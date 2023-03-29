3 дня
Фототур по главным местам Байкала: путешествие за крутым контентом для соцсетей
Запечатлеть пикник на обрыве, сделать фото в кровати прямо на льду и встретить рассвет
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
«Нас уже ждёт фотосессия в Тажеранской степи»
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
105 500₽ за человека
8 дней
Среди солнца и льда. Фототур по Байкалу
Начало: Г. Иркутск
«Даты тура подобраны специально по погодным условиям, когда байкальский лёд еще не растаял, а температура вполне комфортная, чтобы совершать фото-путешествия»
8 фев в 10:00
15 мар в 10:00
74 900₽ за человека
3 дня
Топовые фотолокации Байкала
Начало: Иркутск, по договоренности
«Про природу Байкала можно написать эссе, но мы лучше покажем вам её вживую в наших фото-турах, из которых вы привезете невероятные фотографии»
Расписание: В любые даты по запросу с февраля по март
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
105 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 марта 2023Большое спасибо за организацию отдыха. Хотелось отметить чёткую и слаженную работу принимающей стороны. Спасибо Анастасии и Сергею, которые проявили внимание и чётко организовали наши передвижения по маршруту.
- ССергей29 марта 2023Очень понравилось. Посетили много красивых мест. Сделали около 300 фото. Прошли пешком около 100 км (в среднем по 10 км
- ЕЕкатерина29 марта 2022Все прошло очень хорошо, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Фотопрогулки»
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