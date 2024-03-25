Комфортный экспресс-тур по льду Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
В этом комфортном экспресс-путешествии собрано лучшее, что можно увидеть за 4 дня. Вы познакомитесь с культовыми локациями. Побываете в роли исследователя на острове Ольхон. Прикоснётесь к древнейшей буддистской культуре на Огое. Увидите лучшие хрустальные байкальские пейзажи.

Вам достанется высокая концентрация «ледяных» впечатлений: торосы, пузырьки, трещины, обледенелые гроты – ни с чем не сравнимая по красоте сказка, которую создала сама природа.

Вы словно отправитесь в другое измерение, где станете главным героем своего собственного приключения. Зимнего приключения на льду Байкала.
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Ближайшие даты:
9
фев
16
фев
17
фев
21
фев
22
фев
24
фев
27
фев
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даты

Что вас ожидает:

Веселые покатушки на хивусе
Веселые покатушки на хивусе
Преодолеем на хивусе километры байкальского льда
Байкальские пузырьки
Байкальские пузырьки
Отыщем самый фотогеничный лёд с пузырьками в селе Большое Голоустное
Ступа Просветления
Ступа Просветления
Познакомимся с буддийской культурой

Программа тура по дням

1 день

Остров Ольхон. Байкальские бренды

Встретимся в аэропорту Иркутска, после знакомства с гидом и другими участниками группы (вашими верными спутниками в предстоящем приключении) отправимся в путь.

Нас ждёт самый загадочный остров Байкальского архипелага – Ольхон.

Каждый квадратный километр его земель пропитан шаманскими знаниями и невыносимо чувственной энергетикой, а на каждом углу встречаются умопомрачительные локации.

В пути гид поделится своими знаниями об истории Сибири, пока вы из окна будете наблюдать её захватывающие просторы.

Также мы сделаем паузу на обед и остановимся в местном кафе.

Начнётся ваш гастрономический тур по байкальской кухне с бууз - вкусного национального бурятского блюда.

После переправы на остров, перед первой экскурсией, заселим вас в отель посёлка Хужир.

Мы обойдём одни из самых громких и знаковых мест Ольхона: скалу Шаманку (мыс Бурхан), Сарайский пляж, 13 священных столбов.

Помимо подробностей об этих достопримечательностях, вам расскажут о жизни островитян.

А вечером нас будет ждать шикарный байкальский закат.

Будьте уверены, вы увидите на-настоящему глубокий, зрелищный красочный закат, всё-таки вы находитесь в одном из самых солнечных мест на планете!

Питание: не включено.

Остров Ольхон. Байкальские брендыОстров Ольхон. Байкальские брендыОстров Ольхон. Байкальские брендыОстров Ольхон. Байкальские брендыОстров Ольхон. Байкальские брендыОстров Ольхон. Байкальские бренды
2 день

Мыс Хобой

Сегодня мы взглянем на, так называемый, «большой Байкал».

Для этого доберёмся до самой северной точки острова Ольхон – мыса Хобой.

Мыс является невероятно зрелищной площадкой на самую широкую часть озера: 80 км замёрзшей водной глади, сияющие в солнечных лучах торосы и обледенелые рюши прибрежных скал.

Именно в этом месте появляется животрепещущее чувство родства со всей природой, потому что приходит осознание, насколько ты в одиночку слаб и мал перед лицом стихии.

После такой эмоциональной встряски приём пищи прямо на свежем воздухе: вкусный обед-пикник будет в вашем распоряжении.

Подкрепившись, отправляемся в обратный путь, по дороге посетим ещё несколько эффектных локаций, чтобы сделать запоминающиеся кадры.

Дорога, кстати, заслуживает отдельного внимания.

С учётом проходимости ольхонских дорог, выберем самые надёжные и удобные автомобили здешних реалий – УАЗы.

А по возвращении в отель найдём время, чтобы поделиться друг с другом впечатлениями за чашкой травяного чая и насладиться согревающей атмосферой сибирской зимы.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Остров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. Листвянка

В третий день тура вас будут ждать уникальные впечатления и непревзойденные по своей красоте кадры льда во всех его видах!

Стоит отметить, что даже передвигаться мы целый день будем исключительно по льду.

Для этого выберем подходящий транспорт – нас повезёт судно на воздушной подушке – хивус.

Сначала проедемся вдоль Ольхона к его южной части.

Здесь перед вами откроется потрясающий пейзаж в стиле сказки «Морозко»: вода, попадая на прибрежные скалы, создала изумительные ледяные фигуры, украсила гроты и пещеры.

После просмотра ледяной инсталляции остановимся на острове Огой, который вот уже более 15 лет является домом для восьмиметровой буддийской Ступы Просветления.

Вы не только рассмотрите это красивое сооружение, но и примете участие в волнующем ритуале: обойдёте ступу семь раз, чтобы ваше заветное желание услышали боги, и оно исполнилось.

Далее переместимся в бухту Песчаную.

В летний сезон излюбленная туристами бухта встречает отдыхающих райским пляжем с золотильным песком и приветливо плещущими волнами, но зимой здесь тоже есть на что посмотреть.

