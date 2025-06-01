Летний Драйв 6 дней

Путешествие по Кругобайкальской железной дороге: индивидуальный тур из Иркутска
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Байкалу! Мы приглашаем вас на шестидневный тур «Летний Драйв» — это программа, которая позволит вам познакомиться с множеством удивительных мест и достопримечательностей нашего региона.
Летний Драйв 6 дней
Летний Драйв 6 дней
Летний Драйв 6 дней
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Сказка Байкала

Наше путешествие начнется с посещения уникального музея Тальцы, где вы сможете увидеть архитектурные и этнографические объекты, сохраненные на протяжении нескольких веков. Далее мы отправимся к истокам Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров, откуда открывается невероятный вид на окружающие горы и озера. Все дни тура будут насыщены событиями. Мы побываем у Шаман-камня, который окружен загадочными легендами и преданиями, посетим поселок Шумиха и увидим Итальянскую стенку — удивительный объект инженерного искусства. Мы отправимся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон, чтобы познакомиться с культурой и традициями бурят. Посетим этнопарк, где сможем погрузиться в мир бурятской культуры и познакомиться с традициями этого народа. Здесь нас ждут увлекательные рассказы о местных обычаях, традициях и горловом пении, игре на музыкальных инструментах и танце Ёхор. Мы посетим несколько интересных мест, в том числе место силы на Байкале — скалу Шаманку, которая считается священным местом. Сможем насладиться прекрасным закатом на мысе Бурхан и увидеть смотровую площадку на пролив Малое море и Хужир. Нас ждут красивейшие пейзажи и бескрайние просторы, водная экскурсия по Малому морю, которое окружает остров Ольхон. На пароме мы попадем в Тажеранскую степь, место кочевки древнего народа, предков современных якутов. Мы насладимся впечатляющими видами на Байкал с высоты птичьего полета, посетим долину каменных духов. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Еженедельно в 9:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей «Тальцы»
  • Исток Ангары
  • Свято-Никольский храм
  • Шаман-камень
  • Поселок Шумиха
  • Ольхон
  • Скульптура «Орел»
  • Мыс Бурхан
  • Буддийская Ступа Просветления
  • Тажеранская степь
Что включено
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
  • Питание по программе
  • Проживание в Листвянке и на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере)
  • Бонус - банька на берегу Байкала
Что не входит в цену
  • Проживание в Иркутске (крайняя ночь)
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне и в Листвянке можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Авиа перелёт до Иркутска и обратно
  • Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
  • При необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске - можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно в 9:30
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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