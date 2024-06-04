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Авторский тур
15 дней
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
«Затем нам предстоит прогулка на квадроциклах по Сибирской тайге»
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкальский адреналин
Начало: Иркутск
«Сафари на квадроциклах по Тажеранской степи (2 человека на квадроцикле, управление по очереди)»
19 июля в 10:00
2 авг в 10:00
142 890₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
«Джипинг, хивус, квадроциклы – все в одном туре»
19 фев в 10:00
28 фев в 10:00
90 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ледовая одиссея на Байкале
Начало: Иркутск
«У нас запланировано перемещение по Байкалу на микроавтобусе мерседес, трэколах, хивусе, на квадроциклах и собачьих упряжках»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
183 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
8 мар в 10:00
268 590₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
«Любуемся, загадываем желание и отправляемся за новыми впечатлениями – нас ждет сафари на квадроциклах по льду Байкала»
1 мар в 10:00
216 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Катание на снегоходах или квадроциклах по сибирскому лесу»
28 дек в 10:00
от 69 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ММищенко13 марта 2024Всё хорошо.
- ЦЦой10 марта 2024Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий. Было много локаций, много передвижений, скучать не приходилось
- ЮЮлия10 марта 2024Огромное спасибо за хорошую организацию нашего путешествия. Комфортные машины, условия проживания. Особенное спасибо за нашего гида Юлю, она волшебная, чуткая, очень интересно с ней проводить время.
- ООльга5 марта 2024Понравились все специалисты работавшие с нами в туре - от прекрасного гида - Максима, до каждого водителя. Нет вопросов к размещениям
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Туры на квадроциклах»
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