1 день

Первая встреча с Байкалом

Вас приветствует окутанная бурятскими легендами Сибирь и таинственный Байкал!

Уже через пару часов вы окажетесь на берегах священного озера.

Но перед этим мы заедем в архитектурно-этнографический музей под открытым небом “Тальцы”, где познакомимся поближе с культурой, историей и бытом первых людей в Прибайкалье.

На огромной территории собрана уникальная коллекция деревянных домов 17-20 века, многие из которых являются подлинными историческими памятниками, бережно перевезёнными в "Тальцы" из зон затопления при строительстве ангарских ГЭС.

Гуляя по музею, вы сможете почувствовать себя посетителем приёмной сибирского воеводы, учеником церковно-приходской школы или крестьянином, вернувшимся домой после тяжелого дня.

Особый интерес вызывают экспозиции, посвященные коренным народам – эвенкам, тофаларам и бурятам.

На обед мы остановимся в ресторане с панорамным видом на Ангару и Шаман-камень.

Следующая остановка – Байкальский лимнологический музей.

Лимнология – наука об озерах.

В музее собран огромный пласт всевозможной информации о Байкале, приведены сравнительные исследования, показаны этапы формирования байкальской рифтовой зоны.

Опытные экскурсоводы посвятят вас в мир байкальской флоры и фауны.

Вы сможете увидеть собственными глазами самых ярких представителей байкальских эндемиков, в том числе байкальскую нерпу, омуля, осетра, хариуса и сига.

В завершении первого дня вас будет ждать сытный ужин в уютном ресторане отеля на берегу. Приятного вечера!

70 км, 8 часов с учетом экскурсий.