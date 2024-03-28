Далее Вы отправитесь на Малое море, где сможете насладиться единением с природой или выбрать на свой вкус дополнительные экскурсии и погрузиться в мир Байкальских сказок, мифов, легенд и сказаний.
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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча с табличкой.
Сбор группы:
- аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Иркутске.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак в гостинице.
Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.
В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
Возвращение в Иркутск.
Гид: гид – на кбжд.
Питание: завтрак, обед (ланч-бокс).
Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).
Малое море
Завтрак в гостинице.
После завтрака – отъезд на побережье Байкала – на Малое море.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).
Прибытие на базу отдыха, размещение.
Информационная встреча.
Небольшой отдых.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Ужин.
Питание: завтрак, ужин.
Гид: да.
Свободный день. Экскурсии и активности по желанию
Завтрак на базе.
Свободное время.
В этот день Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покупаться в Байкале (в июле и августе вода прогревается до 22 градусов), покататься на квадроциклах, поехать на конную прогулку, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию.
Гид: местный/водитель во время доп. экскурсий.
Питание: завтрак, ужин.
Свободный день. Экскурсии и активности по желанию
Завтрак на базе.
Свободное время.
В этот день Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покупаться в Байкале (в июле и августе вода прогревается до 22 градусов), покататься на квадроциклах, поехать на конную прогулку, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию.
Гид: местный/водитель во время доп. экскурсий.
Питание: завтрак, ужин.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в город Иркутск.
Ориентировочное время выезда с 12:00 – 14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне.
Окончание программы тура: центр, аэропорт, жд вокзал.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка (ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30).
Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе, предлагаем следующие варианты:
- Выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы.
- Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: от 10 000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов).
- Доп. ночь в Иркутске (стоимость от 4200 рублей за одноместный номер, от 5200 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|Май, июнь, сентябрь
|54 900
|17 000
|Июль, август
|57 750
|17 000
Варианты проживания
Отель «Яковлев» или аналогичный
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Гостевой дом «Эльдорадо» или аналогичный
База отдыха «Эльдорадо» с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.
Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.
В гостевом доме можно взять напрокат велосипед.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе: в Иркутске - гостиница (номер с удобствами) на Малом Море - база отдыха (номер с удобствами)
- В Иркутске - гостиница (номер с удобствами)
- На Малом Море - база отдыха (номер с удобствами)
- Питание по программе: 1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед (ланч-бокс) 3-5 день - завтрак, ужин6 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед (ланч-бокс)
- 3-5 день - завтрак, ужин
- 6 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамипрогулка по ЛиствянкеКругобайкальская железная дорога (КБЖД) пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музейКБЖДсбор Прибайкальского национального парка
- Музей «Тальцы»
- Байкальский музей
- КБЖД
- Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На какое время брать обратные билеты?
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка (ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30).
Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе, предлагаем следующие варианты:
- Выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы.
- Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: от 10 000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов).
- Доп. ночь в Иркутске (стоимость от 4200 рублей за одноместный номер, от 5200 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
Какие дополнительные экскурсии можно заказать?
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:
Целодневный тур на остров Ольхон до мыса Хобой: ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека.
Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза.
Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера. Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами, множеством легенд и приданий. Он расположен в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Вот: степные просторы, песчаные дюны, горы и леса, катыши и галечные пляжи, холмы и обрывы. Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой. И конечно же мы посетим самые значимые места острова:
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
Урочище Песчаное («миниатюра» известной Бухты Песчаная). Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками». Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас. На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях. Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.
Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду (надеемся вам повезет с погодой) с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы. Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала. После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад. Переезд до турбазы. Окончание экскурсии.
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов) 3800 рублей с человека.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова. В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
Сарминское ущелье - ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека.
Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама. Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.
Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
Сафари по Тажеранским степям – ориентировочная стоимость 3800 рублей с человека;
В этой экскурсии, Вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажеранские степи. Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на соседнее государтсво. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интерсные места степей. Услышите много легенд и преданий, а так же узнаете много особенностей местной природы и жизни на этом участке.
По Тажеранам к Анге -ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека.
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
Гид: местный/водитель во время экскурсии.