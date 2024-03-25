Вам достанется высокая концентрация «ледяных» впечатлений: торосы, пузырьки, трещины, обледенелые гроты – ни с чем не сравнимая по красоте сказка, которую создала сама природа.
Вы словно отправитесь в другое измерение, где станете главным героем своего собственного приключения. Зимнего приключения на льду Байкала.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Остров Ольхон. Байкальские бренды
Встретимся в аэропорту Иркутска, после знакомства с гидом и другими участниками группы (вашими верными спутниками в предстоящем приключении) отправимся в путь.
Нас ждёт самый загадочный остров Байкальского архипелага – Ольхон.
Каждый квадратный километр его земель пропитан шаманскими знаниями и невыносимо чувственной энергетикой, а на каждом углу встречаются умопомрачительные локации.
В пути гид поделится своими знаниями об истории Сибири, пока вы из окна будете наблюдать её захватывающие просторы.
Также мы сделаем паузу на обед и остановимся в местном кафе.
Начнётся ваш гастрономический тур по байкальской кухне с бууз - вкусного национального бурятского блюда.
После переправы на остров, перед первой экскурсией, заселим вас в отель посёлка Хужир.
Мы обойдём одни из самых громких и знаковых мест Ольхона: скалу Шаманку (мыс Бурхан), Сарайский пляж, 13 священных столбов.
Помимо подробностей об этих достопримечательностях, вам расскажут о жизни островитян.
А вечером нас будет ждать шикарный байкальский закат.
Будьте уверены, вы увидите на-настоящему глубокий, зрелищный красочный закат, всё-таки вы находитесь в одном из самых солнечных мест на планете!
Питание: не включено.
Мыс Хобой
Сегодня мы взглянем на, так называемый, «большой Байкал».
Для этого доберёмся до самой северной точки острова Ольхон – мыса Хобой.
Мыс является невероятно зрелищной площадкой на самую широкую часть озера: 80 км замёрзшей водной глади, сияющие в солнечных лучах торосы и обледенелые рюши прибрежных скал.
Именно в этом месте появляется животрепещущее чувство родства со всей природой, потому что приходит осознание, насколько ты в одиночку слаб и мал перед лицом стихии.
После такой эмоциональной встряски приём пищи прямо на свежем воздухе: вкусный обед-пикник будет в вашем распоряжении.
Подкрепившись, отправляемся в обратный путь, по дороге посетим ещё несколько эффектных локаций, чтобы сделать запоминающиеся кадры.
Дорога, кстати, заслуживает отдельного внимания.
С учётом проходимости ольхонских дорог, выберем самые надёжные и удобные автомобили здешних реалий – УАЗы.
А по возвращении в отель найдём время, чтобы поделиться друг с другом впечатлениями за чашкой травяного чая и насладиться согревающей атмосферой сибирской зимы.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Остров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. Листвянка
В третий день тура вас будут ждать уникальные впечатления и непревзойденные по своей красоте кадры льда во всех его видах!
Стоит отметить, что даже передвигаться мы целый день будем исключительно по льду.
Для этого выберем подходящий транспорт – нас повезёт судно на воздушной подушке – хивус.
Сначала проедемся вдоль Ольхона к его южной части.
Здесь перед вами откроется потрясающий пейзаж в стиле сказки «Морозко»: вода, попадая на прибрежные скалы, создала изумительные ледяные фигуры, украсила гроты и пещеры.
После просмотра ледяной инсталляции остановимся на острове Огой, который вот уже более 15 лет является домом для восьмиметровой буддийской Ступы Просветления.
Вы не только рассмотрите это красивое сооружение, но и примете участие в волнующем ритуале: обойдёте ступу семь раз, чтобы ваше заветное желание услышали боги, и оно исполнилось.
Далее переместимся в бухту Песчаную.
В летний сезон излюбленная туристами бухта встречает отдыхающих райским пляжем с золотильным песком и приветливо плещущими волнами, но зимой здесь тоже есть на что посмотреть.
Вам сразу бросятся в глаза удивительный феномен – “ходульные” деревья.
