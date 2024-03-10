Двухдневные экскурсионные туры Иркутска

Найдено 8 туров в категории «2-дневные туры» в Иркутске, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000 за всё до 3 чел.
2 счастливых дня на Ольхоне
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 000 за человека
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500 за человека
Кругобайкальская железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека
Сердце Байкала. Круиз
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сердце Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутск
29 июля в 10:00
от 20 000 за человека
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000 за всё до 2 чел.
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
25 000 за человека
Джип-тур по Ольхону: север и юг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
    Мне понравилось. Все,что было запланировано,посмотрела! Спасибо!
  • М
    Мадина
    12 ноября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
  • И
    Ирина
    10 октября 2023
    Кругобайкальская железная дорога
    Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!
  • Я
    Яна
    6 октября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
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    окном автомобиля но и внутри его. Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.

  • Т
    Тамара
    5 сентября 2023
    Кругобайкальская железная дорога
    Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏
  • Т
    Татьяна
    14 августа 2023
    Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
    Отличная экскурсия. Интересная, увлекательная, познавательная. Всем рекомендую, кто не побоится длинной дороги. Очень внимательный и доброжелательный гид Ксения, умеющая увлечь рассказом, с удовольствием отвечающая на все наши многочисленные вопросы. Спасибо.
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Сердце Байкала. Круиз
    Я в полном восторге, даже не думал, что будет так здорово. Понравилось все. Было на высшем уровне. Гид, кок, капитан профессионалы. Всем спасибо за отдых.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Сердце Байкала. Круиз
    Мы, я и семья в восторге от путешествия, наши мечты оправдались.
  • Е
    Екатерина
    17 июля 2023
    Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
    5/6 июля 2023 съездили семьей (два взрослых и школьница) с Кристиной в Бурятию. Выражаю особую благодарность за отлично проведенную экскурсию.
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    Кристина познакомила нас с бурятской культурой и поведала тонкости их верования. Помогли не только с бронированием гостиницы, но и в дороге сделали заказ в проверенном! (правда!) придорожном кафе, чтобы сократить время ожидания при заказе обеда. Еще раз спасибо, за прекрасно проведенное время! Не сомневайтесь, тут можно заказывать туры!

  • А
    Алина
    14 июля 2023
    Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
    Потрясающая экскурсия. Отличный гид Ксения. Знает своё дело. Мы остались под впечатлением ещё на долгое время. Рекомендуем однозначно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Нестандартные фотолокации Байкала
  2. 2 счастливых дня на Ольхоне
  3. Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
  4. Кругобайкальская железная дорога
  5. Сердце Байкала. Круиз
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "2-дневные туры" можно забронировать 8 авторских туров от 10 800 до 44 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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