Что вас ожидает: Это отличная экскурсия для тех, кто хочет поближе изучить удивительную природу Байкала, а также посетить мистические места озера. Зимой здесь можно гулять и кататься по льду на автомобиле, а летом посвятить время пешим и велосипедным прогулкам. День 1 • 09:30-10:00 — отправление из Иркутска. В дороге 3-4 часа.

12:30 — обед в Еланцах, отведаем национальную бурятскую кухню. Также по пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.

14:00 — доезжаем до официальной ледовой переправы, где едем прямо по льду Байкала. Исследуем лёд.

18:30 — встретим закат на мысе Бурхан — скала Шаманка.

19:30 — заселение в гостиницу.

Питание не включено. День 2 • 08:30 — завтрак • 09:00 — отправляемся на север острова — мыс Хобой. В пути нас ждёт много льда, красивые ледяные гроты, большие торосы. Места: Харанцы, о. Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд).

13:00 — обед на природе и продолжение путешествия по льду Байкала.

21:00-22:00 — возвращение в Иркутск.

• Включено питание: завтрак, обед. Проживание: Проживание в благоустроенных 2-хместных номерах (удобства в номере). Отель будет выбран в зависимости от наличия свободных номеров на ваши даты:

Гостевой дом «Воскресение» • Отель «Панорама» • Гостевой дом «Ольхон» • Мини-отель «Шаманка» • Отель «Отдых на Байкале» • Усадьба Никиты Бенчарова Важная информация: Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.