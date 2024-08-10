Байкальский дзен

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отдохнуть душой и телом? На берегах Байкала царит гармония и безмятежность.

Совершим увлекательное путешествие, в котором посетим уникальные музеи, познакомимся с историей Сибири и байкальской природой, полюбуемся великолепными панорамами озера и проникнемся местным колоритом.

5
1 отзыв
Байкальский дзен
Байкальский дзен
Байкальский дзен
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Байкалом

Вас приветствует окутанная бурятскими легендами Сибирь и таинственный Байкал!

Уже через пару часов вы окажетесь на берегах священного озера.

Но перед этим мы заедем в архитектурно-этнографический музей под открытым небом “Тальцы”, где познакомимся поближе с культурой, историей и бытом первых людей в Прибайкалье.

На огромной территории собрана уникальная коллекция деревянных домов 17-20 века, многие из которых являются подлинными историческими памятниками, бережно перевезёнными в "Тальцы" из зон затопления при строительстве ангарских ГЭС.

Гуляя по музею, вы сможете почувствовать себя посетителем приёмной сибирского воеводы, учеником церковно-приходской школы или крестьянином, вернувшимся домой после тяжелого дня.

Особый интерес вызывают экспозиции, посвященные коренным народам – эвенкам, тофаларам и бурятам.

На обед мы остановимся в ресторане с панорамным видом на Ангару и Шаман-камень.

Следующая остановка – Байкальский лимнологический музей.

Лимнология – наука об озерах.

В музее собран огромный пласт всевозможной информации о Байкале, приведены сравнительные исследования, показаны этапы формирования байкальской рифтовой зоны.

Опытные экскурсоводы посвятят вас в мир байкальской флоры и фауны.

Вы сможете увидеть собственными глазами самых ярких представителей байкальских эндемиков, в том числе байкальскую нерпу, омуля, осетра, хариуса и сига.

В завершении первого дня вас будет ждать сытный ужин в уютном ресторане отеля на берегу. Приятного вечера!

70 км, 8 часов с учетом экскурсий.

Первая встреча с БайкаломПервая встреча с БайкаломПервая встреча с БайкаломПервая встреча с БайкаломПервая встреча с БайкаломПервая встреча с Байкалом
2 день

Бухта Песчаная

Сегодня вас ждет путешествие на быстроходном катере в одно из самых живописных мест на озере Байкал – бухту Песчаную.

Название говорит само за себя – это красивая бухта с длинным песчаным пляжем и кристально чистой бирюзовой водой.

Особенностью данной местности является свой уникальный микроклимат – это одно из самых теплых мест для купания на Байкале.

По соседству с бухтой Песчаной вы найдете не менее живописные бухточки с интересными названиями: Синичка, Бабушка, Внучка, Дедушка.

Прогуляться по этим бухтам не составит труда, ведь тропа проходит по лесу вдоль берега, откуда открываются шикарные панорамы на озеро.

Пообедав в кафе на берегу, можно продолжить исследовать окрестности, например, изучить феномен “ходульных” деревьев.

А можно остаться на пляже и насладиться ласковым байкальским солнцем и купанием в освежающей лазурной воде Байкала.

Вечером вы вернетесь в гостиницу в Листвянке, по пути встретив красивейший закат.

160 км, 7-8 часов с высадкой на берег (из них 4 часа по воде), быстроходный катер.

Бухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта Песчаная
3 день

Свободный день

Сегодняшний день мы специально оставили полностью свободным от экскурсий, чтобы вы смогли в своём темпе, размеренно познакомится с Листвянкой, прогуляться по набережной, зайти на сувенирный рынок.

А представление нерпочек в нерпинарии точно не оставит вас равнодушными!

На берегу вы с легкостью найдете массу водных развлечений и экскурсий, не упустите шанс насладиться отдыхом на 100%.

Обязательно не забудьте попробовать на обед байкальский омуль горячего или холодного копчения, а также взять с собой, чтобы угостить своих близких дома.

Вечером мы заботливо доставим вас в Иркутск.

Если останется время и силы, можете прогуляться по уютным улочкам столицы Восточной Сибири, проникнуться особенной атмосферой старинного сибирского города.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Ольхон

Сегодня наш путь лежит к сердцу Байкала – на остров Ольхон.

Дорога по бескрайним степям, сменяясь сибирской тайгой пролетит незаметно.

Вы не успеете оглянуться, как «большая земля» останется позади, а впереди нас будут ждать неземные, совершенно уникальные пейзажи самого большого острова на Байкале.

Пролив Ольхонские ворота соединяет Малое и Большое море, где мы с вами пройдем на пароме, ощутив первую по- настоящему опьяняющую свежесть байкальского воздуха.