Стволы этих величественных деревьев приподняты на поразительно высоких корнях, также они скульптурно закручены усердием вековых ветров.
Напоследок отправимся в посёлок Большое Голоустное.
Когда лёд встаёт, здесь появляются те самые россыпи пузырьков, который красуются на многих фотографиях зимнего Байкала.
Не останемся в стороне и тоже сделаем красивые снимки этого необычного явления природы, а затем отправляемся к конечному пункту этого дня.
Им станет туристический центр Байкала – посёлок Листвянка, где мы остановимся в отеле на отдых после насыщенной поездки.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Байкальский рассвет. Отъезд
Не обязательно тратить последний день исключительно на скучные сборы, у нас ещё остались сюрпризы для вас!
Если быть точнее, то мы не показали вам ещё одну достопримечательность – байкальский рассвет.
Яркий, завораживающий, с десятками переливов насыщенных оттенков.
Именно такой встретит вас этим утром.
После будет время на вкусный завтрак и финальные сборы.
Затем последует возвращение в Иркутск и окончание программы.
Поздравляем!
Не побоимся этих громких слов, но теперь ваш “багаж” туриста достоин зависти: вы исполнили одно из главных желаний многих путешественников – посетили зимний Байкал!
Будем прощаться или может не стоит?
Ведь перед вами теперь стоит новая задача – покорить Байкал летом!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на Ольхоне (2 ночи) и в Листвянке (1 ночь).
|Двухместное
|скидка для детей
до 12 лет
|доплата за одноместное размещение
|Обычная стоимость
|67 200
|10%
|10 000
Точную информацию о месте проживания уточняйте при бронировании, зависит от даты заезда.
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Гостевой дом «Хотэй»
Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, принадлежности для барбекю, терраса, ресторан, общая кухня и общий лаундж. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Двухместные номера категории Стандарт.
Отель «Звезда кочевника»
Отель “Звезда кочевника” расположен в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и принадлежности для барбекю. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Отель «У Лукоморья»
Уютный гостевой дом расположен в 300 метрах от побережья Байкала. Архитектура дома повторяет застройку уездного города народов забайкалья конца ХIХ- начала ХХ века. Фасад украшен декоративной художественной резьбой. Для отдыхающих оборудована гостиная зона и общая кухня. Все номера благоустроены. С балконов вы можете насладиться панорамным видом на озеро Байкал.
Мини-отель «Ольхон Стори»
Уютный и стильный отель «Ольхон Story» расположена в 5 минутах ходьбы от песчаного Сарайского пляжа острова.
Удобные и экологичные дома из дерева, оснащены всем самым необходимым. В каждом номере гостевого дома установлен шкаф. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту г. Иркутска
- Сопровождение гида
- Трансфер Иркутск - Ольхон
- Размещение на Ольхоне: 2-х местный номер комфорт или стандарт (душ и туалет в номере)
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Трансфер с экскурсией на СВП (Ольхон - Листвянка)
- Размещение в Листвянке: 2-х местный номер (душ и туалет в номере)
- Трансфер Листвянка - Иркутск
- Питание:1 день - без питания2 день - завтрак, обед-пикник3 день - завтрак, обед-пикник4 день - завтрак
- 1 день - без питания
- 2 день - завтрак, обед-пикник
- 3 день - завтрак, обед-пикник
- 4 день - завтрак
- Трансфер по завершению тура в Иркутск к 12:00
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
- Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
- Бафф или шарф (для защиты шеи).
- Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
- Флисовый джемпер.
- Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
- Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
- Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
- Перчатки непродуваемые + варежки.
Обувь:
- Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
- Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики
Дополнительно:
- Грелки / стельки химические для ног и рук.
- Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
- Очки солнцезащитные – обязательно.
- Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
- Помада гигиеническая.
- Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).
Pекомендовано:
- Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
- Сушилки для обуви.
- Фонарик.
- Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Кристина прекрасный гид, была внимательна ко всей группе. Поездка прошла очень комфортно. Если поедем ещё раз на зимний Байкал, то однозначно будем покупать тур здесь. И даже готовы поехать ещё раз с Кристиной 😁