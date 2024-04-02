Экспедиции в Иркутске 2024

Найдено 3 тура в категории «Экспедиции» в Иркутске, цены от 49 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
«Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400 за человека
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут
Начало: г. Иркутск
15 фев в 10:00
232 650 за человека
Ледовая одиссея на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледовая одиссея на Байкале
Начало: Иркутск
«А еще попробуете лучшие блюда бурятской и сибирской кухни, побываете на Байкале в экспедиционном формате»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
183 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Ледовая одиссея на Байкале
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Ледовая одиссея на Байкале
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
    читать дальше

    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • М
    Мищенко
    13 марта 2024
    Ледовая одиссея на Байкале
    Всё хорошо.
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • М
    Марина
    19 февраля 2024
    Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
    Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
    Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экспедиции»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
  2. Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут
  3. Ледовая одиссея на Байкале
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Экспедиции" можно забронировать 3 тура от 49 400 до 232 650. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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