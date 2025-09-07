Мои заказы

Сокровища Тункинской долины: к целебным аршанам и буддийским ступам из Иркутска

Погрузитесь в мир природы и духовности Тункинской долины, где аршаны и буддийские ступы расскажут о древних традициях и красоте Сибири
Тункинская долина - это уникальное место, где природа и культура переплетаются в гармонии.

Посетители смогут насладиться красотой мраморного каньона и водопада Кынгарга, окунуться в термальные воды Жемчуга и познакомиться с историей
Хойморского дацана.

Это путешествие откроет перед вами захватывающие виды Тункинских Гольцов и поймы реки Иркут, а также позволит узнать о жизни и традициях бурятского народа.

Это не просто экскурсия, а возможность почувствовать силу природы и прикоснуться к духовным святыням

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Захватывающие пейзажи
  • 🕉️ Буддийские святыни
  • 💧 Целебные источники
  • 🌲 Природная гармония
  • 👣 Исторические тропы
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Мраморный каньон
  • Водопад Кынгарга
  • Хойморский дацан
  • Скульптуры Белого Старца и Будды Медицины

Описание экскурсии

  • Мраморный каньон и водопад Кынгарга. Поднимемся вдоль ущелья по деревянным мосткам, вдохнём аромат хвои и подойдём к водопаду. По пути — минеральные источники и бюветы
  • Тункинские Гольцы и пойма реки Иркут. Во время переездов вы увидите массив Саян и долину с распадками, горными реками и сосновыми борами
  • Минеральные источники и термальные бассейны в Жемчуге. Температура воды — около +38 °C
  • Хойморский дацан. Восстановленный буддийский монастырь и духовный оплот
  • Скульптуры Белого Старца и Будды Медицины. Религиозные символы, связанные с домашним благополучием и исцелением

Поговорим:

  • о первых упоминаниях целебных источников в конце 19 века
  • истории Хойморского дацана и духовной жизни до 1917 года
  • караванном пути из Центральной Азии в Сибирь через Тунку
  • быте, обрядах и верованиях бурятского народа

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ищет тишину и смысл, верит в силу природы, интересуется буддизмом, готов пройти несколько километров пешком и хочет провести день вдали от городской суеты.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Иркутска
10:00 — прибытие в Култук, приветствие Байкала, местные обряды
10:30–13:00 — трансфер до Жемчуга, оформление разрешений на КПП
13:00–14:00 — купание в термальных бассейнах, прогулка по набережной
14:00–14:30 — обед в кафе бурятской кухни (по желанию)
14:30–15:30 — переезд в Аршан, осмотр ступ и окрестностей
15:30–17:30 — прогулка вдоль Кынгарги, подъём к водопаду и минеральным источникам, рынок дикоросов
17:30–18:00 — осмотр буддийских святынь Аршана
18:00–21:00 — возвращение в Иркутск

Организационные детали

  • Поездка проходит на KIA Soul (в салоне нельзя курить и есть, для этого мы всегда можем сделать остановку). На машине мы преодолеем ~600 км
  • Возьмите с собой: питьевую воду, удобную обувь для затяжного подъёма (лестничная тропа) на водопад, головные уборы, солнцезащитные очки и крем, спрей от слепней, ёмкости под минеральную воду (по желанию)
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет

Дополнительные расходы

  • Разрешение на посещение тункинского нацпарка — от 200 ₽
  • Билеты в термальные бассейны, кислородные коктейли — от 350 ₽
  • Обед в национальном кафе — от 600 ₽
  • Подношения в дацане — от 300 ₽

Если планируете ехать в разгар сезона, будьте готовы к очередям в бассейн, к минеральным источникам, водопаду и свободным столикам в национальных кафе. Но очередей может и не быть!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 975 туристов
Я — коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с вами красотой и историей нашего города и края. Есть действующее удостоверение гида ИОКМ им. Муравьёва-Амурского Н. Н. Опыт вождения автомобиля — 15+ лет.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Нина
7 сен 2025
Экскурсия организована просто отлично. Гид Анна великолепный знаток как своего любимого края (это чувствуется постоянно при общении с ней), так и своего дела. Маршрут был выстроен очень четко и с
учетом моих предпочтений. Информация очень объёмна, но акценты были расставлены так, что практически всё в памяти отложилось. Все места - и дорога через перевалы, и степь, и предгорье Саян и сам каньон с водопадом и хрустально прозрачной водой - бесподобно красивы! Национальный парк интересен. Минеральный источник хорош. А с гидом мне вообще очень повезло (все 5 экскурсий) - профессионально грамотна, с хорошей общей эрудицией и к тому же чуткий и очень доброжелательный человек с хорошим чувством юмора. Удачи Вам, Анна!

Андрей
Андрей
23 июл 2025
Анна отличный гид!
Мы отправились в поездку втроем: я, жена и дочка 14 лет.
Путешествие оправдало наши ожидания на 100%.
Хочу отметить три наиболее важных качества нашего гида.
Мы проехали более 600 километров по
маршруту. Анна очень надежный и уверенный водитель: соблюдает правила, не поддается на провокации других водителей. В долгом пути очень важно не беспокоится о безопасности.
Анна рассказывала много интересного по Иркутск и Прибайкалье. Легко поддерживала разговоры на другие темы, время в пути пролетело быстро благодаря такому чудесному собеседнику, как Анна.
Анна очень внимательно отнеслась к нашим пожеланиям: путешествие получилось не шаблонным, стандартным, а именно нашим, уникальным и очень приятным!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за такой чудесный день.

Входит в следующие категории Иркутска

