Но с каждым следующим днем градус впечатлений только повышается! Вас ждут яркие достопримечательности, лучшие видовые площадки, богатая культурная программа и разные форматы приключений.
Вы будете останавливаться в проверенных комфортных и чистых отелях, завтракать с видом на Байкал, обедать на природе и в лучших кафе сибирской и бурятской кухни.
На протяжении всего путешествия у вас будет комфортный авто- и водный трансфер, профессиональные гиды, помощь и поддержка в любых ситуациях.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка - КБЖД
Сегодня Вас ждет:
- экскурсия по Иркутску, городу с 350-летней историей;
- встреча с Байкалом у истока Ангары;
- легенды и сказания о Байкале, Ангаре, Шаман-камне и Енисее;
- поездка на канатной дороге;
- панорамные виды на Байкал с камня Черского;
- прогулка на катере по Байкалу;
- уникальная архитектура Кругобайкальской Железной Дороги.
08:00-09:00 Добро пожаловать в Иркутск!
Встреча с гидом в аэропорту.
09:00-10:00 Обзорная экскурсия по Иркутску на микроавтобусе.
10:00-11:00 Трансфер в Листвянку через Байкальский тракт на микроавтобусе.
11:00-12:00 Экскурсия на канатной дороге на вершину «Камень Черского».
Панорамный вид с высоты 300 м на Байкал и исток Ангары.
Масштабы озера впечатляют!
12:00-12:30 Трансфер до отеля.
12:30-13:45 Сибирский обед в ресторане отеля Байкал с видом на озеро.
13:45-14:30 Заселение в отель.
Комфортные номера.
14:30-14:50 Переезд до причала.
14:50-15:00 Посадка в скоростной катер.
15:00-18:00 Водная экскурсия вдоль КБЖД с остановками на прогулки, осмотр тоннелей и мостов.
18:00-18:20 Возвращение в отель.
Пора отдохнуть!
18:30 Свободное время.
Питание: обед в ресторане «Байкал». Место проживания: отель "Байкал", двухместные номера категории Делюкс с видом на озеро.
Листвянка - МРС - Хужир
Сегодня вас ждёт:
- знакомство с культурой, традициями и национальной кухней бурят;
- завораживающее горловое пение;
- священный бурятский танец-хоровод - Ёхор;
- мастер-класс по приготовлению традиционного бурятского блюда;
- прогулка на катере по Байкалу;
- прогулка к буддийской ступе Просветления.
09:30-10:00 Встреча группы с гидом.
10:00-12:30 Выезд из пос. Листвянка и отправление до этнокомплекса «Золотая Орда».
12:30-13:30 Фольклорная программа «Степной волк» и мастер-класс по лепке бууз
13:30-14:30 обед в этно-кафе.
В меню блюда бурятской кухни.
14:30-17:00 Переезд до Малого Моря.
17:00-19:30 Посадка в скоростной катер и отправление до пос. Хужир с остановкой на острове Огой (при благоприятных погодных условиях).
19:30-20:00 Прибытие в пос. Хужир, посадка в микроавтобусы и переезд до отеля.
20:00 Прибытие в отель, заселение.
Свободное время.
Питание: завтрак (отель Байкал), обед (этно-кафе «Золотая Орда»). Место проживания: ГК Сарайский, двухместные номера категории Стандарт.
Мыс Хобой. Мыс Бурхан
Сегодня вас ждёт:
- священное место силы – мыс Хобой;
- бескрайние просторы Большого Байкала;
- байкальская кухня на свежем воздухе;
- местные легенды и предания;
- закат на одной из 9-ти святынь Азии – на мысе Бурхан;
- купание в Байкале.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-12:30 Посадка в минивены и начало экскурсионной программы к самой северной оконечности острова Ольхон – мысу Хобой.
12:30-13:30 Прибытие и прогулка до мыса.
13:30-14:30 Обед-пикник с панорамным видом на Байкал.
В меню блюда байкальской кухни.
14:30-16:00 Прогулка и возвращение в Хужир.
16:00-17:30 Прибытие в пос. Хужир, прогулка к скале Шаманка.
17:30 Возвращение в отель.
Свободное время.
Питание: завтрак (отель), обед-пикник во время экскурсии. Место проживания: ГК Сарайский, двухместные номера категории Стандарт.
Свободный день
Вы можете посвятить этот день себе и своим пожеланиям:
- посетить арт-галерею и принять участие в творческом мастер-классе;
- съездить на экскурсию на Юг острова Ольхон;
- покататься на лощадях, велосипедах, спа-бордах или байдарках;
- сходить в баню и СПА;
- съездить в гости к тофаларским оленям;
- встретиться и пообщаться с настоящим шаманом;
- искупаться и позагорать на песчаном пляже.
Питание: завтрак в отеле Место проживания: ГК Сарайский, двухместные номера категории Стандарт.
Хужир - паромная переправа - Иркутск
Сегодня вас ждёт:
- переход на пароме через пролив Ольхонские ворота;
- поездка вдоль живописных Тажеранских степей;
- сочные буузы на обед;
- знакомство с буддизмом;
- аудиенция у ламы.
