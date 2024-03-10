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Авторский тур
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сердце Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутск
29 июля в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000₽ за всё до 2 чел.
Авторский тур
2 дня
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана10 марта 2024Мне понравилось. Все,что было запланировано,посмотрела! Спасибо!
- ММадина12 ноября 2023Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
- ИИрина10 октября 2023Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!
- ЯЯна6 октября 2023Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
- ТТамара5 сентября 2023Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏
- ТТатьяна14 августа 2023Улан-Удэ и Иволгинский дацан из ИркутскаОтличная экскурсия. Интересная, увлекательная, познавательная. Всем рекомендую, кто не побоится длинной дороги. Очень внимательный и доброжелательный гид Ксения, умеющая увлечь рассказом, с удовольствием отвечающая на все наши многочисленные вопросы. Спасибо.
- ДДмитрий2 августа 2023Я в полном восторге, даже не думал, что будет так здорово. Понравилось все. Было на высшем уровне. Гид, кок, капитан профессионалы. Всем спасибо за отдых.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Мы, я и семья в восторге от путешествия, наши мечты оправдались.
- ЕЕкатерина17 июля 2023Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска5/6 июля 2023 съездили семьей (два взрослых и школьница) с Кристиной в Бурятию. Выражаю особую благодарность за отлично проведенную экскурсию.
- ААлина14 июля 2023Улан-Удэ и Иволгинский дацан из ИркутскаПотрясающая экскурсия. Отличный гид Ксения. Знает своё дело. Мы остались под впечатлением ещё на долгое время. Рекомендуем однозначно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «2-дневные туры»
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