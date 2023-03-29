Фотосессии в Иркутске с личным фотографом

Найдено 3 тура в категории «Фотопрогулки» в Иркутске, цены от 74 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Фототур по главным местам Байкала: путешествие за крутым контентом для соцсетей
На машине
3 дня
Фототур по главным местам Байкала: путешествие за крутым контентом для соцсетей
Запечатлеть пикник на обрыве, сделать фото в кровати прямо на льду и встретить рассвет
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
«Нас уже ждёт фотосессия в Тажеранской степи»
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
105 500 за человека
Среди солнца и льда. Фототур по Байкалу
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Среди солнца и льда. Фототур по Байкалу
Начало: Г. Иркутск
«Даты тура подобраны специально по погодным условиям, когда байкальский лёд еще не растаял, а температура вполне комфортная, чтобы совершать фото-путешествия»
8 фев в 10:00
15 мар в 10:00
74 900 за человека
Топовые фотолокации Байкала
3 дня
Топовые фотолокации Байкала
Начало: Иркутск, по договоренности
«Про природу Байкала можно написать эссе, но мы лучше покажем вам её вживую в наших фото-турах, из которых вы привезете невероятные фотографии»
Расписание: В любые даты по запросу с февраля по март
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
105 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 марта 2023
    Среди солнца и льда. Фототур по Байкалу
    Большое спасибо за организацию отдыха. Хотелось отметить чёткую и слаженную работу принимающей стороны. Спасибо Анастасии и Сергею, которые проявили внимание и чётко организовали наши передвижения по маршруту.
  • С
    Сергей
    29 марта 2023
    Среди солнца и льда. Фототур по Байкалу
    Очень понравилось. Посетили много красивых мест. Сделали около 300 фото. Прошли пешком около 100 км (в среднем по 10 км
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    в день по разным местам). Байкал добавил много сил и здоровья, незабываемых впечатлений. Съели много разной рыбы, а также с собой привезли. Кстати самая дешевая рыба продается на центральном рынке в Иркутске. где очень много памятников и красивых старых деревянных домов.

  • Е
    Екатерина
    29 марта 2022
    Среди солнца и льда. Фототур по Байкалу
    Все прошло очень хорошо, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Фототур по главным местам Байкала: путешествие за крутым контентом для соцсетей
  2. Среди солнца и льда. Фототур по Байкалу
  3. Топовые фотолокации Байкала
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 тура от 74 900 до 105 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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