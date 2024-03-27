1 день

Иркутск - Золотая Орда - Малое Море

Знакомство с неизведанным миром Байкала начинаем с Западного побережья Малого Моря.

Именно тут переплетаются истории древних кочевников и бурятских народов, создавая интереснейшие этнические проявления.

Разгадайте секреты прошлого в формате шоу!

В этнопарке “Золотая Орда” вас ждут национальные танцы, мастер-классы по приготовлению местных блюд и фольклорная программа: охотничий ритуал, хоровод Ёхор.

Вы побываете в юртах и узнаете о судьбах байкальских народов.

Обед совместим с дегустацией колоритных блюд местной кухни.

Ещё в прошлых веках тут готовили ароматные мясные буузы, наваристые супчики из баранины и настойки на молоке (меню приблизительное, меняется в зависимости от даты путешествия и выбора программы).

Такое меню согревало жителей, когда ещё не было комфортабельных отелей, куда вам предстоит заселиться.

Как расположитесь, приглашаем на лёд!

Впереди целый вечер, чтобы встретить яркий закат, насладиться масштабными видами и почувствовать, что вы на Байкале!

На берегу встретит катер на воздушной подушке – Хивус-10.

Прокатимся с ветерком вдоль островов, увидим легендарные пещеры и гроты, насладимся закатными лучами в отражении.

В отель вернемся наполненные впечатлениями.

А ведь приключения только начинаются!

Питание: обед в этно-парке, ужин.