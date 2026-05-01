Программа тура по дням
Отправление поезда
15:29 Отправление поезда из Перми.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Прибытие. Малое море. Панорамы Байкала и бухта Змеиная
08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).
09:30-10:30 Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и отправляемся на первое знакомство с Байкалом.
10:30-14:30 Предстоит дорога длиной в 250 км, едем в самую центральную часть озера – на Малое море.
Нарин Далай – так звучит по-бурятски название этого пролива, что означает: Узкое море.
Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Здесь можно увидеть все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга… во время наших экскурсий.
Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.
Вода в бухтах очень хорошо прогревается и летом можно купаться.
Дорога до места займет около 4 часов, Вы увидите: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
В пути будет несколько остановок, во время которых Вы познакомитесь с бурятскими традициями, узнаете про шаманизм, повяжете ленточку и побурханите, увидите памятник Орлу – покровителю Тажеранских степей, тотемной птице местного народа, прочтете слова знаменитой песни и увидите самого Бродягу, увековеченного в бронзе на смотровой площадке на живописный Куркутский залив.
14:30 Прибытие в отель и заселение.
14:30 Обед.
После обеда автомобильная экскурсия.
Панорамы Байкала и бухта Змеиная.
Экскурсия начинается от отеля по направлению к «Большому морю» – открытому Байкалу.
Дорога проходит по Тажеранской степи – Тажеранские степи – уникальный реликтовый природный комплекс, возраст которого более 400 млн. лет. Нереальные пейзажи напоминают картинки луны.
А если рассматривать более реальные ассоциацию, то эту территорию сравнивают со степными просторами Монголии.
Это царство степей, обрамленное с одной стороны горной тайгой Приморского хребта, а с другой стороны – прозрачными водами Байкала.
Слово "тажеран" в переводе с бурятского означает “место летней кочевки”.
Первым объектом посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и Лазурную бухту.
Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.
Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное место, “спрятанное” среди степей в разломе сопки.
Вода тут обычно прохладная, но можно и искупаться.
Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото, дышим Байкальским воздухом, слушаем шумн волн, заряжаемся энергией и возвращаемся обратно.
Ужин.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак, обед и ужин в отеле.
Свободное время на Байкале.
Предлагаем Вам погулять по побережью, подышать чистым Байкальским воздухом с неповторимыми нотками разнотравья, позагорать и покупаться, возможно посетить баню-парилку прямо на берегу, или присоединиться к одной из дополнительных экскурсий (оплачиваются на месте гиду, стоимость уточнять в туре).
Целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.
И, конечно же, посетим самые значимые места острова: Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. Урочище Песчаное («миниатюра» известной Бухты Песчаная). На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях. Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.
Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
Обед – настоящий пикник на свежем воздухе.
После обеда заедем еще в одно примечательное место, здесь в 2018 году была установлена скульптура «Отец Байкала» или «Хранитель Байкала».
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов).
Огой – одно из мест силы на Байкале, самый большой остров Малого моря.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 3 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.
Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
Сарминское ущелье.
Сарминское ущелье – одно из легендарных мест Байкала. Сарма – самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца.
Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.
За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога – это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
По Тажеранам к Анге.
В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь.
От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются.
Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия.
Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.
Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.
Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд.
Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте.
В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней.
История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
Прощание с Байкалом. Переезд в Иркутск. Обзорная экскурсия
Завтрак.
Свободное время (его также можно использовать для посещения экскурсий, которые Вы не успели посетить в предыдущий день тура или прогуляться по берегу Байкала).
Освобождение номеров до 12:00.
Обед.
Групповой трансфер в Иркутск (ориентировочное время выезда 14-15:00).
По пути при въезде в Иркутск посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.
Вечерняя экскурсия по городу:
Иркутск – исторически столица Восточной Сибири, город купцов и декабристов, пересечения торговых путей, стратегический пункт между Востоком и Западом.
Иркутск основан в 1661 году служивыми казаками Яковом Похабовым как деревянная крепость на месте слияния рек Ангары и Иркута.
Город назван по реке Иркут.
Экскурсия познакомит с ключевыми достопримечательностями: Вечным огнем, Польским костелом, Спасской церковью, Собором Богоявления, сквером им. Кирова, Казанским собором, Лингвистическим университетом, Знаменским монастырём с могилами декабристов, памятником адмиралу Колчаку, улицей Карла Маркса, купеческими особняками, театром им. Охлопкова, набережной Ангары с памятниками и музеями, а также прогулкой по атмосферному деревянному району 130-го квартала.
