Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух, уникальная вода Байкала – все это ждет Вас в этом туре. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Байкальск
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин;
Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Байкальский государственный биосферный заповедник
Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.
Посещение интерактивного визит-центра.
Прогулка по заповедной эко-тропе.
Обед-пикник во время экскурсии.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км; Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Отъезд
Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты (с 19.07 по 09.08)
|Хостел
|33 900
|36 200
|Эконом
|37 400
|38 500
|Доплата за одноместное
|5 300
|6 000
|Стандарт
|40 800
|42 000
|Доплата за одноместное
|7 500
|8 300
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Размещение “Хостел” – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Размещение “Эконом” – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение “Стандарт” – 2-местный номер (удобства в номере).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, ужиндень 4: завтрак
- День 1: ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, ужин
- День 4: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Танхой - Байкальскдень 4: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Байкальск
- День 2: Байкальск - Танхой - Байкальск
- День 4: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
- День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги
- Рекреационные сборы
- Входные билеты на источники
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки;
- Сменная обувь;
- Теплая куртка и брюки;
- Свитер или толстовка;
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- Солнцезащитные очки;
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Есть ли скидки в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.
Можно ли взять с собой собаку?
В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.
Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!