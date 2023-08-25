Байкальское очарование
В рамках тура вы увидите два берега Байкала, побываете в самых популярных и излюбленных у туристов местах.
Посетите увлекательные экскурсии, прикоснётесь к истории Иркутска, впитаете энергетику священных мест и почувствуете прилив сил по завершении путешествия!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - остров Ольхон
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение.
Свободное время.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на мыс Хобой
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Отдых. Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху на пляже.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу. Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск. Завтра вас ждет знакомство с другим берегом Байкала!
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, обед по дороге в Иркутск.
Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.
Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы», узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.
Также посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьёзными научными исследованиями.
Завершится этот день возвращением в Иркутск и заселением в гостиницу.
Завтра вы поближе познакомитесь с городом.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия в Тальцы, услуга гида, проживание.
Обзорная экскурсия по Иркутску
Обзорная экскурсия по Иркутску.
Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога. Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду — это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид — знаток истории города — поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
Вечером у вас останется время для прогулок, покупки памятных сувениров – в центре города большое количество сувенирных лавок и магазинов.
На этом программа вашего тура завершается.
Рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 13:00 - 14:00.
Включено в стоимость: завтрак, экскурсия, услуги гида.
Проживание
Во время тура мы будем останавливаться в г. Иркутск и на о. Ольхон.
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
- Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|53 000
|65 000
|88 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|9 000
|16 000
|30 000
Варианты проживания
Хостел "Браво", Отель "Сити Парк"
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Отель "Матрёшка", ГК "Ангара"
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Отель "Кортъярд Марриот", Отель "Байкал Форест"
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
БО "Шаманка", ГК "Адмирал"
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон"
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Вилла "Малина", ТК "Сарайский"
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (обед по дороге на Ольхон, обед по дороге в Иркутск, обед-пикник на мысе Хобой, 4 завтрака)
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание, согласно выбранному варианту
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж, д билеты к месту начала тура
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
Будет ли мобильная связь во время тура?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Важно!
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
- повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
- кормление диких животных;
- разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
- использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
- использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
- завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Какие организационные особенности тура?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
- Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 14:00. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
- В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
- Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
- Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".