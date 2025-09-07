Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Мраморный каньон
Водопад Кынгарга
Хойморский дацан
Скульптуры Белого Старца и Будды Медицины
Описание экскурсии
Мраморный каньон и водопад Кынгарга. Поднимемся вдоль ущелья по деревянным мосткам, вдохнём аромат хвои и подойдём к водопаду. По пути — минеральные источники и бюветы
Тункинские Гольцы и пойма реки Иркут. Во время переездов вы увидите массив Саян и долину с распадками, горными реками и сосновыми борами
Минеральные источники и термальные бассейны в Жемчуге. Температура воды — около +38 °C
Хойморский дацан. Восстановленный буддийский монастырь и духовный оплот
Скульптуры Белого Старца и Будды Медицины. Религиозные символы, связанные с домашним благополучием и исцелением
Поговорим:
о первых упоминаниях целебных источников в конце 19 века
истории Хойморского дацана и духовной жизни до 1917 года
караванном пути из Центральной Азии в Сибирь через Тунку
быте, обрядах и верованиях бурятского народа
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто ищет тишину и смысл, верит в силу природы, интересуется буддизмом, готов пройти несколько километров пешком и хочет провести день вдали от городской суеты.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Иркутска 10:00 — прибытие в Култук, приветствие Байкала, местные обряды 10:30–13:00 — трансфер до Жемчуга, оформление разрешений на КПП 13:00–14:00 — купание в термальных бассейнах, прогулка по набережной 14:00–14:30 — обед в кафе бурятской кухни (по желанию) 14:30–15:30 — переезд в Аршан, осмотр ступ и окрестностей 15:30–17:30 — прогулка вдоль Кынгарги, подъём к водопаду и минеральным источникам, рынок дикоросов 17:30–18:00 — осмотр буддийских святынь Аршана 18:00–21:00 — возвращение в Иркутск
Организационные детали
Поездка проходит на KIA Soul (в салоне нельзя курить и есть, для этого мы всегда можем сделать остановку). На машине мы преодолеем ~600 км
Возьмите с собой: питьевую воду, удобную обувь для затяжного подъёма (лестничная тропа) на водопад, головные уборы, солнцезащитные очки и крем, спрей от слепней, ёмкости под минеральную воду (по желанию)
Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет
Дополнительные расходы
Разрешение на посещение тункинского нацпарка — от 200 ₽
Билеты в термальные бассейны, кислородные коктейли — от 350 ₽
Обед в национальном кафе — от 600 ₽
Подношения в дацане — от 300 ₽
Если планируете ехать в разгар сезона, будьте готовы к очередям в бассейн, к минеральным источникам, водопаду и свободным столикам в национальных кафе. Но очередей может и не быть!
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 975 туристов
Я — коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с вами красотой и историей нашего города и края. Есть действующее удостоверение гида ИОКМ им. Муравьёва-Амурского Н. Н. Опыт вождения автомобиля — 15+ лет.
Н
Нина
7 сен 2025
Экскурсия организована просто отлично. Гид Анна великолепный знаток как своего любимого края (это чувствуется постоянно при общении с ней), так и своего дела. Маршрут был выстроен очень четко и с читать дальше
учетом моих предпочтений. Информация очень объёмна, но акценты были расставлены так, что практически всё в памяти отложилось. Все места - и дорога через перевалы, и степь, и предгорье Саян и сам каньон с водопадом и хрустально прозрачной водой - бесподобно красивы! Национальный парк интересен. Минеральный источник хорош. А с гидом мне вообще очень повезло (все 5 экскурсий) - профессионально грамотна, с хорошей общей эрудицией и к тому же чуткий и очень доброжелательный человек с хорошим чувством юмора. Удачи Вам, Анна!
Андрей
23 июл 2025
Анна отличный гид! Мы отправились в поездку втроем: я, жена и дочка 14 лет. Путешествие оправдало наши ожидания на 100%. Хочу отметить три наиболее важных качества нашего гида. Мы проехали более 600 километров по читать дальше
маршруту. Анна очень надежный и уверенный водитель: соблюдает правила, не поддается на провокации других водителей. В долгом пути очень важно не беспокоится о безопасности. Анна рассказывала много интересного по Иркутск и Прибайкалье. Легко поддерживала разговоры на другие темы, время в пути пролетело быстро благодаря такому чудесному собеседнику, как Анна. Анна очень внимательно отнеслась к нашим пожеланиям: путешествие получилось не шаблонным, стандартным, а именно нашим, уникальным и очень приятным! БОЛЬШОЕ СПАСИБО за такой чудесный день.