Покататься на джипах в Иркутске

Найдено 15 туров в категории «Джиппинг» в Иркутске, цены от 27 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000 за человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 10 часов
9 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
«Наш доброжелательный гид на комфортабельном джипе доставит вас в самые труднодоступные и удивительно красивые места»
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономический тур на Байкал
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«А также Вас ждут приятные водные прогулки по Байкалу, джипинг, заводное фольклорное шоу и многое другое»
12 авг в 10:00
132000125 000 за человека
За уходящим льдом Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
«Сегодня на джипах мы отправимся на остров Ольхон (280 км»
8 мая в 10:00
50 000 за человека
Байкальский адреналин
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальский адреналин
Начало: Иркутск
«Далее пересаживаемся на УАЗ и отправляемся в Сарминское ущелье»
19 июля в 10:00
2 авг в 10:00
142 890 за человека
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
«Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400 за человека
Половина озера Байкал за 9 дней
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Половина озера Байкал за 9 дней
Начало: Россия, Иркутск
«Посадка в экспедиционные внедорожники, по 4 участника в одном джипе»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
125 000 за человека
Гастрономический тур на лёд Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Сегодня после завтрака нас будут ждать специально подготовленные автомобили УАЗ, на которых мы совершим путешествие по острову Ольхон и заглянем в самые интересные уголки»
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000 за человека
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
«Джипинг, хивус, квадроциклы – все в одном туре»
19 фев в 10:00
28 фев в 10:00
90 300 за человека
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
🛣 Джиппинг
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
«На комфортабельных джипах поедем по Тажеранской степи, наслаждаясь видами»
1 мар в 10:00
216 000 за человека
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
«Приглашаем исследовать на внедорожнике удивительную древнюю землю — монгольскую часть пустыни Гоби»
21 сен в 07:00
159 000 за человека
Джип-тур по Ольхону: север и юг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Половина озера Байкал за 9 дней
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Байкальский адреналин
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Байкальский адреналин
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Байкальский адреналин
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • Ц
    Цой
    10 марта 2024
    Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
    Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий. Было много локаций, много передвижений, скучать не приходилось
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Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
  2. Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
  3. Винно-гастрономический тур на Байкал
  4. За уходящим льдом Байкала
  5. Байкальский адреналин
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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