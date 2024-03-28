Чудеса зимнего Байкала
Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.
Также посмотрите ледовые гроты и пещеры: сотни ледяных игл, скалы, покрытые льдом, лучи солнца, отражающиеся от Байкальского хрусталя, испытаете наслаждение от гуляния по льду Байкала и невероятных снимков этого чуда света.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия по Иркутску. Музей «Тальцы». Листвянка
Встреча проходит в 2 этапа:
- в аэропорту 8-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой «Чудеса зимнего Байкала ICE»);
- на ж/д вокзале 9-9:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала).
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.
Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.
Церкви, особняки, старинные дома.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров.
Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
В трактире на территории музея нас ждет обед.
Затем мы продолжаем путь в Листвянку.
Сделаем остановку на истоке Ангары, единственной реки которая вытекает из Байкала, увидим Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
После заселение в гостиницу, свободное время.
Ужин самостоятельно (в поселке Листвянка большое разнообразие кафе и ресторанов).
Музей Байкала. Камень Черского
Завтрак.
После завтрака вас ждет экскурсия в музей Байкала.
Музей познакомит с историей освоения Байкала, его природными особенностями, здесь вас ждет встреча с удивительными обитателями озера: омуль, хариус, осетр, гамарусы, бычки, губка, байкальская нерпа и многих других представителей озера Байкал увидите вы в аквариумах музея.
После посещения глубин Байкала поднимемся повыше, Вас ждет подъем на кресельном подъемнике на камень Черского.
Откуда со смотровой площадки открывается вид на незамерзающий исток Ангары и Байкал.
После экскурсии свободное время.
Вы можете прогуляться по Листвянке, посетить рыбный рынок и сувенирные ряды – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.
Обед, ужин самостоятельно.
Питание: завтрак. Гид: да.
Листвянка - остров Ольхон на Хивусе - 180 км по льду Байкала
Ранний завтрак.
Экспедиция – переход на хивусе (судно на воздушной полушке) вдоль западного берега Байкала: Листвянка – Большое Голоустное - Песчанка (остановка, пикник на льду Байкала) пролив Ольхонские ворота – Малое Море – остров Ольхон – отель.
Целодневный переход с остановками, преодолениями торосов, пикником на льду.
Байкальский лед – одна из главных зимних достопримечательностей озера.
Кажется, что под ногами нет и полуметра воды, хотя глубина может достигать 20 и даже 40 метров.
Мы увидим пузыри – байкальский космос и ледяные торосы.
Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них, понимаешь какая мощь и сила в Байкале.
Они поражают своей прозрачностью, видимость через них такая же, как через стекло.
Размещение на острове Ольхон в благоустроенном номере.
Свободное время.
Ужин самостоятельно (на острове Ольхон большое разнообразие кафе и ресторанов).
Питание: завтрак, обед-пикник. Гид: да.
Автомобильная экскурсия на самый северный мыс острова Ольхон
Завтрак.
Сегодня нас ждет одна из самых интересных, удивительных и популярных экскурсий на Байкале – экскурсия на мыс Хобой!
Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила.
У вас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию.
В пути будет несколько остановок, во время которых вы увидите ледовые гроты, наплески, сокуи – это причудливой формы ледяные наплески, высотой в несколько метров, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками, а также Байкальские торосы и голубые льды.
Увидим байкальские ледовые просторы – то зачем тысячи людей едут каждый год на Байкал!
Обед – пикник на свежем воздухе, во время которого Вы попробуете уху из байкальской рыбы и поцелуй с Байкалом!
Возвращение в гостиницу.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан, скала Шаманка.
Скала Шаманка – это одна из девяти святынь Азии.
Вы, конечно же, видели на фотографиях Байкала.
Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой.
Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Загадываем самое заветное желание, после свободное время для прогулок по побережью и льду Байкала.
Можно покататься на коньках (прокат оплачивается отдельно), прогуляться в соседние бухты, осмотреть окрестности, прибрежные камни и скалы, покрытые льдом.
Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед-пикник. Гид: да.
Автомобильная экскурсия на остров Огой
Завтрак.
Автомобильная экскурсия на остров Огой.
Остров Огой – самый крупный из островов пролива Малое море.
Ступа, возведенная на острове, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется.
Самые ревностные верующие пытаются обойти святыни 108 раз, считается, что это гарантирует очищение и освобождение.
Обходим вокруг ступы хотя бы 3 раза.
После сделаем остановку у южной оконечности острова Огой.
С недавних пор остров Огой стал известен благодаря скале «Дракон».
Эта скала самая узнаваемая на зимнем Байкале.
Вдающаяся в лед остроконечная скала, действительно выглядит очень эффектно, а сколько можно возле нее сделать интересных фотографий, не перечесть.
После прогулки, возвращаемся в отель.
Обед, ужин самостоятельно в кафе на о. Ольхон.
Питание: завтрак. Гид: да.
Дорога в Иркутск. Тажеранская степь
Завтрак, выселение из номеров.
Трансфер в Иркутск 290 км.
По дороге, Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Сделаем остановку на интересный памятник который установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
А также на подъезде к поселку Еланцы, в степи сделаем остановку возле бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
По пути будет остановка в кафе (обед самостоятельно).
Прибытие в Иркутск, заселение в гостиницу свободное время.
Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак.
Отъезд
Завтрак.
Окончание программы.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске, в Листвянке и на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|73 900
|100 350
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе
- Проживание в благоустроенных номерах по маршруту
- Питание, указанное в программе:1 день: завтрак, обед2 день: завтрак3 день: завтрак, обед-пикник4 день: завтрак, обед-пикник5-7 день: завтрак
- 1 день: завтрак, обед
- 2 день: завтрак
- 3 день: завтрак, обед-пикник
- 4 день: завтрак, обед-пикник
- 5-7 день: завтрак
- Входные билеты музей Байкала, музей «Тальцы», канатный кресельный подъемник на камень Черского, Прибайкальский национальный парк
- Автомобильный тур мыс остров Огой
- Автомобильный тур мыс Хобой
- Тур на хивусе Листвянка - Песчанка (остановка, пикник) - Большое Голоустное - пролив Ольхонские ворота - о. Ольхон - турбаза
- Обзорная экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.