2 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых. Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху на пляже.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.