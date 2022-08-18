Знакомство с летним или осенним Ольхоном

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Отдых на Ольхоне – это отдых в самом сердце озера Байкал. В дни отдыха Вы увидите самые интересные места острова – мыс Хобой, скалу Шаманка.

Насладитесь чистым пьянящим воздухом и сделайте незабываемые фотографии самых удивительных уголков острова Ольхон! Тур для тех, кто любит наслаждаться по-настоящему красивой природой! Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
Ближайшие даты:
4
июн
7
июн
11
июн
14
июн
18
июн
21
июн
25
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Одно из самых живописных мест Байкала
Одно из самых живописных мест Байкала
Скалы и бухты Ольхона часто можно встретить на открытках и рекламных плакатах отдыха на Байкале
Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде

Программа тура по дням

1 день

Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Свободный день на Ольхоне

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
4 день

Ольхон - Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристической базе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты (с 19.07 по 9.08)
Хостел33 70036 100
Эконом38 30040 700
Доплата за одноместное7 5009 000
Стандарт40 70042 900
Доплата за одноместное9 00010 500

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Размещение “Хостел” —место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);

Размещение “Эконом” — 2-местный номер (удобства на этаже);

Размещение “Стандарт” — 2-местный номер (удобства в номере).

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание:день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, ужиндень 4: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4: завтрак
  • Транспортные услуги:день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги:день 2: Поездка в северную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление на Ольхон ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Количество человек на трансфере составляет 18-19, размер экскурсионной группы 8-9 человек. Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Можно ли взять с собой собаку?

В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.

Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 авг 2022
Я в восторге от тура "Знакомство с Ольхоном. Летнее путешествие". Надо побывать на острове Ольхон-сердце Байкала, чтобы зарядиться силой, энергией Байкала. Завораживает!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыОбзорныеНа автобусе

Похожие туры из Иркутска

Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
43 отзыва
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте
Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
2950026 550 за человека
2 счастливых дня на Ольхоне
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Иркутск, 10:00
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
39 000 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Иркутск, рано утром
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
39 750 за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
All Airlines
ХорошоТам