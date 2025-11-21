Ледовые путешествия на аэролодке, снегоходы, собачьи упряжки, туры по местам силы – выбор развлечений весьма разнообразен.
Программа тура по дням
Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"
Встреча в аэропорту пройдёт до 9:30 утра (при необходимости мы заберём вас из гостиницы).
А после – мы сразу отправляемся в путь.
Перед заселением в комфортный отель на берегу Байкала вас ждёт насыщенная экскурсионная программа!
Для начала мы посетим музей деревянного зодчества "Тальцы".
Сибирь неспроста славится своей деревянной архитектурой, ведь именно в этих суровых краях сохранилось наибольшее количество традиционных строений из дерева.
На территории этнографического музей собраны десятки исторических объектов, вывезенных из разных уголков Прибайкалья.
Это крестьянские избы, бурятские юрты, административные здания.
Особого внимания заслуживает Спасская башня Илимского острога, которая ведёт свою историю с 1667 года.
Во время прогулки по территории музея вы буквально пройдёте путь в несколько веков – от начала освоения Сибири до первой половины 20 века.
Почти во все здания музея можно зайти, и это стоит сделать, ведь в них до мелочей восстановлена первозданная обстановка, демонстрирующая быт и культуру сибирских жителей в разные исторические периоды.
Мы гарантируем, что сегодня вы унесёте с собой целую коллекцию интересных историй и удивительных фактов, о существовании которых вы даже не подозревали.
На обед мы заглянем в Трактир, где можно насладиться блюдами сибирской кухни и перевести дух в уютной обстановке.
А после предлагаем вам посетить местную ярмарку, познакомиться с изделиями местных мастеров, натуральной косметикой из таёжных трав и необычными сладостями из даров леса.
Если вы хотели привезти из путешествия необычные сувениры, это именно то, что вам нужно.
Проникнувшись неповторимой атмосферой музея на все 100, мы двигаемся дальше. Вас ждёт погружение в удивительный и таинственный мир Байкала.
А состоится оно в стенах Байкальского лимнологического музея.
Богатая экспозиция, полностью посвящённая самому глубокому озеру планеты, раскрывает его особенности со всех возможных сторон.
Вы узнаете, в результате каких природных процессов образовался Байкал, какие растения и живые организмы обитают в самом водоёме и на его берегах, и сколько среди них уникальных видов.
Мы посетим зал микроскопов, где вы понаблюдаете за мельчайшими жителями озера: микроскопическими водорослями, инфузориями, рачками и насекомыми, а также рассмотрите под большим увеличением байкальский песок, который состоит из мельчайших самоцветов.
А "гвоздём программы" станет экскурсия в зал аквариумов.
Здесь вы увидите вживую легендарного байкальского омуля, вальяжных осетров, огромных тайменей и очаровательных байкальских нерп, которым не терпится пообщаться с гостями музея.
Завершится наша сегодняшняя экскурсионная программа подъёмом на обзорную площадку "Камень Черского".
С неё открывается панорамный вид на исток Ангары, Шаман-Камень и далёкие горы на горизонте.
А после вас ждёт заселение в гостиницу на берегу Байкала, сытный ужин и заслуженный отдых.
Питание включено: обед, ужин.
Бухта Песчаная на «хивусе»
Сегодняшний день вы посвятите изучению байкальского льда, ведь вас ждёт путешествие в бухту Песчаную.
Ледовые поля, изрезанные трещинами, и космические пузырьки, застывшие в холодном зеркале Байкала, поразят ваше воображение и подарят множество удачных кадров.
Перемещаться по льду вы будете на хивусе – судне на воздушной подушке.
А вечером вас ждёт трансфер в Иркутск и заселение в гостиницу в исторической части города.
Питание включено: завтрак, обед.
Остров Ольхон
Первая часть вашего путешествия подходит к концу, и наступает самый волнительный момент.
Ведь сегодня вы отправляетесь к самому сердцу Байкала – о. Ольхон.
Дорога до острова займёт примерно 6 часов, и за это время вы успеете увидеть, как городские пейзажи постепенно сменяются сельскими, им на смену приходит неприступная тайга, а за ней – бескрайние степи, напоминающие монгольские.
Остановившись на обед в кафебурятской кухни, вы сможете оценить традиционные блюда коренных народов: наваристый бухлёр, аппетитный сагудай из байкальского омуля, пельмени по-таёжному, сочные буузы с рубленым мясом (не входит в стоимость).
Меню настолько соблазнительное, что сделать выбор бывает очень сложно.
По прибытии на остров вы заселитесь в уютную гостиницу, где сможете отдохнуть после долгой дороги.
Питание включено: завтрак, ужин.
Экскурсия по северной части Ольхона
После завтрака в гостинице вы отправляетесь исследовать остров.
И сегодня вам предстоит изучить северные мысы Ольхона.
Неприступные скалы, охраняющие ольхонские бухты, похожи на древние каменные изваяния.
В их очертаниях можно угадать человеческие фигуры и лица.
Каждая живая скала здесь имеет свою историю: Три Брата, обречённые шаманом нести свой вечный караул у подножия мыса Саган-Хушун, нависшая над водой Дева, превращённая богами в камень в наказание за жадность.
Стоит только проявить немного фантазии, и легенды оживут на ваших глазах.
Знакомство с ольхонскими святынями завершится горячим обедом на свежем воздухе.
А ближе к вечеру вы вернётесь в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Отъезд
Ваш отпуск на Байкале подходит к концу, но мы уверены, что впечатления от поездки останутся с вами надолго.
После завтрака вас ждёт трансфер в Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- эконом: благоустроенные номера в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер на Ольхоне;
- стандарт: благоустроенные номера в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Эконом
|82 500
|94 500
|Стандарт
|88 000
|101 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Иркутск» (эконом) или аналогичная
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Гостиница «Байкал Форест» (стандарт) или аналогичная
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Набаймар» (стандарт) или аналогичная
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостиница «Адмирал» (комфорт) или аналогичная
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Иркутск - Листвянка - Иркутск
- Трансфер Иркутск - Хужир (о. Ольхон) - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
- Размещение в гостиницах (стандарт - благоустроенные номера в Листвянке и Иркутске, полублагоустроенный номер на Ольхоне комфорт - благоустроенные номера)
- Услуги гида на экскурсиях
- Билеты в музеи
- Экскурсия Тальцы - Байкальский музей - Камень Черского
- Экскурсия по северным мысам Ольхона (а/м УАЗ)
- Экскурсия в бухту Песчаную
- Питание по программе
- Рекреационные сборы нац. парков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Питание, не включенное в программу
- Гостиница в Иркутске
- Переправа МРС - Ольхон - МРС на хивусе (600 руб. /чел. в одну сторону) до открытия ледовой дороги
- Дополнительные экскурсии и развлечения дни тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.
Есть ли скидки в туре?
- Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
- Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
- Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)