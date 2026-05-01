Гостеприимный Байкал. Индивидуальный гастро-тур

Гастрономический тур на Байкал для индивидуальной группы.

Комфортабельный транспорт, камерная группа, нетуристические локации и уникальное разнообразие байкальских деликатесов. Тур проводится под индивидуальный запрос для группы от 2 до 8 человек.
Гостеприимный Байкал. Индивидуальный гастро-тур
Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в аэропорту Иркутска.

Обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири, посещение основных достопримечательностей города.

Обед в аутентичном ресторане байкальской кухни.

Переезд в Листвянку.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень — исток реки Ангары.

Размещение в отеле.

Вечером можно прогуляться по местному рынку с байкальскими деликатесами или мы поможем забронировать ресторан для приятного и вкусного вечера.

Дополнительно можно прокатиться летом на катере, а зимой на упряжках с ездовыми собаками.

Питание включено: завтрак, обед.

2 день

Джип-экспедиция к Малому Морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-класс

Завтрак в отеле.

Отправление к Малому Морю Байкала (акватория острова Ольхон) на джипе с водителем-гидом.

По пути — посещение бурятского этнопарка, обед в юрте с развлекательной национальной программой.

Мастер-класс по приготовлению бууз, знакомство с бурятской кухней.

Прибытие на Ольхон (или на берег Малого Моря напротив Ольхона), размещение на турбазе, ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

3 день

Тажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухня

Отправление в Иркутск на джипе.

Именно за счет джипа переезд не просто по трассе, но и по уникальным Тажеранским степям — природному комплексу, который расположен между Приморским хребтом и Байкалом.

Посещение самых живописных бухт, смотровые площадки (точные локации зависят от погоды и ледовой обстановки).

Древнейшие наскальные рисунки каменного века (петроглифы).

Посещение мраморного карьера.

Обед с живописным видом и блюдами традиционной кухни.

Прибытие в Иркутск вечером.

Питание включено: завтрак, обед.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера индивидуальной группы, руб:

Количество человек в группе:2468
Стоимость тура за 1 человека:105 00072 50076 40069 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Байкальский кедр»

1 ночь

Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.

В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.

Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.

Отель «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Загородный отель «Наратэй»

1 ночь

Загородный отель «Наратэй» территориально находится в Ольхонском районе Иркутской области недалеко от знаменитого озера Байкал.

Для проживания подготовлены уютные и комфортабельные номера, которые укомплектованы всем необходимым, включая удобную кровать, затемненные шторы, мебель для хранения вещей, телевизор.

На территории работает круглогодичный ресторан и летняя столовая, где вы сможете вкусно и сытно поесть и отлично провести время.

База отдыха «Усадьба Набаймар»

1 ночь

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1неблагоустроенный.

  • вместимость: 13 человек;
  • первый этаж с общей верандой – cтоловая;
  • второй этаж с балконом;
  • количество комнат 3;
  • спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).

Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);

Первый этаж с общей верандой;

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;

Второй этаж:

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • детская площадка бесплатно;
  • парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание по программе
  • Трансферы и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