Путь по острову до самого большого населенного пункта – п. Хужир займет около 1 часа на машине.

За это время вы уже проникнетесь особенной атмосферой этого места, а если повезет вы увидите, как облака “ползают” по горам.

Заселившись в гостиницу, мы первым делом отправимся изучать окрестности с сувенирными лавками, магазинчиками, этно-кафе, а самой главной целью на сегодня станет скала Шаманка на мысе Бурхан, где мы встретим закат и проведем обряд поклонения местным духам-хозяевам Ольхона.

Мощная энергетика сакрального мыса ошеломляет и завораживает.

Здесь хочется задержаться подольше и подумать о чём-то своём – пока ваши мысли слышат только местные духи.

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

ОльхонОльхонОльхонОльхон
5 день

Север Ольхона. Мыс Хобой

Если вы ни разу не ездили на УАЗ “Буханка”, то сегодня у вас будет возможность насладиться поездкой на самом популярном автотранспорте на Ольхоне.

Наша экскурсия на северную часть острова пройдет именно на этой машине.

Ольхон – это одна сплошная живописность.

Не объехать все красоты за один день, но мы все-таки попробуем и посетим все самые красивые локации: мыс Саган-Хушун со своими белоснежными скалами, мыс Хобой – самая северная оконечность острова, мыс Шунтэ Левый или по-другому мыс Любви, где загадывают желания одинокие сердца.

Обед – пикник на свежем воздухе станет самым запоминающимся событием дня, ведь состоять он будет из ухи, приготовленной из байкальского омуля.

Вернувшись в Хужир ближе к вечеру, у вас останется время, чтобы исполнить несколько своих “хотелок”: взять напрокат велосипед или квадроцикл, прокатиться на лошадях или попробовать свои силы на сап-борде.

80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.

Север Ольхона. Мыс ХобойСевер Ольхона. Мыс ХобойСевер Ольхона. Мыс ХобойСевер Ольхона. Мыс ХобойСевер Ольхона. Мыс Хобой
6 день

Свободный день

Ольхон – это сакральное и очень энергетически сильное место, поэтому сегодня мы не будем вам мешать экскурсиями, а подарим возможность по-настоящему насладиться единением с природой.

Медитации и духовные практики здесь приобретают особенный смысл и силу, вы можете это почувствовать, просто сидя на берегу озера и прислушиваясь к звукам природы.

Тем, кто предпочитает более активные развлечения можно отправиться на водную или автомобильную прогулку по южным мысам острова.

И не забудьте про русскую баню на берегу озера!

Это отдельный вид удовольствия – после жаркой парной окунуться в бодрящую, живую воду Байкала.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Отъезд

Подходит к концу наше недельное путешествие по берегам священного озера.

После завтрака мы отправляемся в обратный путь в Иркутск.

Уже знакомые пейзажи приобретут особенные, такие родные и близкие очертания, а воспоминания, как байкальские волны, будут накатывать одни за другими, не давая вашей душе оторваться от Байкала ни на миг.

Теперь Байкал навсегда в вашем сердце, и когда вам снова захочется оказаться здесь, мы будем ждать вас с нетерпением, чтобы показать и другие грани великого озера.

До скорых встреч на Байкале!

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтандартКомфорт
Двухместное95 000103 000
Одноместное111 000121 000
  • Стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне;
  • Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне.

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Никола»

2 ночи

На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.

Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»

Гостиница «Крестовая падь»

2 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.

Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»

Гостиница «Конкордия»

3 ночи

Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.

Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.

На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.

Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»Гостиница «Конкордия»

Гостиница «Адмирал»

3 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»

Гостиница «Набаймар»

3 ночи

Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»Гостиница «Набаймар»

Гостиница «Байкал Форест»

1 ночь

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне.

На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»

Гостиница «Иркутск»

1 ночь

Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы на маршруте
  • Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
  • Размещение в гостиницах (стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне)
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида на экскурсиях
  • Питание по программе (завтраки 2-7 день, обеды 1-2, 5 день, ужины 1-2, 4-6 день)
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
  • Билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Улучшенное размещение
  • Сопровождение гидом на трансфере Иркутск - Ольхон - Иркутск и в свободные дни
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно! Паспорт и полис ОМС;
  • кепка или бандана + шапка;
  • легкая шапка;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
  • удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
  • туалетные принадлежности;
  • одежда для города или курорта;

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).

Трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.

На водных экскурсиях – быстроходные катера Yamaha fr-25/26/27.

На экскурсии по Ольхону в 5 день – а/м УАЗ СГР.

Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.
  • Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):
РазмещениеСтандартКомфорт
Двухместное85 500 (скидка 9 500)92 700 (скидка 10 300)
Одноместное99 900 (скидка 11 100)108 900 (скидка 12 100)
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.

Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

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