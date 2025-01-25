Сплав по Ангаре в спасательном костюме

Почувствовать состояние невесомости в путешествии по главной водной артерии Иркурска
Сплав по течению реки Ангары в тёплом и сухом спасательном костюме — как вам такой вариант активного отдыха? Эта программа индивидуальная — будете только вы и инструктор.

Вы рассмотрите город с необычного ракурса, испытаете новый опыт и, при желании, попрыгаете в воду на мелководье.
Сплав по Ангаре в спасательном костюме
Сплав по Ангаре в спасательном костюме
Сплав по Ангаре в спасательном костюме
Ближайшие даты:
25
янв1
фев8
фев15
фев22
фев1
мар8
мар
Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание водной прогулки

Сплав проходит в черте города от Верхней набережной вдоль правого берега реки. Мы проплывём мимо островов Конный и Юность, под Новым мостом и завершим маршрут на мелководье у бульвара Гагарина, где при желании можно будет попрыгать в воду. Если повезёт, по пути встретим льдину и сможем сплавиться на ней. В воде проведём от часа до двух. Расстояние — 3 км.

Эта программа не подразумевает исторический экскурс: вы будете сконцентрированы на новом опыте и необычных ощущениях. Также вы можете выбрать формат сплава-медитации: в самом начале пути вы ляжете в воду на спину, окажетесь в состоянии невесомости, возьметесь одной рукой за верёвку, а инструктор всё сделает за вас.

Кому подойдёт программа

Физически активным людям, которые не боятся воды. Вам нужно будет одеться в тёплое термобелье, самые тёплые носки, флиску и спортивные плотные штаны. С собой необходимо взять комплект сменной одежды, на случай, если вы промокнете.

Организационные детали

  • Программа 18+
  • Если вы на машине, советую оставить её на месте финиша
  • Сплав проходит в спасательном костюме. Внутри будет сухо и тепло. Но сменная одежда может пригодится, если вы будете активно вести себя на воде и нырять
  • Маршрут проверенный и безопасный, я буду сопровождать вас на протяжении всего сплава

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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