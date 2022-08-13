Байкальская классика

Групповой тур в Иркутске
4.7
3 отзыва
За 5 дней вы увидите тот самый Байкал, о котором говорят туристы со всего мира. Программа тура выстроена по нарастающей. Первый день — это восторг от Байкала и пейзажей вокруг.

Но с каждым следующим днем градус впечатлений только повышается! Вас ждут яркие достопримечательности, лучшие видовые площадки, богатая культурная программа и разные форматы приключений.

Вы будете останавливаться в проверенных комфортных и чистых отелях, завтракать с видом на Байкал, обедать на природе и в лучших кафе сибирской и бурятской кухни.

На протяжении всего путешествия у вас будет комфортный авто- и водный трансфер, профессиональные гиды, помощь и поддержка в любых ситуациях.
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Ближайшие даты:
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июл
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июл
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даты

Что вас ожидает:

Прогулка на катере по Байкалу
Прогулка на катере по Байкалу
Нас ждут освежающие воды озера и уникальная архитектура Кругобайкальской железной дороги
Вкусная этническая кухня
Вкусная этническая кухня
Пообедаем в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо
Мурашки от масштабов Байкала
Мурашки от масштабов Байкала
Встретим потрясающие закаты и рассветы с видом на бескрайний Байкал
Святыни Азии
Святыни Азии
Побываем на интересной экскурсии с байкальскими легендами

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - КБЖД

Сегодня Вас ждет:

  • экскурсия по Иркутску, городу с 350-летней историей;
  • встреча с Байкалом у истока Ангары;
  • легенды и сказания о Байкале, Ангаре, Шаман-камне и Енисее;
  • поездка на канатной дороге;
  • панорамные виды на Байкал с камня Черского;
  • прогулка на катере по Байкалу;
  • уникальная архитектура Кругобайкальской Железной Дороги.

08:00-09:00 Добро пожаловать в Иркутск!

Встреча с гидом в аэропорту.

09:00-10:00 Обзорная экскурсия по Иркутску на микроавтобусе.

10:00-11:00 Трансфер в Листвянку через Байкальский тракт на микроавтобусе.

11:00-12:00 Экскурсия на канатной дороге на вершину «Камень Черского».

Панорамный вид с высоты 300 м на Байкал и исток Ангары.

Масштабы озера впечатляют!

12:00-12:30 Трансфер до отеля.

12:30-13:45 Сибирский обед в ресторане отеля Байкал с видом на озеро.

13:45-14:30 Заселение в отель.

Комфортные номера.

14:30-14:50 Переезд до причала.

14:50-15:00 Посадка в скоростной катер.

15:00-18:00 Водная экскурсия вдоль КБЖД с остановками на прогулки, осмотр тоннелей и мостов.

18:00-18:20 Возвращение в отель.

Пора отдохнуть!

18:30 Свободное время.

Питание: обед в ресторане «Байкал». Место проживания: отель "Байкал", двухместные номера категории Делюкс с видом на озеро.

Иркутск - Листвянка - КБЖДИркутск - Листвянка - КБЖДИркутск - Листвянка - КБЖДИркутск - Листвянка - КБЖД
2 день

Листвянка - МРС - Хужир

Сегодня вас ждёт:

  • знакомство с культурой, традициями и национальной кухней бурят;
  • завораживающее горловое пение;
  • священный бурятский танец-хоровод - Ёхор;
  • мастер-класс по приготовлению традиционного бурятского блюда;
  • прогулка на катере по Байкалу;
  • прогулка к буддийской ступе Просветления.

09:30-10:00 Встреча группы с гидом.

10:00-12:30 Выезд из пос. Листвянка и отправление до этнокомплекса «Золотая Орда».

12:30-13:30 Фольклорная программа «Степной волк» и мастер-класс по лепке бууз

13:30-14:30 обед в этно-кафе.

В меню блюда бурятской кухни.

14:30-17:00 Переезд до Малого Моря.

17:00-19:30 Посадка в скоростной катер и отправление до пос. Хужир с остановкой на острове Огой (при благоприятных погодных условиях).

19:30-20:00 Прибытие в пос. Хужир, посадка в микроавтобусы и переезд до отеля.

20:00 Прибытие в отель, заселение.

Свободное время.

