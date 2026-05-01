4 день

Прибытие. Малое море. Панорамы Байкала и бухта Змеиная

08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).

09:30-10:30 Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и отправляемся на первое знакомство с Байкалом.

10:30-14:30 Предстоит дорога длиной в 250 км, едем в самую центральную часть озера – на Малое море.

Нарин Далай – так звучит по-бурятски название этого пролива, что означает: Узкое море.

Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон.

Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.

Здесь можно увидеть все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга… во время наших экскурсий.

Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.

Вода в бухтах очень хорошо прогревается и летом можно купаться.

Дорога до места займет около 4 часов, Вы увидите: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

В пути будет несколько остановок, во время которых Вы познакомитесь с бурятскими традициями, узнаете про шаманизм, повяжете ленточку и побурханите, увидите памятник Орлу – покровителю Тажеранских степей, тотемной птице местного народа, прочтете слова знаменитой песни и увидите самого Бродягу, увековеченного в бронзе на смотровой площадке на живописный Куркутский залив.

14:30 Прибытие в отель и заселение.

14:30 Обед.

После обеда автомобильная экскурсия.

Панорамы Байкала и бухта Змеиная.

Экскурсия начинается от отеля по направлению к «Большому морю» – открытому Байкалу.

Дорога проходит по Тажеранской степи – Тажеранские степи – уникальный реликтовый природный комплекс, возраст которого более 400 млн. лет. Нереальные пейзажи напоминают картинки луны.

А если рассматривать более реальные ассоциацию, то эту территорию сравнивают со степными просторами Монголии.

Это царство степей, обрамленное с одной стороны горной тайгой Приморского хребта, а с другой стороны – прозрачными водами Байкала.

Слово "тажеран" в переводе с бурятского означает “место летней кочевки”.

Первым объектом посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и Лазурную бухту.

Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.

Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное место, “спрятанное” среди степей в разломе сопки.

Вода тут обычно прохладная, но можно и искупаться.

Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото, дышим Байкальским воздухом, слушаем шумн волн, заряжаемся энергией и возвращаемся обратно.

Ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160