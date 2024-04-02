Г Галина Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

А Анжела Ледовая одиссея на Байкале Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

С Софья Ледовая одиссея на Байкале читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

К Константин Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

М Мищенко Ледовая одиссея на Байкале Всё хорошо.

А Анна Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!

М Марина Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ

Е Екатерина За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍

Д Дмитрий За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.