1 день

Байкальский лед. Шаманизм и бурятские традиции

Сбор группы в 9:00 в аэропорту города Иркутск у выхода в город, внутри здания с табличкой.

Если вы прилетаете накануне начала программы, мы заберем вас из отеля после сбора группы.

Завтракаем, пьем ароматный кофе или чай и немного отдыхаем от перелета.

Нам предстоит переезд в 250 км в среднюю часть озера Байкал.

Городской пейзаж сменится бескрайними степями, где когда-то кочевали прибайкальские буряты.

Религия прибайкальских бурят – шаманизм (поклонение природе и духам).

Нас уже ждут в бурятском этно-парке, встречают шаманским обрядом благопожелания и очищения огнем.

Попробуем национальную бурятскую кухню, знаменитые позы и наслаждаемся ярким фольклором.

Зима у бурят время сватовства, сплочения и знакомства родов на празднике Сагаалган (начало нового года по старомонгольскому календарю).

Яркие костюмы, зажигательные танцы и вкусная традиционная еда зарядит энергией для дальнейшего путешествия!

Продолжение переезда на побережье.

Прибытие на Байкал, размещение в отеле (2х местные номера с удобствами и видом на Байкал).

Пешеходная прогулка: первое знакомство с Байкальским льдом!

Побережье Малого моря очень живописно – множество уютных заливов и бухт, выступы скальника, похожего на хребты древних драконов, окутанные разноцветными яркими оранжевыми и зелеными пятнами лишайника, который является показателем самого чистого воздуха.

Выход на лед.

Ужин в отеле с дегустацией байкальских деликатесов: сагудай, расколотка, таежный десерт с кедровыми орешками и дикое мясо.

После активного дня вас ждет горячая сибирская баня с вениками, ароматным чаем на байкальских травах и чан на открытом воздухе.

Вода в чане в меру горячая, наполненная ароматами трав.

Отличное расслабление после насыщенного дня.

Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: Мир Байкала. Транспорт: микроавтобус мерседес.