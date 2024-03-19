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Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
29 июня в 10:00
96 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 123 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга19 марта 2024Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
- ААндрей17 августа 2023Остались очень довольны организацией тура на Байкал. Все четко организовано, все потребности учтены. Комфортное размещение, вкусное питание. Огромная благодарность гиду Ане.
- ММаргарита17 августа 2023Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много нового, искупались на отличном пляже.
- ННаталья13 августа 2023Тур был очень интересен и насыщен. Мы побывали на обзорных экскурсиях в Иркутске и Улан-Уде, где были в Иволгинском дацане.
- ССветлана6 августа 2023Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
- ССветлана6 августа 2023Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин. И невероятный человек - наш инструктор в походе - Павел! Был внимательным и заботливым. Очень вкусно готовил и рассказывал интересные истории.
- ВВиталий19 июля 2023В целом всё очень понравилось. Все ожидания оправдались. Спасибо Вам за чёткость в организации,слаженность работы менеджера Анастасии(ей особое спасибо)и гидов.
- ИИван17 июля 2023Спасибо Вам! Волшебный тур! Мы восторге, реальность превзошла все ожидания в 100 раз. Очень клиентоориентированные, приятно общаться с такими. Уже
- ЛЛюдмила12 июля 2023Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на цене, ни на программе.
- ЕЕлена18 марта 2023В принципе, я довольна организатором, можно сказать никаких минусов. Я понимаю, что в туре я была одна, может с группой
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Листвянка»
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