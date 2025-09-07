Тункинская долина - это уникальное место, где природа и культура переплетаются в гармонии.Посетители смогут насладиться красотой мраморного каньона и водопада Кынгарга, окунуться в термальные воды Жемчуга и познакомиться с историей

Хойморского дацана. Это путешествие откроет перед вами захватывающие виды Тункинских Гольцов и поймы реки Иркут, а также позволит узнать о жизни и традициях бурятского народа. Это не просто экскурсия, а возможность почувствовать силу природы и прикоснуться к духовным святыням

Описание экскурсии

Мраморный каньон и водопад Кынгарга . Поднимемся вдоль ущелья по деревянным мосткам, вдохнём аромат хвои и подойдём к водопаду. По пути — минеральные источники и бюветы

Тункинские Гольцы и пойма реки Иркут . Во время переездов вы увидите массив Саян и долину с распадками, горными реками и сосновыми борами

Минеральные источники и термальные бассейны в Жемчуге . Температура воды — около +38 °C

Хойморский дацан . Восстановленный буддийский монастырь и духовный оплот

Скульптуры Белого Старца и Будды Медицины. Религиозные символы, связанные с домашним благополучием и исцелением

Поговорим:

о первых упоминаниях целебных источников в конце 19 века

истории Хойморского дацана и духовной жизни до 1917 года

караванном пути из Центральной Азии в Сибирь через Тунку

быте, обрядах и верованиях бурятского народа

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ищет тишину и смысл, верит в силу природы, интересуется буддизмом, готов пройти несколько километров пешком и хочет провести день вдали от городской суеты.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Иркутска

10:00 — прибытие в Култук, приветствие Байкала, местные обряды

10:30–13:00 — трансфер до Жемчуга, оформление разрешений на КПП

13:00–14:00 — купание в термальных бассейнах, прогулка по набережной

14:00–14:30 — обед в кафе бурятской кухни (по желанию)

14:30–15:30 — переезд в Аршан, осмотр ступ и окрестностей

15:30–17:30 — прогулка вдоль Кынгарги, подъём к водопаду и минеральным источникам, рынок дикоросов

17:30–18:00 — осмотр буддийских святынь Аршана

18:00–21:00 — возвращение в Иркутск

Организационные детали

Поездка проходит на KIA Soul (в салоне нельзя курить и есть, для этого мы всегда можем сделать остановку). На машине мы преодолеем ~600 км

Возьмите с собой: питьевую воду, удобную обувь для затяжного подъёма (лестничная тропа) на водопад, головные уборы, солнцезащитные очки и крем, спрей от слепней, ёмкости под минеральную воду (по желанию)

Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет

Дополнительные расходы

Разрешение на посещение тункинского нацпарка — от 200 ₽

Билеты в термальные бассейны, кислородные коктейли — от 350 ₽

Обед в национальном кафе — от 600 ₽

Подношения в дацане — от 300 ₽

Если планируете ехать в разгар сезона, будьте готовы к очередям в бассейн, к минеральным источникам, водопаду и свободным столикам в национальных кафе. Но очередей может и не быть!