Питание: завтрак (отель Байкал), обед (этно-кафе «Золотая Орда»). Место проживания: ГК Сарайский, двухместные номера категории Стандарт.

Листвянка - МРС - ХужирЛиствянка - МРС - ХужирЛиствянка - МРС - ХужирЛиствянка - МРС - Хужир
3 день

Мыс Хобой. Мыс Бурхан

Сегодня вас ждёт:

  • священное место силы – мыс Хобой;
  • бескрайние просторы Большого Байкала;
  • байкальская кухня на свежем воздухе;
  • местные легенды и предания;
  • закат на одной из 9-ти святынь Азии – на мысе Бурхан;
  • купание в Байкале.

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-12:30 Посадка в минивены и начало экскурсионной программы к самой северной оконечности острова Ольхон – мысу Хобой.

12:30-13:30 Прибытие и прогулка до мыса.

13:30-14:30 Обед-пикник с панорамным видом на Байкал.

В меню блюда байкальской кухни.

14:30-16:00 Прогулка и возвращение в Хужир.

16:00-17:30 Прибытие в пос. Хужир, прогулка к скале Шаманка.

17:30 Возвращение в отель.

Свободное время.

Питание: завтрак (отель), обед-пикник во время экскурсии. Место проживания: ГК Сарайский, двухместные номера категории Стандарт.

Мыс Хобой. Мыс БурханМыс Хобой. Мыс БурханМыс Хобой. Мыс БурханМыс Хобой. Мыс БурханМыс Хобой. Мыс БурханМыс Хобой. Мыс Бурхан
4 день

Свободный день

Вы можете посвятить этот день себе и своим пожеланиям:

  • посетить арт-галерею и принять участие в творческом мастер-классе;
  • съездить на экскурсию на Юг острова Ольхон;
  • покататься на лощадях, велосипедах, спа-бордах или байдарках;
  • сходить в баню и СПА;
  • съездить в гости к тофаларским оленям;
  • встретиться и пообщаться с настоящим шаманом;
  • искупаться и позагорать на песчаном пляже.

Питание: завтрак в отеле Место проживания: ГК Сарайский, двухместные номера категории Стандарт.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Хужир - паромная переправа - Иркутск

Сегодня вас ждёт:

  • переход на пароме через пролив Ольхонские ворота;
  • поездка вдоль живописных Тажеранских степей;
  • сочные буузы на обед;
  • знакомство с буддизмом;
  • аудиенция у ламы.

До 10:00 Свободное время.

10:00-11:00 Переезд на микроавтобусе пос. Хужир – паромная переправа.

11:00-11:30 Переправа через пролив Ольхонские ворота на пароме с багажом.

11:30-13:30 Переезд до места обеда.

13:30-14:30 Обед в кафе бурятской кухни.

14:30-15:00 Переезд до дацана п. Усть-Орда.

15:00-16:00 Посещение дацана Тубдэн Даржалин.

Экскурсия по дацану и аудиенция у Ширээтэ-ламы.

16:00-17:30 Переезд до Иркутска.

Окончание тура и свободное время.

После окончания тура мы отвезем вас в выбранный вами отель, в аэропорт или на ж/д вокзал.

Питание: завтрак (отель), обед (этно-кафе).

Хужир - паромная переправа - ИркутскХужир - паромная переправа - ИркутскХужир - паромная переправа - Иркутск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость сборного тура на 1 человека при группе 10 человек – 86 400 рублей

Доплата за одноместное размещение по программе – 20 900 рублей.

Стоимость индивидуального тура:

  • 95 600 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 8-ми человек
  • 113 000 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 6-ти человек
  • 140 800 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 4-х человек
  • 220 600 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 2-х человек

Варианты проживания

Отель «Байкал»

1 ночь

Современный дизайн, свежий ремонт, большой выбор номеров. В шаговой доступности дендропарк и музей. Изюминка отеля в том, что он расположен на возвышенности. Из окон открывается вид на озеро. Номер категории Deluxe Twin Baikal View.

