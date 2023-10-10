О поездах и железной дороге

Найдено 6 туров в категории «На поезде» в Иркутске, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кругобайкальская железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Еще с царских времен здесь зародились небольшие поселки, и память об истории Кругобайкальской железной дороги хранится жителями по сей день»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
7 дней
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
«А еще посмотрим с воды старую Кругобайкальскую железную дорогу, поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке с видом на исток Ангары и попаримся в бане»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
129 900 за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
🚉 На поезде
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
«Сегодня выезжаем рано, ведь мы отправляемся на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге»
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500 за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Посетите Кругобайкальскую железную дорогу и насладитесь потрясающими видами вокруг неё»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890 за человека
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
🚗 На машине
🚤 На катере
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
«Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000 за человека
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Позавтракав, отправляемся на водную прогулку к Кругобайкальской железной дороге»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    10 октября 2023
    Кругобайкальская железная дорога
    Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!
  • Т
    Тамара
    5 сентября 2023
    Кругобайкальская железная дорога
    Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На поезде»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Кругобайкальская железная дорога
  2. Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
  3. Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
  4. Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
  5. Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На поезде" можно забронировать 6 авторских туров от 10 800 до 129 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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