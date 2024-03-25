1 день

Остров Ольхон. Байкальские бренды

Встретимся в аэропорту Иркутска, после знакомства с гидом и другими участниками группы (вашими верными спутниками в предстоящем приключении) отправимся в путь.

Нас ждёт самый загадочный остров Байкальского архипелага – Ольхон.

Каждый квадратный километр его земель пропитан шаманскими знаниями и невыносимо чувственной энергетикой, а на каждом углу встречаются умопомрачительные локации.

В пути гид поделится своими знаниями об истории Сибири, пока вы из окна будете наблюдать её захватывающие просторы.

Также мы сделаем паузу на обед и остановимся в местном кафе.

Начнётся ваш гастрономический тур по байкальской кухне с бууз - вкусного национального бурятского блюда.

После переправы на остров, перед первой экскурсией, заселим вас в отель посёлка Хужир.

Мы обойдём одни из самых громких и знаковых мест Ольхона: скалу Шаманку (мыс Бурхан), Сарайский пляж, 13 священных столбов.

Помимо подробностей об этих достопримечательностях, вам расскажут о жизни островитян.

А вечером нас будет ждать шикарный байкальский закат.

Будьте уверены, вы увидите на-настоящему глубокий, зрелищный красочный закат, всё-таки вы находитесь в одном из самых солнечных мест на планете!

Питание: не включено.