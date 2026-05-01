Комфортабельный транспорт, камерная группа, нетуристические локации и уникальное разнообразие байкальских деликатесов. Тур проводится под индивидуальный запрос для группы от 2 до 8 человек.
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в аэропорту Иркутска.
Обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири, посещение основных достопримечательностей города.
Обед в аутентичном ресторане байкальской кухни.
Переезд в Листвянку.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень — исток реки Ангары.
Размещение в отеле.
Вечером можно прогуляться по местному рынку с байкальскими деликатесами или мы поможем забронировать ресторан для приятного и вкусного вечера.
Дополнительно можно прокатиться летом на катере, а зимой на упряжках с ездовыми собаками.
Питание включено: завтрак, обед.
Джип-экспедиция к Малому Морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-класс
Завтрак в отеле.
Отправление к Малому Морю Байкала (акватория острова Ольхон) на джипе с водителем-гидом.
По пути — посещение бурятского этнопарка, обед в юрте с развлекательной национальной программой.
Мастер-класс по приготовлению бууз, знакомство с бурятской кухней.
Прибытие на Ольхон (или на берег Малого Моря напротив Ольхона), размещение на турбазе, ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Тажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухня
Отправление в Иркутск на джипе.
Именно за счет джипа переезд не просто по трассе, но и по уникальным Тажеранским степям — природному комплексу, который расположен между Приморским хребтом и Байкалом.
Посещение самых живописных бухт, смотровые площадки (точные локации зависят от погоды и ледовой обстановки).
Древнейшие наскальные рисунки каменного века (петроглифы).
Посещение мраморного карьера.
Обед с живописным видом и блюдами традиционной кухни.
Прибытие в Иркутск вечером.
Питание включено: завтрак, обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера индивидуальной группы, руб:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|Стоимость тура за 1 человека:
|105 000
|72 500
|76 400
|69 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Байкальский кедр»
Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.
В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.
Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.
Отель «Крестовая Падь»
Отель «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Загородный отель «Наратэй»
Загородный отель «Наратэй» территориально находится в Ольхонском районе Иркутской области недалеко от знаменитого озера Байкал.
Для проживания подготовлены уютные и комфортабельные номера, которые укомплектованы всем необходимым, включая удобную кровать, затемненные шторы, мебель для хранения вещей, телевизор.
На территории работает круглогодичный ресторан и летняя столовая, где вы сможете вкусно и сытно поесть и отлично провести время.
База отдыха «Усадьба Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 – неблагоустроенный.
- вместимость: 13 человек;
- первый этаж с общей верандой – cтоловая;
- второй этаж с балконом;
- количество комнат 3;
- спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);
Первый этаж с общей верандой;
- количество комнат – 7;
- спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
- количество комнат – 7;
- спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- детская площадка бесплатно;
- парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной цене
- Питание по программе
- Трансферы и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.