После экскурсии заселение в гостиницу.
Свободное время. Отправление домой
Завтрак в отеле, выселение до 12:00, трансфер на ЖД вокзал.
16:00 Отправление поезда в Пермь.
Ожидание отправления поезда на вокзале.
Есть возможность оставить вещи в камере хранения на ЖД вокзале и отправиться в центр города.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Возвращение домой
05:27 Прибытие в Пермь.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и проезд в поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|78 100
|93 900
Варианты проживания
Гостиница «Яковлевъ»
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.
Гостиница «Лазурный Берег»
Гостиничный комплекс «Лазурный берег» 3* расположен в живописном районе недалеко от центра Иркутска, всего в 4 километрах от аэропорта и в 12 километрах от железнодорожного вокзала. Вблизи находится выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», что делает отель удобным выбором как для деловых поездок, так и для отдыха. К услугам гостей — 65 уютных номеров различных категорий, ресторан, сауна, хаммам, бесплатная парковка и Wi-Fi, услуги бизнес-центра, прачечная, камера хранения.
Загородный отель «Наратэй»
Загородный отель «Наратэй» территориально находится в Ольхонском районе Иркутской области недалеко от знаменитого озера Байкал.
Для проживания подготовлены уютные и комфортабельные номера, которые укомплектованы всем необходимым, включая удобную кровать, затемненные шторы, мебель для хранения вещей, телевизор.
На территории работает круглогодичный ресторан и летняя столовая, где вы сможете вкусно и сытно поесть и отлично провести время.
Загородный отель «Ветер Странствий»
На территории отеля есть открытый бассейн с подогревом для взрослых и открытый бассейн для взрослых и детей. Разнообразные развлечения: спортивный комплекс с теннисным кортом, прокат квадроциклов и велосипедов, тир, детский автодром, кинотеатр под открытым небом, верёвочный парк и канатный парк.
Для детей есть игровая комната с двухуровневым лабиринтом и игрушками, а также площадки для волейбола, настольного тенниса и мини-футбола.
Есть мангальные площадки и беседки с бесплатными шампурами и решётками, баня с парной, комнатой отдыха и душевой кабиной.
Работает круглосуточная стойка регистрации, есть прачечная и банкетный зал. Предусмотрена бесплатная охраняемая парковка.
Гостевой дом «Эльдорадо»
База отдыха “Эльдорадо” располагается на берегу Малого моря, в пос. Сахюрта Иркутской области. К услугам гостей сауна и частный пляж. Отдыхающим предлагается размещение в новых и уютных деревянных домиках со всеми удобствами. Из некоторых номеров есть выход на большую веранду с панорамными окнами, из которых открывается незабываемый вид на Байкал или горы.
Постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
Расстояние до ж/д вокзала составляет 252 км, а до аэропорта, который располагается в г. Иркутск, 255 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- ЖД билеты Пермь - Иркутск - Пермь
- Проживание в г. Иркутск - 1 ночь
- Проживание на базе отдыха на побережье, благоустроенный номер - 2 ночи
- Питание - 4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер Иркутск - Малое море - Иркутск
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов - 2 300 руб
- При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата: Пермь - Иркутск - нижнее место 11 200 руб. Пермь - Иркутск - верхнее место 7 700 руб. Иркутск - Пермь - нижнее место 14 500 руб. Иркутск - Пермь - верхнее место 9 900 руб. (наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание,питьевую воду;
- кружку;столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода,перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
Скидка в вагонах ПЛАЦКАРТ:
- дети 0-4 года – 19 000 руб.;
- дети 5-9 лет – 12 000 руб.;
- дети 10-17 лет – 9 500 руб.;
Какие необходимы документы для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис
Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."
ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.
Показываем паспорт\свидетельство о рождении.
Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
Памятка также будет отправлена на почту.
Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.
Как организовано питание?
В стоимость включено:
- 4 завтрака;
- 3 обеда;
- 2 ужина;
Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.
Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.
В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Как организован железнодорожный проезд?
Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.
Просьба – в момент заведения заявки проверять данные туристов.
Время выезда поезда может поменяться.
Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления.
Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1-2 дня до отправления тура на почту.
Благодарим за понимание.
Посадка туристов может быть произведена на станции КУНГУР, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ, а также на станциях БАЛЕЗИНО, ГЛАЗОВ.
Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур, Екатеринбург и Тюмень уточняйте в заявках.
Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов – 2 300 руб. При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