До 10:00 Свободное время.
10:00-11:00 Переезд на микроавтобусе пос. Хужир – паромная переправа.
11:00-11:30 Переправа через пролив Ольхонские ворота на пароме с багажом.
11:30-13:30 Переезд до места обеда.
13:30-14:30 Обед в кафе бурятской кухни.
14:30-15:00 Переезд до дацана п. Усть-Орда.
15:00-16:00 Посещение дацана Тубдэн Даржалин.
Экскурсия по дацану и аудиенция у Ширээтэ-ламы.
16:00-17:30 Переезд до Иркутска.
Окончание тура и свободное время.
После окончания тура мы отвезем вас в выбранный вами отель, в аэропорт или на ж/д вокзал.
Питание: завтрак (отель), обед (этно-кафе).
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость сборного тура на 1 человека при группе 10 человек – 86 400 рублей
Доплата за одноместное размещение по программе – 20 900 рублей.
Стоимость индивидуального тура:
- 95 600 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 8-ми человек
- 113 000 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 6-ти человек
- 140 800 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 4-х человек
- 220 600 руб. – на взрослого при двухместном размещении, группа до 2-х человек
Варианты проживания
Отель «Байкал»
Современный дизайн, свежий ремонт, большой выбор номеров. В шаговой доступности дендропарк и музей. Изюминка отеля в том, что он расположен на возвышенности. Из окон открывается вид на озеро. Номер категории Deluxe Twin Baikal View.
- Две отдельные кровати размером 900х200 см;
- Предметы индивидуального пользования;
- Полотенца;
- Чайная станция;
- Утюг + гладильная доска;
- TВ;
- Мини-бар;
- Бесплатный Wi-Fi.
ГК Сарайский
Туристический комплекс «Сараййский» с террасой расположен на берегу моря в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и бесплатный Wi-Fi. Для гостей туристического комплекса Saraysky сервируется континентальный завтрак. На территории обустроена детская игровая площадка. Отель находится всего в 100 метрах от Байкала
Двухместный номер категории «Стандарт»
- Санузел с душевой кабиной
- Предметы индивидуального пользования
- Чайные принадлежности
- Полотенца
- TV
- Фен
- Телефон для внутренней связи
- Тапочки
- Бесплатный Wi-Fi
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Трансферы согласно программе
- Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий
- Отель Байкал (пос. Листвянка), двухместный номер делюкс с видом на Байкал, 1 ночь
- ГК Сарайский (пос. Хужир) двухместные номера категории стандарт, 3 ночи
- Аренда быстроходного катера YAMAHA Fr 27 по маршруту пос. Листвянка - мыс Толстый (КБЖД) - пос. Листвянка
- Аренда быстроходного катера FR по маршруту МРС - остров Огой - пос. Хужир
- Фольклорная программа и мастер-класс по лепке поз в этнокомплексе Золотая Орда
- Авто-пешая экскурсия на мыс Хобой
- Посещение дацана Тубдэн Даржалин
- Рекреационные сборы Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Иркутска и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Питание помимо заявленного
- Одноместное размещение
- Баня в Листвянке и на Ольхоне
- Конная прогулка
- Водная экскурсия вдоль западного берега Ольхона
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Лето на Байкале теплое и солнечное, но по вечерам и в плохую погоду может быть достаточно прохладно. Поэтому рекомендуем Вам взять куртки-ветровки и теплые кофты.
- кепка или бандана;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие пуховки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- нижнее белье;
- одежда для города или курорта.
Обязательно:
- паспорт и полис ОМС.
А ещё могут пригодиться:
- маленький рюкзак для однодневных экскурсий;
- бинокль;
- тонкие перчатки;
- зонт;
- герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 12 лет - скидка 10% от стоимости при размещении на дополнительном месте в номере с родителями.
Сколько брать наличных денег?
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 5 ужинов и обед (700-1200 рублей за комплексный). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет, но практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.
Будет ли возможность посетить баню?
При желании вы можете забронировать баню на Ольхоне – в зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 1500-2500 рублей/час.
Как мы будем добираться на остров?
В это время года возможны несколько вариантов: паром, корабль или скоростной катер. На остров вы отправитесь на скоростном катере, минуя паромную переправу. С острова на материк вас доставит паром. Чтобы не терять времени в очереди, мы предусмотрели составной трансфер. До переправы вас довозит одна машина, а на материке уже встречает другая.
Какая будет погода?
Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 -18 С.
Примерное меню, какая кухня преобладает?
Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность попробовать бурятскую кухню (буузы, хушууры, урмэ), байкальские блюда (уха, рыба жаренная/запечённая в различных вариациях).
Примерное меню гостей с особенностями питания и для детей: учитываем питание для вегетарианцев, для людей не употребляющих молоко (салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное. Т. к. в туре допускаются к участию дети старше 8 лет, для них не предусмотрено отдельное меню.
Как обстоят дела со связью?
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.
На чем будем передвигаться?
- Удобные сидения
- Вежливый некурящий водитель
- Безопасное вождение
- Комфортный климат-контроль
- Чистый салон
- Питьевая вода каждому
- Приятная музыка
- Остановки по запросу