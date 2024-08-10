Программа тура по дням
Первая встреча с Байкалом
Вас приветствует окутанная бурятскими легендами Сибирь и таинственный Байкал!
Уже через пару часов вы окажетесь на берегах священного озера.
Но перед этим мы заедем в архитектурно-этнографический музей под открытым небом “Тальцы”, где познакомимся поближе с культурой, историей и бытом первых людей в Прибайкалье.
На огромной территории собрана уникальная коллекция деревянных домов 17-20 века, многие из которых являются подлинными историческими памятниками, бережно перевезёнными в "Тальцы" из зон затопления при строительстве ангарских ГЭС.
Гуляя по музею, вы сможете почувствовать себя посетителем приёмной сибирского воеводы, учеником церковно-приходской школы или крестьянином, вернувшимся домой после тяжелого дня.
Особый интерес вызывают экспозиции, посвященные коренным народам – эвенкам, тофаларам и бурятам.
На обед мы остановимся в ресторане с панорамным видом на Ангару и Шаман-камень.
Следующая остановка – Байкальский лимнологический музей.
Лимнология – наука об озерах.
В музее собран огромный пласт всевозможной информации о Байкале, приведены сравнительные исследования, показаны этапы формирования байкальской рифтовой зоны.
Опытные экскурсоводы посвятят вас в мир байкальской флоры и фауны.
Вы сможете увидеть собственными глазами самых ярких представителей байкальских эндемиков, в том числе байкальскую нерпу, омуля, осетра, хариуса и сига.
В завершении первого дня вас будет ждать сытный ужин в уютном ресторане отеля на берегу. Приятного вечера!
70 км, 8 часов с учетом экскурсий.
Бухта Песчаная
Сегодня вас ждет путешествие на быстроходном катере в одно из самых живописных мест на озере Байкал – бухту Песчаную.
Название говорит само за себя – это красивая бухта с длинным песчаным пляжем и кристально чистой бирюзовой водой.
Особенностью данной местности является свой уникальный микроклимат – это одно из самых теплых мест для купания на Байкале.
По соседству с бухтой Песчаной вы найдете не менее живописные бухточки с интересными названиями: Синичка, Бабушка, Внучка, Дедушка.
Прогуляться по этим бухтам не составит труда, ведь тропа проходит по лесу вдоль берега, откуда открываются шикарные панорамы на озеро.
Пообедав в кафе на берегу, можно продолжить исследовать окрестности, например, изучить феномен “ходульных” деревьев.
А можно остаться на пляже и насладиться ласковым байкальским солнцем и купанием в освежающей лазурной воде Байкала.
Вечером вы вернетесь в гостиницу в Листвянке, по пути встретив красивейший закат.
160 км, 7-8 часов с высадкой на берег (из них 4 часа по воде), быстроходный катер.
Свободный день
Сегодняшний день мы специально оставили полностью свободным от экскурсий, чтобы вы смогли в своём темпе, размеренно познакомится с Листвянкой, прогуляться по набережной, зайти на сувенирный рынок.
А представление нерпочек в нерпинарии точно не оставит вас равнодушными!
На берегу вы с легкостью найдете массу водных развлечений и экскурсий, не упустите шанс насладиться отдыхом на 100%.
Обязательно не забудьте попробовать на обед байкальский омуль горячего или холодного копчения, а также взять с собой, чтобы угостить своих близких дома.
Вечером мы заботливо доставим вас в Иркутск.
Если останется время и силы, можете прогуляться по уютным улочкам столицы Восточной Сибири, проникнуться особенной атмосферой старинного сибирского города.
Ольхон
Сегодня наш путь лежит к сердцу Байкала – на остров Ольхон.
Дорога по бескрайним степям, сменяясь сибирской тайгой пролетит незаметно.
Вы не успеете оглянуться, как «большая земля» останется позади, а впереди нас будут ждать неземные, совершенно уникальные пейзажи самого большого острова на Байкале.
