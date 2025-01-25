Сплав по течению реки Ангары в тёплом и сухом спасательном костюме — как вам такой вариант активного отдыха? Эта программа индивидуальная — будете только вы и инструктор. Вы рассмотрите город с необычного ракурса, испытаете новый опыт и, при желании, попрыгаете в воду на мелководье.

Описание водной прогулки

Сплав проходит в черте города от Верхней набережной вдоль правого берега реки. Мы проплывём мимо островов Конный и Юность, под Новым мостом и завершим маршрут на мелководье у бульвара Гагарина, где при желании можно будет попрыгать в воду. Если повезёт, по пути встретим льдину и сможем сплавиться на ней. В воде проведём от часа до двух. Расстояние — 3 км.

Эта программа не подразумевает исторический экскурс: вы будете сконцентрированы на новом опыте и необычных ощущениях. Также вы можете выбрать формат сплава-медитации: в самом начале пути вы ляжете в воду на спину, окажетесь в состоянии невесомости, возьметесь одной рукой за верёвку, а инструктор всё сделает за вас.

Кому подойдёт программа

Физически активным людям, которые не боятся воды. Вам нужно будет одеться в тёплое термобелье, самые тёплые носки, флиску и спортивные плотные штаны. С собой необходимо взять комплект сменной одежды, на случай, если вы промокнете.

Организационные детали