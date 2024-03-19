Туры в Листвянку из Иркутска

Найдено 16 туров в категории «Листвянка» в Иркутске, цены от 26 520 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500 за человека
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700 за человека
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500 за человека
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000 за человека
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000 за человека
Экскурсионный тур по побережью Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
29 июня в 10:00
96 000 за человека
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 123 600 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900 за человека
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000 за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
🚉 На поезде
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500 за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890 за человека
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
🚢 На пароме
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890 за человека
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900 за человека
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    19 марта 2024
    Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
    Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
  • А
    Андрей
    17 августа 2023
    Два берега Байкала. Экскурсионный тур
    Остались очень довольны организацией тура на Байкал. Все четко организовано, все потребности учтены. Комфортное размещение, вкусное питание. Огромная благодарность гиду Ане.
  • М
    Маргарита
    17 августа 2023
    Два берега Байкала. Экскурсионный тур
    Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много нового, искупались на отличном пляже.
    Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много
  • Н
    Наталья
    13 августа 2023
    Два берега Байкала. Экскурсионный тур
    Тур был очень интересен и насыщен. Мы побывали на обзорных экскурсиях в Иркутске и Улан-Уде, где были в Иволгинском дацане.
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    А с Байкалом познакомились отлично: пожили на острове Ольхон, на восточном берегу Байкала в Усть-Баргузине, много плавали по Байкалу, были в Забайкальском национальном парке. Повезло с погодой: много купались. Отличный тур. Очень сложный по логистике, но не было ни одной накладки. Нигде ничего не ждали, хотя поменяли 10 транспортных средств.

  • С
    Светлана
    6 августа 2023
    Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
    Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
    Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали
  • С
    Светлана
    6 августа 2023
    По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
    Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин. И невероятный человек - наш инструктор в походе - Павел! Был внимательным и заботливым. Очень вкусно готовил и рассказывал интересные истории.
    Отличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - КонстантинОтличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - КонстантинОтличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - КонстантинОтличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - КонстантинОтличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - КонстантинОтличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - КонстантинОтличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - КонстантинОтличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - КонстантинОтличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - КонстантинОтличный тур. Прошли всю большую байкальскую тропу. Отличные гиды в Иркутске - Сергей и Листвянке - Константин
  • В
    Виталий
    19 июля 2023
    По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
    В целом всё очень понравилось. Все ожидания оправдались. Спасибо Вам за чёткость в организации,слаженность работы менеджера Анастасии(ей особое спасибо)и гидов.
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    Работа проведена на 5с плюсом. Условия в отелях отличные. Транспорт работал замечательно. Благодарны водителям Андрею, Алексею, Михаилу. Спасибо за профессионализм гидов Татьяны, Баярмы, Алины - молодцы! С уважением Виталий Иванович и Надежда Ефимовна Космировы. Ps:Погода была замечательная, а Байкал супер! 🙏🙏🙏

  • И
    Иван
    17 июля 2023
    Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
    Спасибо Вам! Волшебный тур! Мы восторге, реальность превзошла все ожидания в 100 раз. Очень клиентоориентированные, приятно общаться с такими. Уже
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    вернулись домой, как снова хочется назад, к вам! В общем мы всем остались безумно довольны, и красотой озера и сервисом. Гостевой дом - просто сказка. Отдельное спасибо за гида, самый лучший гид за всю мою историю путешествий) Вы исполнили нашу мечту! Однозначно всех родных и друзей отправляем только к вам на Байкал! Мы до сих пор полны эмоций от поездки и счастливы что выбрали вас

  • Л
    Людмила
    12 июля 2023
    Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
    Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на цене, ни на программе.
    читать дальше

    Так что получилась индивидуалочка по цене групповой) За время поездки мы ходили "по рукам". Довелось познакомиться с разными сотрудниками: Татьяна, Ирина, Павел, Баир. Все мастера своего дела, позитивные, интересные. Павлу пришлось с нами тяжело: 3-х дневный поход на пик Черского. А мы не подготовлены) Переоценили свои возможности. Но Павел держался!!! В пути менял план передвижения, учитывая наше физическое состояние. Для нас это был первый опыт похода со снаряжением, да ещё в горы, да ещё с дождем в начале маршрута! Спасибо Павлу за терпение и профессионализм! А готовит как, мммм!))) Отдельные слова благодарности Елизавете - постоянная поддержка через WhatsApp - оперативное решение любых вопросов и обеспечение благоприятных метеоусловий!!!))) PS: с "Большой Страной" путешествуем уже второй раз - полёт нормальный!

    Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на
  • Е
    Елена
    18 марта 2023
    По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
    В принципе, я довольна организатором, можно сказать никаких минусов. Я понимаю, что в туре я была одна, может с группой
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    было бы по другому… Анастасия от принимающей стороны вела мое пребывание внимательно, каждый вечер сообщала о том, что меня ждет завтра. Исполняла мои пожелания. Меня в разных местах сопровождали три гида, всем им большое спасибо за внимательное обращение ко мне и конечно за интересные рассказы и показы всего что можно в туре показать. Кстати, Краеведческий музей в пос. Хужир на о. Ольхон зимой закрыт. Мне туда очень рекомендовали сходить. Гид по Хужиру лично помогла мне туда попасть, еще и на интересной лекции о шаманизме присутствовала.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Листвянка»

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  3. Два берега Байкала. Экскурсионный тур
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  5. Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
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  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Листвянка" можно забронировать 16 авторских туров от 26 520 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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