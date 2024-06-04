Туры на квадроциклах – туры в Иркутске

Найдено 7 туров в категории «Туры на квадроциклах» в Иркутске, цены от 69 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшее путешествие по Байкалу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
«Затем нам предстоит прогулка на квадроциклах по Сибирской тайге»
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100 за человека
Байкальский адреналин
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальский адреналин
Начало: Иркутск
«Сафари на квадроциклах по Тажеранской степи (2 человека на квадроцикле, управление по очереди)»
19 июля в 10:00
2 авг в 10:00
142 890 за человека
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
«Джипинг, хивус, квадроциклы – все в одном туре»
19 фев в 10:00
28 фев в 10:00
90 300 за человека
Ледовая одиссея на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледовая одиссея на Байкале
Начало: Иркутск
«У нас запланировано перемещение по Байкалу на микроавтобусе мерседес, трэколах, хивусе, на квадроциклах и собачьих упряжках»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
183 000 за человека
Лёд Байкала. Глубь Тайги
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
8 мар в 10:00
268 590 за человека
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
🛣 Джиппинг
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
«Любуемся, загадываем желание и отправляемся за новыми впечатлениями – нас ждет сафари на квадроциклах по льду Байкала»
1 мар в 10:00
216 000 за человека
Новогодний Байкал
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Катание на снегоходах или квадроциклах по сибирскому лесу»
28 дек в 10:00
от 69 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Новогодний Байкал
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Байкальский адреналин
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Байкальский адреналин
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
    читать дальше

    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Байкальский адреналин
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Новогодний Байкал
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • М
    Мищенко
    13 марта 2024
    Ледовая одиссея на Байкале
    Всё хорошо.
  • Ц
    Цой
    10 марта 2024
    Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
    Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий. Было много локаций, много передвижений, скучать не приходилось
    Это был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающийЭто был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающийЭто был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающийЭто был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающийЭто был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающийЭто был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающийЭто был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающийЭто был потрясающий отдых. Наш гид Юлия очень тактичная, профессиональная полностью обеспечила нас впечатлениями. Байкал потрясающий
  • Ю
    Юлия
    10 марта 2024
    Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
    Огромное спасибо за хорошую организацию нашего путешествия. Комфортные машины, условия проживания. Особенное спасибо за нашего гида Юлю, она волшебная, чуткая, очень интересно с ней проводить время.
    Огромное спасибо за хорошую организацию нашего путешествия. Комфортные машины, условия проживания
  • О
    Ольга
    5 марта 2024
    Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
    Понравились все специалисты работавшие с нами в туре - от прекрасного гида - Максима, до каждого водителя. Нет вопросов к размещениям
    читать дальше

    в отелях - все соответствовали ожиданиям и даже в чем то приятно удивляли. Не понравился единственный момент - баня. Я надеялась увидеть настоящее сибирское парение адаптированное к уровню тура. Была очень средненькая, грязненькая банька эконом класса - нам с дочерью выдали 2 тонких полотенца, и вытереться и под себя постелить, парили даже не на сене (к баньщику претензий нет - приготовил вкусный чай, мы его весь выпили) но из бани хотелось по скорее уйти. Разочарованы. Сам маршрут позволил увидеть Байкал во всей красе и разнообразии. Мы остались под громадным впечатлением

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Туры на квадроциклах»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Лучшее путешествие по Байкалу
  2. Байкальский адреналин
  3. Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
  4. Ледовая одиссея на Байкале
  5. Лёд Байкала. Глубь Тайги
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Туры на квадроциклах" можно забронировать 7 авторских туров от 69 600 до 268 590. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Иркутске на 2024 год по теме «Туры на квадроциклах», 21 ⭐ отзыв, цены от 69600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам