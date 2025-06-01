Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Байкалу! Мы приглашаем вас на шестидневный тур «Летний Драйв» — это программа, которая позволит вам познакомиться с множеством удивительных мест и достопримечательностей нашего региона.

Иван Ваш гид в Иркутске Написать вопрос Групповой тур Длитель­ность 6 дней Размер группы 1-8 человек На чём проводится На автобусе Когда Еженедельно в 9:30 74 500 ₽ за человека Забронировать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура Сказка Байкала Наше путешествие начнется с посещения уникального музея Тальцы, где вы сможете увидеть архитектурные и этнографические объекты, сохраненные на протяжении нескольких веков. Далее мы отправимся к истокам Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров, откуда открывается невероятный вид на окружающие горы и озера. Все дни тура будут насыщены событиями. Мы побываем у Шаман-камня, который окружен загадочными легендами и преданиями, посетим поселок Шумиха и увидим Итальянскую стенку — удивительный объект инженерного искусства. Мы отправимся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон, чтобы познакомиться с культурой и традициями бурят. Посетим этнопарк, где сможем погрузиться в мир бурятской культуры и познакомиться с традициями этого народа. Здесь нас ждут увлекательные рассказы о местных обычаях, традициях и горловом пении, игре на музыкальных инструментах и танце Ёхор. Мы посетим несколько интересных мест, в том числе место силы на Байкале — скалу Шаманку, которая считается священным местом. Сможем насладиться прекрасным закатом на мысе Бурхан и увидеть смотровую площадку на пролив Малое море и Хужир. Нас ждут красивейшие пейзажи и бескрайние просторы, водная экскурсия по Малому морю, которое окружает остров Ольхон. На пароме мы попадем в Тажеранскую степь, место кочевки древнего народа, предков современных якутов. Мы насладимся впечатляющими видами на Байкал с высоты птичьего полета, посетим долину каменных духов. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Еженедельно в 9:30 Выбрать дату