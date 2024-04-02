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Авторский тур
3 дня
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
«Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут
Начало: г. Иркутск
15 фев в 10:00
232 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ледовая одиссея на Байкале
Начало: Иркутск
«А еще попробуете лучшие блюда бурятской и сибирской кухни, побываете на Байкале в экспедиционном формате»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
183 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ММищенко13 марта 2024Всё хорошо.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
- ЕЕкатерина11 января 2024За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую АрктикуУже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ДДмитрий2 августа 2023За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую АрктикуВсе организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЛЛюбовь2 августа 2023За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую АрктикуГид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экспедиции»
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