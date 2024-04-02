Знакомство с летним или осенним Байкальском

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Байкальск – небольшой городок на самом юге Иркутской области, раскинувшийся в окружении величественных вершин Хамар-Дабана. Место славится живописностью своих пейзажей и мягким для Сибири климатом.

Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух, уникальная вода Байкала – все это ждет Вас в этом туре. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Знакомство с летним или осенним Байкальском
Знакомство с летним или осенним Байкальском
Знакомство с летним или осенним Байкальском
Ближайшие даты:
5
июн
7
июн
12
июн
14
июн
19
июн
21
июн
26
июн
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даты

Что вас ожидает:

Прогулка по заповедной тропе
Прогулка по заповедной тропе
Полюбуемся флорой и фауной Байкальского государственного биосферного заповедника
Купание на Байкале
Купание на Байкале
Будем купаться и наслаждаться красотами природы

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин;
Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
2 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.

Посещение интерактивного визит-центра.

Прогулка по заповедной эко-тропе.

Обед-пикник во время экскурсии.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км; Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
4 день

Отъезд

Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты (с 19.07 по 09.08)
Хостел33 90036 200
Эконом37 40038 500
Доплата за одноместное5 3006 000
Стандарт40 80042 000
Доплата за одноместное7 5008 300

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

3 ночи

Размещение “Хостел” – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение “Эконом” – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение “Стандарт” – 2-местный номер (удобства в номере).

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, ужиндень 4: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Танхой - Байкальскдень 4: Байкальск - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Танхой - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
  • Рекреационные сборы
  • Входные билеты на источники
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Можно ли взять с собой собаку?

В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.

Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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