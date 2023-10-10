Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!

Т Тамара

Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