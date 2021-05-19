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Полезная информация об Иркутске

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Местное время в Иркутске
05:0623
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаИркутск
По-английскиIrkutsk
Столица регионаИркутск является столицей региона
Население города586 695 чел.
АэропортИркутск IKT
Часовой поясAsia/Irkutsk
Средняя высота428 м. от уровня моря

Где находится Иркутск на карте

Иркутск фото города
Иркутск

Популярные экскурсии в Иркутске

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Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
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Прогулка по Иркутску с местным жителем
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за чел.
Иркутск: история повседневности
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Взглянуть на облик и характер города через детали жизни горожан в разные исторические эпохи
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