  • Две отдельные кровати размером 900х200 см;
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Полотенца;
  • Чайная станция;
  • Утюг + гладильная доска;
  • TВ;
  • Мини-бар;
  • Бесплатный Wi-Fi.
Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»

ГК Сарайский

3 ночи

Туристический комплекс «Сараййский» с террасой расположен на берегу моря в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и бесплатный Wi-Fi. Для гостей туристического комплекса Saraysky сервируется континентальный завтрак. На территории обустроена детская игровая площадка. Отель находится всего в 100 метрах от Байкала

Двухместный номер категории «Стандарт»

  • Санузел с душевой кабиной
  • Предметы индивидуального пользования
  • Чайные принадлежности
  • Полотенца
  • TV
  • Фен
  • Телефон для внутренней связи
  • Тапочки
  • Бесплатный Wi-Fi
ГК СарайскийГК СарайскийГК СарайскийГК СарайскийГК Сарайский

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Трансферы согласно программе
  • Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий
  • Отель Байкал (пос. Листвянка), двухместный номер делюкс с видом на Байкал, 1 ночь
  • ГК Сарайский (пос. Хужир) двухместные номера категории стандарт, 3 ночи
  • Аренда быстроходного катера YAMAHA Fr 27 по маршруту пос. Листвянка - мыс Толстый (КБЖД) - пос. Листвянка
  • Аренда быстроходного катера FR по маршруту МРС - остров Огой - пос. Хужир
  • Фольклорная программа и мастер-класс по лепке поз в этнокомплексе Золотая Орда
  • Авто-пешая экскурсия на мыс Хобой
  • Посещение дацана Тубдэн Даржалин
  • Рекреационные сборы Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Иркутска и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Питание помимо заявленного
  • Одноместное размещение
  • Баня в Листвянке и на Ольхоне
  • Конная прогулка
  • Водная экскурсия вдоль западного берега Ольхона
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Лето на Байкале теплое и солнечное, но по вечерам и в плохую погоду может быть достаточно прохладно. Поэтому рекомендуем Вам взять куртки-ветровки и теплые кофты.

  • кепка или бандана;
  • легкая шапка;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • пуховые жилетки или тонкие пуховки;
  • удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
  • туалетные принадлежности;
  • нижнее белье;
  • одежда для города или курорта.

Обязательно:

  • паспорт и полис ОМС.

А ещё могут пригодиться:

  • маленький рюкзак для однодневных экскурсий;
  • бинокль;
  • тонкие перчатки;
  • зонт;
  • герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 12 лет - скидка 10% от стоимости при размещении на дополнительном месте в номере с родителями.

Сколько брать наличных денег?

Из обязательных расходов, не включенных в тур – 5 ужинов и обед (700-1200 рублей за комплексный). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет, но практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.

Будет ли возможность посетить баню?

При желании вы можете забронировать баню на Ольхоне – в зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 1500-2500 рублей/час.

Как мы будем добираться на остров?

В это время года возможны несколько вариантов: паром, корабль или скоростной катер. На остров вы отправитесь на скоростном катере, минуя паромную переправу. С острова на материк вас доставит паром. Чтобы не терять времени в очереди, мы предусмотрели составной трансфер. До переправы вас довозит одна машина, а на материке уже встречает другая.

Какая будет погода?

Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 -18 С.

Примерное меню, какая кухня преобладает?

Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность попробовать бурятскую кухню (буузы, хушууры, урмэ), байкальские блюда (уха, рыба жаренная/запечённая в различных вариациях).

Примерное меню гостей с особенностями питания и для детей: учитываем питание для вегетарианцев, для людей не употребляющих молоко (салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное. Т. к. в туре допускаются к участию дети старше 8 лет, для них не предусмотрено отдельное меню.

Как обстоят дела со связью?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

На чем будем передвигаться?
Микроавтобус Mercedes:
  • Удобные сидения
  • Вежливый некурящий водитель
  • Безопасное вождение
  • Комфортный климат-контроль
  • Чистый салон
  • Питьевая вода каждому
  • Приятная музыка
  • Остановки по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
С
13 авг 2022
Тур интересный. Природа великолепная. Были несоответствия программы. Немного подпортил впечатление обед по пути из Хужира в Иркутск.
Д
11 авг 2022
В начале августа путешествовали вместе с туроператором Большая страна на Байкал и не пожалели! Программа очень грамотно составлена, каждый день узнаешь что-то новое, эмоции идут по нарастающей. Помимо увлекательных экскурсий, на протяжении всего тура предусмотрено размещение в комфортабельных номерах, а также вкусные и питательные завтраки, обеды и ужины.
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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