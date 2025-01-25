Вы рассмотрите город с необычного ракурса, испытаете новый опыт и, при желании, попрыгаете в воду на мелководье.
Описание водной прогулки
Сплав проходит в черте города от Верхней набережной вдоль правого берега реки. Мы проплывём мимо островов Конный и Юность, под Новым мостом и завершим маршрут на мелководье у бульвара Гагарина, где при желании можно будет попрыгать в воду. Если повезёт, по пути встретим льдину и сможем сплавиться на ней. В воде проведём от часа до двух. Расстояние — 3 км.
Эта программа не подразумевает исторический экскурс: вы будете сконцентрированы на новом опыте и необычных ощущениях. Также вы можете выбрать формат сплава-медитации: в самом начале пути вы ляжете в воду на спину, окажетесь в состоянии невесомости, возьметесь одной рукой за верёвку, а инструктор всё сделает за вас.
Кому подойдёт программа
Физически активным людям, которые не боятся воды. Вам нужно будет одеться в тёплое термобелье, самые тёплые носки, флиску и спортивные плотные штаны. С собой необходимо взять комплект сменной одежды, на случай, если вы промокнете.
Организационные детали
- Программа 18+
- Если вы на машине, советую оставить её на месте финиша
- Сплав проходит в спасательном костюме. Внутри будет сухо и тепло. Но сменная одежда может пригодится, если вы будете активно вести себя на воде и нырять
- Маршрут проверенный и безопасный, я буду сопровождать вас на протяжении всего сплава