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Авторский тур
2 дня
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Еще с царских времен здесь зародились небольшие поселки, и память об истории Кругобайкальской железной дороги хранится жителями по сей день»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
«А еще посмотрим с воды старую Кругобайкальскую железную дорогу, поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке с видом на исток Ангары и попаримся в бане»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
129 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
«Сегодня выезжаем рано, ведь мы отправляемся на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге»
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Посетите Кругобайкальскую железную дорогу и насладитесь потрясающими видами вокруг неё»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
«Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
«Позавтракав, отправляемся на водную прогулку к Кругобайкальской железной дороге»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина10 октября 2023Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!
- ТТамара5 сентября 2023Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На поезде»
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