • Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)
    ​• Питание: обед
    ДЕНЬ 3: Остров Ольхон — Иркутск

    ​• 09:00 — завтрак в отеле

    • 10:00-12:00 — экскурсия по южной части острова Ольхон. Сегодня мы посетим Сад Камней, мыс Трезубец и озеро Ялга
    ​• 13:00 — обед в кафе бурятской кухни
    ​• 16:00-16:40 — посещение Храма Казанской иконы Божией Матери, одного из красивейших мест в г. Иркутске
    ​• 17:00 — заселение в гостиницу
    • Гостиница: —
    • Питание: завтрак, обед

    Важная информация:

    • В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-8 человек
    Билет
    25 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
    • Услуги гида
    • Размещение в гостинице (2 ночи)
    • Обед (3)
    • Завтрак (2)
    • Входные билеты в музеи и национальный парк
    • Бутилированная вода и снеки
    Что не входит
    • Авиабилеты
    • Личные расходы
    • Ужины
    Место начала и завершения
    Хужир (остров Ольхон)
    Когда и сколько длится?
    Когда: с 15.12.21 по 01.04.22 с 09:00
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    с 15.12.21 по 01.04.22 с 09:00

    Галина М.
    Галина М.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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