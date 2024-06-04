читать дальше

в отелях - все соответствовали ожиданиям и даже в чем то приятно удивляли. Не понравился единственный момент - баня. Я надеялась увидеть настоящее сибирское парение адаптированное к уровню тура. Была очень средненькая, грязненькая банька эконом класса - нам с дочерью выдали 2 тонких полотенца, и вытереться и под себя постелить, парили даже не на сене (к баньщику претензий нет - приготовил вкусный чай, мы его весь выпили) но из бани хотелось по скорее уйти. Разочарованы. Сам маршрут позволил увидеть Байкал во всей красе и разнообразии. Мы остались под громадным впечатлением