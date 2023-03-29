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в день по разным местам). Байкал добавил много сил и здоровья, незабываемых впечатлений. Съели много разной рыбы, а также с собой привезли. Кстати самая дешевая рыба продается на центральном рынке в Иркутске. где очень много памятников и красивых старых деревянных домов.