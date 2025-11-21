1 день

Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"

Встреча в аэропорту пройдёт до 9:30 утра (при необходимости мы заберём вас из гостиницы).

А после – мы сразу отправляемся в путь.

Перед заселением в комфортный отель на берегу Байкала вас ждёт насыщенная экскурсионная программа!

Для начала мы посетим музей деревянного зодчества "Тальцы".

Сибирь неспроста славится своей деревянной архитектурой, ведь именно в этих суровых краях сохранилось наибольшее количество традиционных строений из дерева.

На территории этнографического музей собраны десятки исторических объектов, вывезенных из разных уголков Прибайкалья.

Это крестьянские избы, бурятские юрты, административные здания.

Особого внимания заслуживает Спасская башня Илимского острога, которая ведёт свою историю с 1667 года.

Во время прогулки по территории музея вы буквально пройдёте путь в несколько веков – от начала освоения Сибири до первой половины 20 века.

Почти во все здания музея можно зайти, и это стоит сделать, ведь в них до мелочей восстановлена первозданная обстановка, демонстрирующая быт и культуру сибирских жителей в разные исторические периоды.

Мы гарантируем, что сегодня вы унесёте с собой целую коллекцию интересных историй и удивительных фактов, о существовании которых вы даже не подозревали.

На обед мы заглянем в Трактир, где можно насладиться блюдами сибирской кухни и перевести дух в уютной обстановке.

А после предлагаем вам посетить местную ярмарку, познакомиться с изделиями местных мастеров, натуральной косметикой из таёжных трав и необычными сладостями из даров леса.

Если вы хотели привезти из путешествия необычные сувениры, это именно то, что вам нужно.

Проникнувшись неповторимой атмосферой музея на все 100, мы двигаемся дальше. Вас ждёт погружение в удивительный и таинственный мир Байкала.

А состоится оно в стенах Байкальского лимнологического музея.

Богатая экспозиция, полностью посвящённая самому глубокому озеру планеты, раскрывает его особенности со всех возможных сторон.

Вы узнаете, в результате каких природных процессов образовался Байкал, какие растения и живые организмы обитают в самом водоёме и на его берегах, и сколько среди них уникальных видов.

Мы посетим зал микроскопов, где вы понаблюдаете за мельчайшими жителями озера: микроскопическими водорослями, инфузориями, рачками и насекомыми, а также рассмотрите под большим увеличением байкальский песок, который состоит из мельчайших самоцветов.

А "гвоздём программы" станет экскурсия в зал аквариумов.

Здесь вы увидите вживую легендарного байкальского омуля, вальяжных осетров, огромных тайменей и очаровательных байкальских нерп, которым не терпится пообщаться с гостями музея.

Завершится наша сегодняшняя экскурсионная программа подъёмом на обзорную площадку "Камень Черского".

С неё открывается панорамный вид на исток Ангары, Шаман-Камень и далёкие горы на горизонте.

А после вас ждёт заселение в гостиницу на берегу Байкала, сытный ужин и заслуженный отдых.

Питание включено: обед, ужин.