Вам сразу бросятся в глаза удивительный феномен – “ходульные” деревья.

Стволы этих величественных деревьев приподняты на поразительно высоких корнях, также они скульптурно закручены усердием вековых ветров.

Напоследок отправимся в посёлок Большое Голоустное.

Когда лёд встаёт, здесь появляются те самые россыпи пузырьков, который красуются на многих фотографиях зимнего Байкала.

Не останемся в стороне и тоже сделаем красивые снимки этого необычного явления природы, а затем отправляемся к конечному пункту этого дня.

Им станет туристический центр Байкала – посёлок Листвянка, где мы остановимся в отеле на отдых после насыщенной поездки.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Остров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. ЛиствянкаОстров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. ЛиствянкаОстров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. ЛиствянкаОстров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. ЛиствянкаОстров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. Листвянка
4 день

Байкальский рассвет. Отъезд

Не обязательно тратить последний день исключительно на скучные сборы, у нас ещё остались сюрпризы для вас!

Если быть точнее, то мы не показали вам ещё одну достопримечательность – байкальский рассвет.

Яркий, завораживающий, с десятками переливов насыщенных оттенков.

Именно такой встретит вас этим утром.

После будет время на вкусный завтрак и финальные сборы.

Затем последует возвращение в Иркутск и окончание программы.

Поздравляем!

Не побоимся этих громких слов, но теперь ваш “багаж” туриста достоин зависти: вы исполнили одно из главных желаний многих путешественников – посетили зимний Байкал!

Будем прощаться или может не стоит?

Ведь перед вами теперь стоит новая задача – покорить Байкал летом!

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на Ольхоне (2 ночи) и в Листвянке (1 ночь).

Двухместноескидка для детей
до 12 лет		доплата за одноместное размещение
Обычная стоимость67 20010%10 000

Точную информацию о месте проживания уточняйте при бронировании, зависит от даты заезда.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»

Гостевой дом «Хотэй»

2 ночи

Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, принадлежности для барбекю, терраса, ресторан, общая кухня и общий лаундж. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Двухместные номера категории Стандарт.

Гостевой дом «Хотэй»Гостевой дом «Хотэй»

Отель «Звезда кочевника»

2 ночи

Отель “Звезда кочевника” расположен в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и принадлежности для барбекю. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.

Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»

Отель «У Лукоморья»

2 ночи

Уютный гостевой дом расположен в 300 метрах от побережья Байкала. Архитектура дома повторяет застройку уездного города народов забайкалья конца ХIХ- начала ХХ века. Фасад украшен декоративной художественной резьбой. Для отдыхающих оборудована гостиная зона и общая кухня. Все номера благоустроены. С балконов вы можете насладиться панорамным видом на озеро Байкал.

Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»

Мини-отель «Ольхон Стори»

2 ночи

Уютный и стильный отель «Ольхон Story» расположена в 5 минутах ходьбы от песчаного Сарайского пляжа острова.

Удобные и экологичные дома из дерева, оснащены всем самым необходимым. В каждом номере гостевого дома установлен шкаф. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Мини-отель «Ольхон Стори»Мини-отель «Ольхон Стори»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту г. Иркутска
  • Сопровождение гида
  • Трансфер Иркутск - Ольхон
  • Размещение на Ольхоне: 2-х местный номер комфорт или стандарт (душ и туалет в номере)
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Трансфер с экскурсией на СВП (Ольхон - Листвянка)
  • Размещение в Листвянке: 2-х местный номер (душ и туалет в номере)
  • Трансфер Листвянка - Иркутск
  • Питание:1 день - без питания2 день - завтрак, обед-пикник3 день - завтрак, обед-пикник4 день - завтрак
  • 1 день - без питания
  • 2 день - завтрак, обед-пикник
  • 3 день - завтрак, обед-пикник
  • 4 день - завтрак
  • Трансфер по завершению тура в Иркутск к 12:00
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
25 мар 2024
Интересный и хорошо организованный тур, насыщенный и емкий по наполнению.
И
15 мар 2024
Очень удобный и правда комфортный тур, для тех кто хочет увидеть множество знаковых мест Байкала, кто в первый раз и сомневается что осилит самостоятельно всё посмотреть. Очень советую!!!
Очень удобный и правда комфортный тур, для тех кто хочет увидеть множество знаковых мест Байкала, ктоОчень удобный и правда комфортный тур, для тех кто хочет увидеть множество знаковых мест Байкала, ктоОчень удобный и правда комфортный тур, для тех кто хочет увидеть множество знаковых мест Байкала, ктоОчень удобный и правда комфортный тур, для тех кто хочет увидеть множество знаковых мест Байкала, кто
К
6 мар 2024
Highly recommend! Тур супер! Огромное спасибо организатору и экскурсоводу. После покупки тура - всегда были на связи, полное сопровождение.
Кристина прекрасный гид, была внимательна ко всей группе. Поездка прошла очень комфортно. Если поедем ещё раз на зимний Байкал, то однозначно будем покупать тур здесь. И даже готовы поехать ещё раз с Кристиной 😁

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыПопулярные места4-дневные турыНа автобусе

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