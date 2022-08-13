2 день

Листвянка - МРС - Хужир

Сегодня вас ждёт:

знакомство с культурой, традициями и национальной кухней бурят;

завораживающее горловое пение;

священный бурятский танец-хоровод - Ёхор;

мастер-класс по приготовлению традиционного бурятского блюда;

прогулка на катере по Байкалу;

прогулка к буддийской ступе Просветления.

09:30-10:00 Встреча группы с гидом.

10:00-12:30 Выезд из пос. Листвянка и отправление до этнокомплекса «Золотая Орда».

12:30-13:30 Фольклорная программа «Степной волк» и мастер-класс по лепке бууз

13:30-14:30 обед в этно-кафе.

В меню блюда бурятской кухни.

14:30-17:00 Переезд до Малого Моря.

17:00-19:30 Посадка в скоростной катер и отправление до пос. Хужир с остановкой на острове Огой (при благоприятных погодных условиях).

19:30-20:00 Прибытие в пос. Хужир, посадка в микроавтобусы и переезд до отеля.

20:00 Прибытие в отель, заселение.

Свободное время.

Питание: завтрак (отель Байкал), обед (этно-кафе «Золотая Орда»). Место проживания: ГК Сарайский, двухместные номера категории Стандарт.