Пролив Ольхонские ворота соединяет Малое и Большое море, где мы с вами пройдем на пароме, ощутив первую по- настоящему опьяняющую свежесть байкальского воздуха.
Путь по острову до самого большого населенного пункта – п. Хужир займет около 1 часа на машине.
За это время вы уже проникнетесь особенной атмосферой этого места, а если повезет вы увидите, как облака “ползают” по горам.
Заселившись в гостиницу, мы первым делом отправимся изучать окрестности с сувенирными лавками, магазинчиками, этно-кафе, а самой главной целью на сегодня станет скала Шаманка на мысе Бурхан, где мы встретим закат и проведем обряд поклонения местным духам-хозяевам Ольхона.
Мощная энергетика сакрального мыса ошеломляет и завораживает.
Здесь хочется задержаться подольше и подумать о чём-то своём – пока ваши мысли слышат только местные духи.
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Север Ольхона. Мыс Хобой
Если вы ни разу не ездили на УАЗ “Буханка”, то сегодня у вас будет возможность насладиться поездкой на самом популярном автотранспорте на Ольхоне.
Наша экскурсия на северную часть острова пройдет именно на этой машине.
Ольхон – это одна сплошная живописность.
Не объехать все красоты за один день, но мы все-таки попробуем и посетим все самые красивые локации: мыс Саган-Хушун со своими белоснежными скалами, мыс Хобой – самая северная оконечность острова, мыс Шунтэ Левый или по-другому мыс Любви, где загадывают желания одинокие сердца.
Обед – пикник на свежем воздухе станет самым запоминающимся событием дня, ведь состоять он будет из ухи, приготовленной из байкальского омуля.
Вернувшись в Хужир ближе к вечеру, у вас останется время, чтобы исполнить несколько своих “хотелок”: взять напрокат велосипед или квадроцикл, прокатиться на лошадях или попробовать свои силы на сап-борде.
80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.
Свободный день
Ольхон – это сакральное и очень энергетически сильное место, поэтому сегодня мы не будем вам мешать экскурсиями, а подарим возможность по-настоящему насладиться единением с природой.
Медитации и духовные практики здесь приобретают особенный смысл и силу, вы можете это почувствовать, просто сидя на берегу озера и прислушиваясь к звукам природы.
Тем, кто предпочитает более активные развлечения можно отправиться на водную или автомобильную прогулку по южным мысам острова.
И не забудьте про русскую баню на берегу озера!
Это отдельный вид удовольствия – после жаркой парной окунуться в бодрящую, живую воду Байкала.
Отъезд
Подходит к концу наше недельное путешествие по берегам священного озера.
После завтрака мы отправляемся в обратный путь в Иркутск.
Уже знакомые пейзажи приобретут особенные, такие родные и близкие очертания, а воспоминания, как байкальские волны, будут накатывать одни за другими, не давая вашей душе оторваться от Байкала ни на миг.
Теперь Байкал навсегда в вашем сердце, и когда вам снова захочется оказаться здесь, мы будем ждать вас с нетерпением, чтобы показать и другие грани великого озера.
До скорых встреч на Байкале!
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|95 000
|103 000
|Одноместное
|111 000
|121 000
- Стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне;
- Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне.
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Конкордия»
Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.
Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.
На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.
Гостиница «Адмирал»
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
Гостиница «Набаймар»
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
- Размещение в гостиницах (стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне)
- Экскурсии по программе
- Услуги гида на экскурсиях
- Питание по программе (завтраки 2-7 день, обеды 1-2, 5 день, ужины 1-2, 4-6 день)
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Улучшенное размещение
- Сопровождение гидом на трансфере Иркутск - Ольхон - Иркутск и в свободные дни
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
Трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.
На водных экскурсиях – быстроходные катера Yamaha fr-25/26/27.
На экскурсии по Ольхону в 5 день – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
- Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|85 500 (скидка 9 500)
|92 700 (скидка 10 300)
|Одноместное
|99 900 (скидка 11 100)
|108 900 (скидка 12 100)
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.
Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.