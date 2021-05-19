Полезная информация об Иркутске
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Иркутск
Популярные экскурсии в Иркутске
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2 отзыва
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На берегу Ангары в 66 километрах от Байкала расположен Иркутск. Его строительство началось в середине XVII века в период освоения Сибири. С тех пор мн...
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8 отзывов
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Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев. Вас ждёт знакомство с самым древним озером на планете — Байкалом, его историей и чудесными видами. Вы ...
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1 отзыв
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43 отзыва
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